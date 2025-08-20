Он создаёт главные инновации в искусственном интеллекте.

Начинал застенчивым мальчиком с «маком», прожёг стартап, возглавил Y Combinator и построил компанию, которая перевернула представление о будущем. Сэм Альтман, СЕО OpenAI, — человек, который не просто делает бизнес, а пишет сценарий нашей цивилизации.

Твоя непопулярность — это твой капитал

Сэм родился в 1985 году в Чикаго и вырос в пригороде Сент-Луиса. Мама — дерматолог, отец — риэлтор. В восемь лет ему подарили Apple Macintosh, и это стало точкой невозврата: он начал разбирать компьютеры, учился кодить и жил внутри технологий.

В школе он был не самым популярным ребёнком — тихим, замкнутым, большую часть времени проводил за книгами и компьютером. Сильнее всего его тянуло к математике и естественным наукам. Увлечения помогли ему поступить в Стэнфорд, где он выбрал компьютерные науки.

«Большинство людей переоценивают риск и недооценивают награду»

Рынок не прощает того, чего не понимает

В 2005 году он бросил Стэнфорд и с друзьями запустил стартап Loopt — мобильное приложение, которое показывало, где находятся твои друзья в реальном времени.

Венчурные фонды Sequoia и NEA вложили десятки миллионов, но тогда смартфоны были редкостью, мобильный интернет — медленным, а пользователи не готовы делиться своим местоположением круглосуточно.

Loopt не выжил — в 2012 году его продали за $43 млн, инвесторы получили минимум, а сам Альтман — первый большой урок: технология может опережать время, но рынок не прощает отсутствие привычки у пользователя.

«Риск — это цена амбиции»

Не делай презентации — делай продукт

В 2011 году Альтман стал партнёром Y Combinator, а в 2014-м возглавил его. Он превратил акселератор в настоящую фабрику единорогов. Airbnb, Dropbox, Stripe, Instacart, Reddit — выпускники, оценка которых превысила $80 млрд.

Он изменил культуру YC. Фаундеры начали получать больше внимания в формате «office hours» — коротких, но частых встреч с менторами. Он требовал от стартапов не красивых презентаций, а реальный продукт.

Под его управлением появился фонд YC Continuity для масштабирования успешных компаний и YC Research — лаборатория для проектов, которые кажутся сумасшедшими, но могут изменить мир.

«Запустите то, что некоторые будут любить, даже если большинство сочтёт это игрушкой»

Строй миссию, а не компанию — тогда тебя не смогут уволить

В 2015 году Сэм Альтман вместе с Илоном Маском, Ридом Хоффманом и другими основал OpenAI. Изначально — некоммерческая структура: целью было создать ИИ, который работает на благо человечества.

В 2019 году OpenAI перешла на модель «capped-profit»: инвесторы получают доход до определённого лимита, а всё сверх идёт на развитие проекта. Это позволило привлекать миллиарды, но сохранить миссию.

В 2022 году вышел ChatGPT. Миллион пользователей за пять дней, взрыв интереса, а к 2024-му выручка прогнозировалась на уровне $1 млрд. Microsoft вложил $10 млрд и интегрировал модели в Office и Bing.

Но осенью 2023-го случился кризис: совет директоров уволил Альтмана. Команда пригрозила уйти, Microsoft предложил приютить инженеров, инвесторы устроили бунт. Через несколько дней Сэма вернули — и стало ясно: он незаменим для OpenAI.

«ИИ — самая мощная технология, созданная человечеством»

Если ставка не меняет мир — это не ставка

Альтман никогда не копил деньги ради статуса. Он вкладывает в проекты, которые способны сдвинуть человечество.

В энергетике это Helion Energy — стартап по ядерному синтезу, в который он вложил $375 млн. Компания обещает уже к 2028 году начать поставки энергии Microsoft и строит первый реактор в штате Вашингтон.

В биотехе — Retro Biosciences. $180 млн инвестиций, цель — замедлить старение и продлить жизнь на десятилетия.

Помимо этого, у Альтмана сотни долей в стартапах — от Airbnb до Stripe.

«Если бы мы увидели, на что способны через 10 или 20 лет, мы были бы в шоке»

Ошибки — твой лучший венчурный капитал

От Loopt до кризисов и OpenAI — все провалы закалили Альтмана. Для него ошибки — это не поражение, а инвестиция в опыт.

Сегодня он не просто миллиардер. Он архитектор инфраструктуры будущего. Его путь — цепь рискованных решений, скандалов и поворотов, которые двигали вперёд целые индустрии. От мальчишки с Macintosh до CEO OpenAI, от провального стартапа до ChatGPT и ядерного синтеза — он строит не компании, а механизмы нового мира.

«Нам нужно действовать мудро, но решительно. Потенциал ИИ настолько велик, что мы обязаны ради себя и будущих поколений найти способы справиться с рисками, стоящими перед нами»



Хочешь быть как Сэм Альтман?

Забудь про быстрые победы. Работай над тем, что кажется странным, слишком ранним или слишком рискованным. История всё равно расставит акценты: «слишком рано» однажды станет «слишком нужно».