Яндекс Пэй разрешил подтверждать подозрительные переводы через доверенное лицо — для защиты от мошенников

В сервисе Яндекс Пэй появилась функция подтверждения переводов через доверенное лицо, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Пользователь может установить лимит — от 10 тыс. рублей — и выбрать человека, который будет проверять все операции сверх этой суммы. Если перевод превышает установленный порог, доверенное лицо получит уведомление в приложении и сможет подтвердить или отклонить транзакцию. В компании отметили, что функция рассчитана в том числе на защиту пожилых родственников от мошенников.

Минимальная сумма лимита — 10 тыс. рублей

Как сообщили в компании, пользователь может установить лимит переводов, которые будут проходить без подтверждения доверенного лица. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Если сумма превышает этот порог, завершить операцию получится только после одобрения доверенного лица.

В компании отмечают, что новый механизм в первую очередь рассчитан на защиту пожилых людей, которые чаще становятся жертвами мошенников. В ситуациях, когда человек переводит деньги под психологическим давлением, банк не всегда может распознать угрозу, однако близкий человек способен заметить подозрительную активность и остановить перевод.

Отключить защиту можно только через сутки

Отключить механизм подтверждения переводов можно, однако изменения вступят в силу только через 24 часа. В Яндексе пояснили, что это сделано специально для защиты от мошенников, которые часто требуют срочно перевести деньги и пытаются заставить пользователя немедленно отключить ограничения.

При этом доверенное лицо может выйти из системы мгновенно, поскольку механизм направлен прежде всего на защиту владельца счёта.

Объём похищенных через переводы средств превысил 10 млрд рублей

Новый механизм создан для борьбы с социальной инженерией — схемами, при которых мошенники манипулируют людьми, чтобы получить доступ к их деньгам. По данным Банка России за 2025 год, на которые ссылается пресс-служба Яндекса, число операций, совершённых под давлением мошенников, выросло на 31,2%.

Объём украденных средств при переводах между гражданами достиг 10,6 млрд рублей.

Сторонняя проверка не отменяет стандартную защиту банка

В Яндексе подчёркивают, что участие доверенного лица — это дополнительный уровень безопасности, а не замена стандартных антифрод-механизмов банка. Базовые системы защиты продолжают работать в обычном режиме.

Ранее компания обновила определитель номера и добавила уведомления о подозрительных звонках для близких. Пользователи могут получать оповещения, если родственник ответил на звонок с потенциально мошеннического номера или сам перезвонил на него.