Реклама
Искусственный интеллект
Банки
Бизнес
Карьера
Кибербезопасность
Дизайн
HR
IT
Маркетинг
Маркетплейсы
Деньги
Личное
Ритейл
Россия
Стартапы
Технологии
Тренды
Команда
О компании
Контакты
© 2012-2026 ООО «РБточкаРУ»

В России начнут выпускать бронированные VOLGA — защищённые версии появятся у седана C50 и кроссовера K50

Разработкой специальных версий занимается нижегородская компания «АрморГрупп»
23 июля 2026, 11:50
Время прочтения 2 минуты
Кроссовер VOLGA K50 под защитным куполом
Автомобили
Автор:
Никита Черников

В России появятся бронированные автомобили VOLGA. Как сообщили на сайте компании «АрморГрупп», защищённые версии создают для двух флагманских моделей бренда — седана C50 и кроссовера K50. Пока проекты находятся в разработке.

Эксперты считают маловероятной отмену утильсбора до 2030 года — из-за рисков для отечественных автопроизводителей
Эксперты считают маловероятной отмену утильсбора до 2030 года — из-за рисков для отечественных автопроизводителей
Сейчас утильсбор составляет 10-30% от стоимости автомобиля
Читайте также

Подробностей о бронированных VOLGA пока нет

Седан C50 и кроссовер K50 станут первыми моделями марки VOLGA с бронезащитой.

Разработчики не уточняют, какой именно класс защиты получат автомобили и когда они появятся в продаже. Также пока неизвестна даже примерная стоимость бронированных версий этих машин.

Компания «АрморГрупп» выпускает бронеавтомобили 20 лет

Компания «АрморГрупп» расположена в Нижнем Новгороде и работает с 2006 года.

Среди её актуальных проектов — бронированные УАЗ Патриот, GMC Yukon, Mercedes GLS, Toyota Tundra и микроавтобус Sollers Attlant. В разработке, помимо VOLGA, находится Hongqi H9.

При производстве бронированных машин специалисты используют пулестойкие стёкла и листы высоколегированной стали повышенной прочности. После сборки авто проходят испытания на прочность и устойчивость к обстрелу «из реального боевого оружия», уточнили на предприятии.

Контекст

Официальные продажи автомобилей VOLGA стартовали 19 июня. За первый неполный месяц компания продала 129 машин в России.

Самой популярной моделью оказался кроссовер VOLGA K50 — 55 реализованных автомобилей. Также покупатели приобрели 46 кроссоверов VOLGA K40 и 24 седана VOLGA C50.

VOLGA за месяц продала 129 автомобилей: самая популярная модель — флагманский кроссовер K50 за 4,2 млн ₽
VOLGA за месяц продала 129 автомобилей: самая популярная модель — флагманский кроссовер K50 за 4,2 млн ₽
Для сравнения: бренд «Москвич» за неполные четыре месяца продал 491 кроссовер
Читайте также
Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме