VOLGA запустила новые программы страховки и автокредитования — оформить заём можно в пяти банках

VOLGA представила новую линейку финансовых продуктов для покупателей автомобилей бренда. Компания запустила программы «VOLGA Финанс» и «VOLGA Страхование», а также обновила условия трейд-ин для флагманского кроссовера К50. Теперь при сдаче автомобиля в трейд-ин покупатели модели смогут получить выгоду до 250 тыс. рублей.

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Покупатели смогут оформить автокредит в пяти банках

Программа «VOLGA Финанс» объединяет предложения банков-партнёров и предусматривает различные варианты автокредитования. Cреди заявленных преимуществ — «привлекательные» процентные ставки, широкий выбор кредитных продуктов и высокий уровень одобрения заявок.

В программе участвуют пять кредитных организаций: Инго Банк, Сбер, Совкомбанк, ОТП Банк и Авто Финанс Банк.

В зависимости от выбранного банка клиентам доступны срок кредита до 10 лет, оформление по двум документам без дополнительных проверок, электронное подписание сделки, кредитные каникулы и специальные условия для отдельных категорий заёмщиков.

Программа страхования действует по всей стране

Также в России начал работать сервис «VOLGA Страхование». Он предусматривает единые условия страховой поддержки, включая:

ремонт у официальных дилеров с использованием оригинальных запасных частей;

фиксированные тарифы без надбавок;

страховое покрытие по всей территории России.

В рамках программы владельцам авто также доступны четыре пакета КАСКО: от базовой защиты от угона и случаев, когда автомобиль не подлежит восстановлению, до полной страховки с дополнительными привилегиями.

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Для кроссовера К50 обновили программу трейд-ин

Одновременно компания изменила условия трейд-ин для лидера флагманского кроссовера VOLGA К50. При покупке автомобиля с использованием этой программы выгода составит 250 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что автомобиль является лидером продаж бренда.

Контекст

Продажи автомобилей VOLGA в России стартовали 19 июня. За первый неполный месяц компания реализовала 129 машин, самой востребованной моделью стал кроссовер K50 — покупатели приобрели 55 автомобилей.

В июле стало известно, что у седана C50 и кроссовера K50 появятся бронированные версии — над ними уже работает компания из Нижнего Новгорода.