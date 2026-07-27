В мессенджере MAX появились истории — правда, пока только для пользователей Android

Мессенджер MAX открыл доступ к публикации историй для пользователей Android. Новая функция позволяет размещать фото и видео, а также самостоятельно выбирать аудиторию и срок показа истории. Зрителям будут доступны реакции и ответы на историю.

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Видео и фото для историй в MAX можно будет редактировать

Пользователи могут публиковать истории в формате фотографий и видеороликов. Перед размещением контент можно обрезать или добавить к нему текст.

Автор истории также будет определять, кто увидит публикацию и как долго она будет доступна для просмотра. После публикации пользователь сможет увидеть статистику просмотров, реакции аудитории и таймер с оставшимся временем действия.

Пока истории в MAX доступны только на Android

Пока возможность публиковать истории появилась только на устройствах с операционной системой Android. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить последнюю версию приложения из магазина RuStore.

Опубликовать историю можно в разделе Чаты: для этого нужно нажать на «+» рядом с фотографией профиля в верхней части экрана.

Перед полноценным запуском функцию тестировали блогеры и лидеры мнений

В начале июля MAX предоставил ограниченный доступ к публикации историй более 100 авторов и инфлюенсеров.

Первыми новую функцию протестировали семейный блогер Денис Кукояка, певцы Григорий Лепс и Анита Цой, лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2025» Александр Оджо и спортивный блогер Алексей Столяров.

Контекст

Ранее более 16 млн российских самозанятых получили доступ к «Платформе для партнёров» MAX. Теперь они могут создавать публичные каналы, запускать чат-ботов и мини-приложения для работы с клиентами — раньше возможности были доступны только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Самозанятые получили возможность создавать публичные каналы в MAX — до этого функция была доступна юрлицам и ИП Для создания канала необходима регистрация на «Платформе для партнёров» и верификация через «Госуслуги» Читайте также

Для подключения необходимо зарегистрироваться на business.max.ru, выбрать профиль «Самозанятый» и пройти верификацию через «Госуслуги». После пользователи смогут продавать товары и услуги внутри MAX, подключать CRM-системы и другие инструменты для работы с клиентами.