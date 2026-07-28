VOLGA запустила новые программы страховки и автокредитования — оформить заём можно в пяти банках

VOLGA запустила новые программы страховки и автокредитования — оформить заём можно в пяти банкахТакже бренд обновил программу трейд-ин для кроссовера К50
VOLGA представила новую линейку финансовых продуктов для покупателей автомобилей бренда. Компания запустила программы «VOLGA Финанс» и «VOLGA Страхование», а также обновила условия трейд-ин для флагманского кроссовера К50. Теперь при сдаче автомобиля в трейд-ин покупатели модели смогут получить выгоду до 250 тыс. рублей.
Покупатели смогут оформить автокредит в пяти банках
Программа «VOLGA Финанс» объединяет предложения банков-партнёров и предусматривает различные варианты автокредитования. Cреди заявленных преимуществ — «привлекательные» процентные ставки, широкий выбор кредитных продуктов и высокий уровень одобрения заявок.
В программе участвуют пять кредитных организаций: Инго Банк, Сбер, Совкомбанк, ОТП Банк и Авто Финанс Банк.
В зависимости от выбранного банка клиентам доступны срок кредита до 10 лет, оформление по двум документам без дополнительных проверок, электронное подписание сделки, кредитные каникулы и специальные условия для отдельных категорий заёмщиков.
Программа страхования действует по всей стране
Также в России начал работать сервис «VOLGA Страхование». Он предусматривает единые условия страховой поддержки, включая:
- ремонт у официальных дилеров с использованием оригинальных запасных частей;
- фиксированные тарифы без надбавок;
- страховое покрытие по всей территории России.
В рамках программы владельцам авто также доступны четыре пакета КАСКО: от базовой защиты от угона и случаев, когда автомобиль не подлежит восстановлению, до полной страховки с дополнительными привилегиями.
Для кроссовера К50 обновили программу трейд-ин
Одновременно компания изменила условия трейд-ин для лидера флагманского кроссовера VOLGA К50. При покупке автомобиля с использованием этой программы выгода составит 250 тыс. рублей.
В пресс-службе отметили, что автомобиль является лидером продаж бренда.
Контекст
Продажи автомобилей VOLGA в России стартовали 19 июня. За первый неполный месяц компания реализовала 129 машин, самой востребованной моделью стал кроссовер K50 — покупатели приобрели 55 автомобилей.
В июле стало известно, что у седана C50 и кроссовера K50 появятся бронированные версии — над ними уже работает компания из Нижнего Новгорода.