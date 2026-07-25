От спора о будущем ИИ до большого бизнеса: история Claude

Anthropic начинала как небольшая ИИ-компания и создала Claude как экспериментальную ИИ-модель, но за пять лет превратила его в полноценную рабочую среду для бизнеса и разработчиков. Сегодня Claude пишет код, анализирует документы и встраивается в процессы компаний. Разбираемся, какие технологические решения помогли ему выйти за пределы обычного чат-бота и стать одним из главных конкурентов ChatGPT.

Как идею безопасного ИИ профинансировал будущий преступник

В декабре 2020 года OpenAI — американскую компанию, разрабатывавшую модели искусственного интеллекта семейства GPT, — покинули два ключевых сотрудника: вице-президент по исследованиям Дарио Амодеи и вице-президент по безопасности и политике Даниэла Амодеи. Вместе с группой бывших коллег по OpenAI в начале 2021 года они основали Anthropic.

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Одной из причин ухода стали разногласия по поводу дальнейшего развития искусственного интеллекта. После работы над GPT-2 и GPT-3 часть исследователей пришла к выводу, что масштабирование повышает возможности моделей, но должно сопровождаться отдельной работой над их безопасностью и управляемостью. Позже этот принцип лёг в основу Anthropic: компания сосредоточилась на создании более предсказуемых моделей, в том числе с помощью подхода Constitutional AI.

«В конце концов мы вместе с несколькими коллегами самостоятельно переосмыслили, как хотим создавать ИИ и какими ценностями должна руководствоваться компания. Поэтому мы решили уйти и основать Anthropic». Дарио Амодеи Cооснователь Anthropic

Название для новой компании выбирали методично: в первые недели команда вела таблицу вариантов, среди которых были Aligned AI, Generative, Sponge, Swan, Sloth, Sparrow Systems. В итоге остановились на Anthropic — названии, отсылающем к человеку и стремлению создавать ориентированные на людей технологии.

В основу компании легла идея безопасного и ответственного развития ИИ. Но у этой истории есть парадоксальный поворот: её крупнейший ранний инвестор оказался преступником.

В апреле 2022 года Anthropic привлекла 580 млн $ в раунде Series B, который возглавил основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Он и другие инвесторы из его окружения вложили около 500 млн $. Через полгода FTX, Alameda Research и несколько аффилированных компаний подали на банкротство, а Бэнкман-Фрид впоследствии был признан виновным в мошенничестве и приговорён к 25 годам лишения свободы.

Доля Anthropic оказалась одним из самых ценных активов конкурсной массы FTX. К началу 2024 года она составляла около 7,84%, и суд разрешил продать её, чтобы направить вырученные средства на расчёты с кредиторами. В рамках крупнейшей сделки почти 29,5 млн акций Anthropic продали примерно за 884 млн $. Среди покупателей были структура, связанная с суверенным фондом Абу-Даби Mubadala, и торговая компания Jane Street. К этому времени внимание рынка уже сместилось с инвесторов Anthropic на её главный продукт — стремительно развивавшуюся линейку Claude.

Дарио и Даниэла Амодеи. Источник: anthropic.com/news

Как Claude стал платным — а затем ещё платнее

История Claude начинается 14 марта 2023 года. Тогда Anthropic представила две модели: основную Claude, позднее получившую название Claude 1, и более быструю и дешёвую Claude Instant. Сначала компания распространяла их главным образом через API и партнёрские сервисы — например, Poe, Notion и DuckDuckGo.

«Многие наши первые клиенты — компании, которым важно, чтобы модель не вела себя непредсказуемо и не выдумывала факты». Дарио Амодеи Cооснователь и CEO Anthropic

Через четыре месяца, 11 июля 2023 года, вышла Claude 2. Одновременно Anthropic запустила claude.ai — общедоступный сайт с чат-ботом. На первом этапе воспользоваться им напрямую могли жители США и Великобритании.

7 сентября того же года компания представила Claude Pro — первую платную подписку для пользователей чат-бота. Она стоила 20 $ в США и 18 £ в Великобритании. Подписчики получали в пять раз больший лимит использования по сравнению с бесплатной версией, приоритетный доступ в периоды высокой нагрузки и возможность раньше тестировать новые функции.

Anthropic объяснила запуск тарифа запросами пользователей: после появления claude.ai люди начали использовать сервис как повседневного помощника, но им не хватало доступного количества сообщений и загрузок файлов.

В ноябре 2023 года вышла Claude 2.1. Контекстное окно модели увеличили до 200 тысяч токенов — примерно 150 тысяч слов, или более 500 страниц текста. Anthropic называла такой объём первым в отрасли. Кроме того, появились системные промпты и бета-версия функции работы с инструментами: разработчики могли подключать Claude к внешним API и базам данных.

Следующий крупный релиз состоялся в марте 2024 года: Anthropic представила семейство Claude 3, состоявшее из трёх моделей разной мощности. Haiku была самой быстрой и доступной, Sonnet сочетала производительность с умеренной стоимостью, а Opus предназначалась для наиболее сложных задач. Такое разделение позволило компаниям выбирать модель в зависимости от требований к скорости, качеству и цене.

В апреле 2025 года Anthropic расширила линейку подписок и запустила Claude Max в двух вариантах: за 100 $ в месяц с пятикратным лимитом по сравнению с Pro и за 200 $ с двадцатикратным. Новый тариф предназначался для тех, кто использовал Claude как постоянный рабочий инструмент и регулярно упирался в ограничения Pro.

«Представьте, что почти всю свою работу можно делать через Claude. Мы хотели дать людям такую возможность». Скотт Уайт Руководитель продукта Anthropic

Источник: Thomas Fuller / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Как Claude вышел из чата и устроился на работу

По оценке аналитиков SemiAnalysis, 75–85% годовой рекуррентной выручки Anthropic может приходиться на API-доступ к Claude — то есть на разработчиков и компании, которые платят за использование моделей. Сама Anthropic структуру доходов не раскрывает, поэтому эти цифры нельзя считать официальными.

Однако ориентацию компании на корпоративный рынок подтверждают другие данные. В апреле 2026 года Amazon сообщила, что более 100 тысяч организаций используют Claude через AWS. Этот фокус прослеживался с первых версий продукта: сначала Anthropic распространяла Claude через API и партнёрские сервисы и лишь затем запустила общедоступный чат.

Лучше всего развитие этой стратегии показывает история Claude Code — продукта, который вырос из внутреннего эксперимента. В сентябре 2024 года в Anthropic пришёл инженер Борис Черни. Он подключил Claude к командной строке с помощью AppleScript и позволил модели выполнять команды через bash.

«Изначально Claude Code не был Claude Code. Это был чат-бот, потому что именно так я тогда представлял себе искусственный интеллект». Борис Черни Создатель и руководитель Claude Code

Прототип быстро прижился внутри инженерной команды Anthropic, после чего компания решила выпустить инструмент для внешних пользователей. Предварительная версия Claude Code появилась в феврале 2025 года вместе с моделью Claude 3.7 Sonnet, а общедоступным продукт стал в мае.

К февралю 2026 года выручка Claude Code в годовом выражении, рассчитанная по текущему темпу продаж, превысила 2,5 млрд $ — более чем вдвое больше, чем в начале года. За тот же период число бизнес-подписок выросло в четыре раза, а корпоративные клиенты стали приносить больше половины выручки продукта. Эти данные Anthropic показывают, что Claude Code превратился из инструмента для отдельных энтузиастов в полноценный корпоративный продукт.

Рост Claude Code отражает общую ставку Anthropic на профессиональное использование ИИ, а не только успех API как отдельного канала продаж. Компания развивает инструменты, которые встраиваются непосредственно в рабочие процессы специалистов, а не ограничиваются ответами в чат-интерфейсе.

Следующим шагом стал Cowork — инструмент для работы с файлами и задачами за пределами программирования. Anthropic описывает развитие своих продуктов как переход от Chat к Code, а затем к Cowork: от ответов на вопросы — к выполнению рабочих задач вместе с человеком.

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Как Claude стал корпоративной статьёй расходов

К середине 2026 года тарифная структура Claude выстроена по той же логике, которую компания развивала через Claude Code и работу с корпоративными клиентами. Потребительская линейка делится на три уровня:

● Free — бесплатный тариф с ограниченным объёмом использования. Лимиты обновляются в рамках пятичасовых окон;

● Pro — 20 $ в месяц с увеличенным объёмом использования по сравнению с Free;

● Max — два уровня для активных пользователей: 100 $ в месяц с пятикратным объёмом использования Pro и 200 $ в месяц с двадцатикратным.

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Корпоративная линейка устроена иначе. Team Standard стоит 25 $ за место в месяц при помесячной оплате или 20 $ при годовой подписке, а Team Premium — 125 или 100 $ соответственно. Оба тарифа включают доступ к Claude Code, но Premium предоставляет в пять раз больший объём использования. Team рассчитан на команды от двух до 150 человек.

В 2026 году Enterprise-тариф устроен по гибридной схеме: компания платит фиксированные 20 $ за каждое место в месяц при годовой оплате, а использование моделей оплачивает отдельно по стандартным API-тарифам.

Таким образом, Anthropic зарабатывает и на количестве подключённых сотрудников, и на том, насколько активно бизнес использует Claude в работе. При этом Enterprise рассчитан на крупные организации: в отличие от Team, он не ограничен 150 пользователями и предлагает дополнительные функции, включая SCIM, журналы аудита, управление ролями и настройку срока хранения данных.

На уровне API действует похожая логика: флагманская модель Opus 4.8 стоит 5 $ за миллион входных токенов и 25 $ за миллион выходных. Для Sonnet 5 до конца августа 2026 года действует вводная цена — 2 и 10 $ соответственно, после чего она вырастет до $ и 15 $.

«Не каждый токен, который выдаёт модель, стоит одинаково». Дарио Амодеи Сооснователь и CEO Anthropic

В итоге вся тарифная сетка Claude выстроена как единая система: от бесплатного знакомства с продуктом до корпоративных подписок, стоимость которых зависит от объёма использования. Чем глубже компания встраивает Claude в свои процессы, тем больше вычислений потребляет и тем выше становится счёт. Чтобы эта модель могла работать в таком масштабе, Anthropic пришлось решить другую задачу — обеспечить доступ к вычислительным мощностям для обучения и запуска своих моделей.

«Мы хотим, чтобы люди могли выбрать тариф, который даст им нужный объём использования». Скотт Уайт Руководитель продукта Anthropic

Как Amazon и Google обеспечили Claude миллионами чипов

Чтобы Claude мог решать корпоративные задачи, Anthropic нужны огромные вычислительные мощности: дата-центры, специализированные чипы и облачная инфраструктура. Обучение и запуск современных ИИ-моделей требуют заранее планировать доступ к вычислениям на годы вперёд.

С первых лет Anthropic развивала Claude в сотрудничестве с крупнейшими облачными провайдерами. Это позволило компании масштабировать модели без строительства собственной глобальной инфраструктуры, но одновременно создало зависимость от поставщиков вычислений.

«Купишь слишком много вычислительных мощностей — разоришься. Слишком мало — не сможешь обслуживать клиентов». Кришна Рао Финансовый директор Anthropic

Одним из ключевых партнёров стала Amazon. В сентябре 2023 года компании объявили о стратегическом сотрудничестве: AWS стал основным облачным провайдером Anthropic, а разработчик Claude получил доступ к чипам Trainium и Inferentia для обучения и запуска будущих моделей. Одновременно Amazon объявила об инвестиции до 4 млрд $ в Anthropic.

В ноябре 2024 года сотрудничество расширилось: AWS стал основным партнёром Anthropic не только по облачной инфраструктуре, но и по обучению моделей. Компании договорились вместе совершенствовать чипы Trainium для будущих поколений Claude, а общий объём инвестиций Amazon вырос до 8 млрд $.

К 2026 году масштаб партнёрства стал ещё больше. Anthropic обязалась потратить более 100 млрд $ на технологии AWS в течение десяти лет и получила доступ к вычислительным мощностям до 5 гигаватт, включая новые поколения Trainium. К этому времени Claude уже обучали и запускали более чем на миллионе чипов Trainium2.

«Нам нужно строить инфраструктуру, способную поспевать за быстро растущим спросом». Дарио Амодеи Сооснователь и CEO Anthropic

Параллельно Anthropic развивала сотрудничество с Google Cloud. В феврале 2023 года компания выбрала его в качестве предпочтительного облачного провайдера и получила доступ к GPU и TPU Google для обучения и масштабирования ИИ-систем. Google также стала инвестором Anthropic, хотя размер первоначального вложения официально не раскрывался. В дальнейшем сотрудничество расширялось: в октябре 2025 года Anthropic объявила о планах использовать до миллиона TPU Google, а в апреле 2026-го — о новом соглашении на несколько гигаватт вычислительных мощностей.

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В итоге Claude работает сразу на нескольких типах инфраструктуры: AWS Trainium, Google TPU и Nvidia GPU. Такая диверсификация позволяет выбирать оборудование под разные задачи и снижает риск зависимости от одного поставщика. Но не устраняет его полностью: Amazon и Google одновременно остаются инвесторами Anthropic, поставщиками критически важных вычислительных мощностей и разработчиками собственных ИИ-моделей, конкурирующих с Claude.

Таким образом, Anthropic получила ресурсы для быстрого масштабирования Claude, но ценой тесной привязки к инфраструктуре и стратегическим решениям технологических гигантов. Насколько оправдала себя такая модель, лучше всего показывают результаты бизнеса компании.

Источник: Noah Berger / Getty Images / Amazon Web Services

Как Anthropic приблизилась к 1 трлн $ — и стала зависеть от чужих решений

Стратегия Anthropic принесла компании быстрый рост. Вместо борьбы за максимально широкую аудиторию она сосредоточилась на разработчиках, корпоративных клиентах и профессиональных инструментах. По данным самой Anthropic, в феврале 2026 года годовой темп выручки — run-rate revenue — составлял 14 млрд $, а к концу мая превысил 47 млрд $. Это не фактически полученная за год сумма, а текущая выручка, пересчитанная на следующие 12 месяцев.

Рост бизнеса помог Anthropic привлечь новые инвестиции. 28 мая 2026 года компания закрыла раунд Series H на 65 млрд $ при оценке 965 млрд $ после привлечения средств. Спустя несколько дней, 1 июня, она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США проект регистрационного заявления по форме S-1. Такая подача позволяет начать подготовку к IPO, но не означает, что размещение обязательно состоится.

Сопоставимых данных об аудитории Claude и ChatGPT компании не раскрывают, поэтому сравнить их положение по числу пользователей невозможно. Сама Anthropic оценивает успех прежде всего по тому, насколько глубоко Claude входит в рабочие процессы компаний и разработчиков. С этой бизнес-моделью связано и решение не размещать рекламу в чат-боте. В Anthropic считают, что разговор с Claude — неподходящее место для рекламных объявлений. Дарио Амодеи объяснял этот выбор шире: бизнес-модель не должна противоречить ценностям компании, иначе это неизбежно создаст проблемы.

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«Нам не нужно монетизировать миллиард бесплатных пользователей ради смертельной гонки с другим крупным игроком». Дарио Амодеи Сооснователь и CEO Anthropic

Однако финансовые результаты лишь одна сторона стратегии. Рост Anthropic по-прежнему зависит от инвесторов и поставщиков вычислительных мощностей, а выпуск более совершенных моделей создаёт новые регуляторные риски.

Один из них проявился после запуска Claude Fable 5 и Claude Mythos 5, которые Anthropic представила 9 июня 2026 года. В основе двух продуктов лежала одна модель, но Fable получила защитные ограничения и предназначалась для широкой аудитории, а Mythos — для ограниченного числа партнёров в сфере кибербезопасности.

Через три дня правительство США потребовало закрыть иностранным гражданам доступ к обеим версиям. Поскольку Anthropic не могла оперативно проверять гражданство пользователей, компания временно отключила Fable 5 и Mythos 5 для всех. Ограничения сняли в конце июня: с 1 июля Fable снова стала доступна по всему миру, а доступ к Mythos восстановили для отдельных американских организаций и участников доверенной программы.