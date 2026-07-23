В России начнут выпускать бронированные VOLGA — защищённые версии появятся у седана C50 и кроссовера K50

В России появятся бронированные автомобили VOLGA. Как сообщили на сайте компании «АрморГрупп», защищённые версии создают для двух флагманских моделей бренда — седана C50 и кроссовера K50. Пока проекты находятся в разработке.

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Подробностей о бронированных VOLGA пока нет

Седан C50 и кроссовер K50 станут первыми моделями марки VOLGA с бронезащитой.

Разработчики не уточняют, какой именно класс защиты получат автомобили и когда они появятся в продаже. Также пока неизвестна даже примерная стоимость бронированных версий этих машин.

Компания «АрморГрупп» выпускает бронеавтомобили 20 лет

Компания «АрморГрупп» расположена в Нижнем Новгороде и работает с 2006 года.

Среди её актуальных проектов — бронированные УАЗ Патриот, GMC Yukon, Mercedes GLS, Toyota Tundra и микроавтобус Sollers Attlant. В разработке, помимо VOLGA, находится Hongqi H9.

При производстве бронированных машин специалисты используют пулестойкие стёкла и листы высоколегированной стали повышенной прочности. После сборки авто проходят испытания на прочность и устойчивость к обстрелу «из реального боевого оружия», уточнили на предприятии.

Контекст

Официальные продажи автомобилей VOLGA стартовали 19 июня. За первый неполный месяц компания продала 129 машин в России.

Самой популярной моделью оказался кроссовер VOLGA K50 — 55 реализованных автомобилей. Также покупатели приобрели 46 кроссоверов VOLGA K40 и 24 седана VOLGA C50.