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Яндекс внедрил в свои сервисы «Универсальный антифрод» против мошенников: сервис используют в Яндекс Еде и Alice AI

Новый сервис кибербезопасности дополняет уже существующую защиту приложений Яндекса
27 июля 2026, 13:10
Время прочтения 2 минуты
Женщина за компьютером
Кибербезопасность
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Яндекс объявил о внедрении в сервисы компании собственной ИИ-системы «Универсальный антифрод», сообщают «Ведомости». Платформа предназначена для защиты онлайн-приложений от цифрового мошенничества. Разработка позволяет устанавливать защиту на новые продукты за два–четыре дня вместо нескольких месяцев.

ИИ не даст ботам выкупать билеты на мероприятия в Яндекс Афише

Сейчас «Универсальный антифрод» работает в десятках сервисов компании, включая Яндекс Еду, Яндекс Афишу, Яндекс Путешествия и приложения с Alice AI.

В Яндекс Афише система предотвращает массовое бронирование билетов ботами, которое используют для создания искусственного дефицита и последующей перепродажи по более высокой цене.

В Яндекс Еде после внедрения новой платформы эффективность выявления мошеннических обращений в службу поддержки выросла более чем в десять раз.

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Командам безопасности Яндекса понадобится меньше времени на реагирование на киберугрозы

Новая система дополняет уже существующую защиту приложений от Яндекса и автоматически блокирует разные виды цифрового мошенничества.

По словам руководителя группы антифрода Яндекса Ислама Умарова, благодаря платформе пользователи будут реже сталкиваться с последствиями мошенничества — например, искусственным дефицитов билетов в Яндекс Афише. При этом командам безопасности потребуется меньше времени на ручной анализ и реагирование на новые угрозы.

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Контекст

Ранее Яндекс первым в России получил международный сертификат ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI, сообщали «Ведомости».

Аудит подтвердил, что ИИ соответствует международным требованиям процессов разработки и внедрения трёх генеративных моделей компании — языковой, мультимодальной и модели для генерации изображений.

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