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В России предложили заморозить утильсбор до 2030 года — это поможет снизить цены на автомобили

Как отметили в партии ЛДПР, с начала 2026 года ставки утильсбора выросли на 10–20%
20 июля 2026, 13:38
Время прочтения 2 минуты
Автомобили на свалке
Фото: Martin Ruegner / Getty Images
Автомобили
Россия
Автор:
Никита Черников

В России предложили приостановить действие утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года — с инициативой выступила ЛДПР, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пояснительную записку. В партии считают, что мера поможет сдержать дальнейший рост цен и сделать автомобили доступнее. В нынешнем виде утильсбор «превратился в очередной способ отъёма денег у населения», заявили в ЛДПР.

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Авторы инициативы отмечают, что в последние годы автомобильный рынок «испытывает значительное ценовое давление». Среди причин — изменение логистических цепочек, удорожание производства, колебания валютных курсов и рост платежей при производстве и ввозе машин.

По мнению представителей ЛДПР, приостановка утильбора до 1 января 2030 года позволит сдержать подорожание автомобилей и повысить их доступность для населения.

В партии заявили, что утильсбор сделал покупку машины роскошью

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что из-за роста утильсбора покупка автомобилей становится всё менее доступной для россиян — причём с каждым годом сбор становится только выше. По словам спикера, с начала 2026-го ставки выросли на 10–20%.

«Утилизационный сбор превратился в очередной способ отъёма денег у населения. Сбор, введённый в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственной машины роскошью для большинства россиян», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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