BMW отозвала почти 320 тыс. автомобилей из-за риска возгорания: причина — неисправный стартер

BMW отозвала почти 320 тыс. автомобилей из-за риска возгорания: причина — неисправный стартерВ сервисные центры направят автомобили BMW и Toyota Supra
BMW объявила об отзыве 318 495 автомобилей в США, сообщает Reuters. Причиной стала возможная неисправность стартера двигателя: она может привести к его перегреву и возгоранию автомобиля. Ранее компания уже отозвала в США почти 30 тысяч автомобилей: BMW 530e xDrive и BMW 740Le xDrive, а также других моделей из линейки iPerformance.
BMW отзывает пять моделей автомобилей — в том числе Toyota
BMW приняла решение отозвать пять моделей автомобилей:
- BMW 3 Series;
- BMW 4 Series в кузовах купе и кабриолет;
- BMW X3;
- BMW X4;
- Toyota Supra.
В список также вошла Toyota Supra: модель построена на платформе BMW и оборудована аналогичными деталями.
Владельцам отозванных автомобилей бесплатно заменят стартер
Как отмечает Reuters, причиной отзыва стала неисправность стартера — электрического мотора, который раскручивает коленчатый вал при запуске двигателя. Устройство может перегреться и привести к возгоранию автомобиля.
Чтобы устранить неисправность, официальные дилеры BMW бесплатно заменят стартеры во всех отзываемых автомобилях.
Контекст
14 июля 2026 года BMW уже проводила аналогичную сервисную кампанию в США, сообщал Reuters. Компания направила в сервисные центры почти 30 тыс. автомобилей из-за такой же неисправности стартера.
Под отзыв попали BMW 530e xDrive, BMW 740Le xDrive и другие модели линейки iPerformance.