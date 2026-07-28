КАМАЗ отказался от четырехдневной рабочей недели: причина — рост заказов на грузовики К5

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин отменил неполную четырехдневную рабочую неделю из-за возросшего спроса на продукцию компании. Режим действовал на предприятии с марта 2026 года. С августа по октябрь сотрудники вернутся к пятидневному рабочему графику, сообщили в пресс-службе компании.

Причина возвращения стандартного графика — рост заказов

На фоне роста продаж, расширения флагманской линейки грузовиков К5 и стабилизации российского рынка грузовой техники КАМАЗ решил увеличить производственный план. В компании заявили, что объём заказов на ближайшие месяцы позволяет работать пять дней в неделю.

«Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов» — рассказал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Кроме того, в компании ожидают сохранение положительной динамики продаж во втором полугодии 2026 года.

Контекст

Режим неполной занятости для сотрудников в КАМАЗе ввели в марте 2026 года из-за снижения производственной нагрузки.

По словам генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, за первые пять месяцев 2026 года регистрации автомобилей поколения К5 выросли в 1,5 раза год к году.

КАМАЗ К5 — это семейство магистральных грузовиков нового поколения, которое компания начала выпускать в 2019 году. Машины получили новую просторную кабину, более современную электронику и рассчитаны на дальние перевозки.