BYD обновила седан Seal 06 — электрическая версия стала мощнее, а гибридная сохранила запас хода в 2000 км

Китайская компания BYD готовит к выпуску обновлённый седан Seal 06: разработчики изменили у автомобиля дизайн и добавили лидар на крышу. При этом электрическая версия стала более мощной — тогда как гибридная модификация технически почти не изменилась. Дата премьеры модели пока не объявлена.

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Электрический Seal 06 стал мощнее — теперь до 326 лошадиных сил

После обновления мощность базовой электрической версии BYD Seal 06 увеличилась со 150 до 163 л.с. В топовой комплектации показатель вырос с 218 до 326 л.с.

В гибридной версии изменений не произошло. Седан по-прежнему оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем на 101 л.с. и электромотором мощностью 238 л.с. Запас хода модели достигает 155 км на электротяге и около 2000 км — в смешанном режиме.

У автомобиля немного изменили дизайн — но габариты остались прежними

Внешне обновлённый седан отличается переработанной передней частью, слегка изменёнными задними фонарями и лидаром на крыше для автономного управления.

При этом габариты седана практически не изменились: длина — 4,87 м, колёсная база — 2,82 м.

Нынешняя модель BYD Seal 06 в Китае стоит от 109,8 тыс. юаней — около 1,26 млн рублей. Стоимость обновлённой версии пока неизвестна.

Контекст

7 августа китайская GAC представит гибридный внедорожник Yue 7.

Мощность автомобиля составила 544 л.с. На одном заряде он может проехать до 188 км. Стоимость машины пока неизвестна. При этом не исключено, что она будет продаваться в РФ.