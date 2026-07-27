BMW отозвала почти 320 тыс. автомобилей из-за риска возгорания: причина — неисправный стартер

BMW объявила об отзыве 318 495 автомобилей в США, сообщает Reuters. Причиной стала возможная неисправность стартера двигателя: она может привести к его перегреву и возгоранию автомобиля. Ранее компания уже отозвала в США почти 30 тысяч автомобилей: BMW 530e xDrive и BMW 740Le xDrive, а также других моделей из линейки iPerformance.

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BMW отзывает пять моделей автомобилей — в том числе Toyota

BMW приняла решение отозвать пять моделей автомобилей:

BMW 3 Series;

BMW 4 Series в кузовах купе и кабриолет;

BMW X3;

BMW X4;

Toyota Supra.

В список также вошла Toyota Supra: модель построена на платформе BMW и оборудована аналогичными деталями.

Владельцам отозванных автомобилей бесплатно заменят стартер

Как отмечает Reuters, причиной отзыва стала неисправность стартера — электрического мотора, который раскручивает коленчатый вал при запуске двигателя. Устройство может перегреться и привести к возгоранию автомобиля.

Чтобы устранить неисправность, официальные дилеры BMW бесплатно заменят стартеры во всех отзываемых автомобилях.

Контекст

14 июля 2026 года BMW уже проводила аналогичную сервисную кампанию в США, сообщал Reuters. Компания направила в сервисные центры почти 30 тыс. автомобилей из-за такой же неисправности стартера.

Под отзыв попали BMW 530e xDrive, BMW 740Le xDrive и другие модели линейки iPerformance.