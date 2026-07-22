Эксперты считают маловероятной отмену утильсбора до 2030 года — из-за рисков для отечественных автопроизводителей

В России предложили приостановить действие утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года. С инициативой выступила партия ЛДПР: депутаты считают, что отмена сбора поможет сдержать рост цен на машины и повысить их доступность для покупателей. Эксперты считают отмену сбора маловероятной: мера может снизить стоимость отдельных автомобилей, но создаст риски для бюджета и отечественного автопрома.

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Полная отмена утильсбора маловероятна — это отразится на поступлениях в бюджет

Как пояснили в ЛДПР, в нынешнем виде утильсбор «превратился в очередной способ отъёма денег у населения». Инициатива предусматривает временную приостановку действия сбора на четыре года — до начала 2030 года.

Эксперты считают приостановку действия утильсбора маловероятной. Аналитики сходятся во мнении, что механизм стал инструментом регулирования рынка.

«Решение за регулятором, но утильсбор — не просто фискальный инструмент. Это элемент баланса между импортом и локальным производством и основа механизмов поддержки тех, кто инвестировал в российские заводы. Полная приостановка на годы выглядит маловероятной, реалистичнее точечная донастройка», — отметил основатель и генеральный директор российского автопроизводителя EVM Илья Рашкин.

Управляющий партнёр ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что законодатель вряд ли пойдёт на отмену утильсбора из-за возможных потерь для бюджета.

«Несмотря на логичность предлагаемой меры, заморозки не произойдет, поскольку это будут значительные потери для бюджета. Утильсбор на сегодняшний день — закамуфлированный дополнительный налог на мощные автомобили», — отметил управляющий партнёр ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

Управляющий партнёр ЮК ЭНСО Алексей Головченко отметил, что политические и бюджетные риски инициативы выше, чем вероятность её принятия в первоначальном виде. Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин также назвал сценарий заморозки крайне нереалистичным.

Утильсбор для премиальных авто достигает 1,5 млн рублей

Доля утильсбора в стоимости автомобиля зависит от его цены, мощности двигателя и условий ввоза.

По оценкам экспертов Russian Business, для массовых моделей сбор может составлять около 10–20% стоимости автомобиля, а для дорогих машин — до 25–40%.

Для премиальных автомобилей дополнительная нагрузка может достигать 1–1,5 млн рублей с учётом средней цены машины в 3,78 млн рублей в первом полугодии 2026 года.

Наибольшее влияние введение утильсборазатронуло автомобили мощностью более 160 л. с. Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин считает, что в дальнейшем порог мощности для льготного утильсбора могут снизить.

«Сегодня льготный утиль распространяется до 160 л.с. при этом вполне вероятно, что эту планку могут скорректировать в меньшую сторону», — отметил Дмитрий Ярыгин.

Отмена утильсбора могла бы изменить структуру спроса на авторынке России

По оценке управляющего партнёра ЮК ЭНСО Алексея Головченко, приостановка утильсбора может привести к следующим изменениям на автомобильном рынке:

снижение стоимости новых автомобилей, прежде всего импортных и премиальных моделей;

усиление конкуренции со стороны китайских брендов и автомобилей параллельного импорта;

перераспределение спроса с подержанных автомобилей на новые, если разница в цене между ними сократится. По словам эксперта, средняя стоимость автомобиля с пробегом в первом полугодии 2026 года составляла 1,36 млн рублей.

По словам заместителя начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрия Ярыгина, отмена утильсбора создаст дополнительные риски для отечественных производителей.

«Если предположить, что [отмена утильсбора] была бы реалистичным сценарием, что крайне маловероятно, то для отечественных производителей данный сценарий был бы очень неприятен», — отметил Дмитрий Ярыгин.

Отмена утильсбора ослабит позиции российских производителей электромобилей

По оценке основателя и генерального директора российского автопроизводителя EVM Ильи Рашкина, отмена утильсбора может создать преимущества для импортных электромобилей и усложнить условия работы компаний, которые развивают локальное производство.

«Главным бенефициаром заморозки [утильсбора] стал бы импорт, а не российское производство. Для компаний, вложившихся в локализацию по действующим правилам, это означало бы изменение условий задним числом — худший сигнал для инвестиций в новые производства», — отметил Илья Рашкин.

По словам эксперта, для развития рынка электромобилей важнее сосредоточиться на других мерах поддержки:

развитие зарядной инфраструктуры,

адресные субсидии,

региональные льготы и стабильность условий для инвесторов.

Эксперты назвали альтернативы полной заморозке утильсбора

Управляющий партнёр ЮК ЭНСО Алексей Головченко считает, что вместо полной заморозки сбора можно рассмотреть точечные меры:

снижение ставок для отдельных категорий автомобилей;

расширение льгот для семей, инвалидов, сельхозпроизводителей и электромобилей;

поддержку логистики и перевозок;

программы льготного автокредитования и другие меры, которые снижают итоговый платёж для покупателей.

Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин отметил, что одним из факторов снижения зависимости рынка от импорта становится рост производства автомобилей внутри страны.