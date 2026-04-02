Что такое утилизационный сбор и зачем он нужен

Утильсбор касается не только импортёров и автопроизводителей. После изменений в 2025–2026 годах с ним всё чаще сталкиваются и обычные покупатели: при ввозе автомобиля для личного пользования, при покупке машины на вторичном рынке и при регистрации транспорта с неясной таможенной историей. Вместе с юристами и участниками рынка разобрались, сколько теперь придётся заплатить за иномарку и как избежать неожиданных начислений.

Как работает система утилизации автомобилей

История появления утилизационного сбора

Утилизационный сбор в России появился 28 июля 2012 года, когда был принят федеральный закон № 128-ФЗ. В нём содержались поправки в закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: добавилась статья 24.1, согласно которой за каждое транспортное средство, которое ввозят в Россию или производят в стране, следует выплачивать сбор. Исключение действует для временно ввезённых автомобилей, машин дипломатических представительств и международных организаций, исторических автомобилей старше 30 лет, а также для некоторых специальных случаев, перечисленных в п. 6 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ, включая автомобили в режиме свободной таможенной зоны в Калининградской области. Порядок расчёта и уплаты сбора, а также контроля за исполнением закона закреплён в постановлении Правительства РФ № 1291 от 26 декабря 2013 года.

Механизм действия утилизационного сбора

Производитель или импортёр платит утильсбор при выпуске автомобиля в обращение или при ввозе в страну. Государство контролирует расчёт и поступление денег в бюджет. После вывода машины из эксплуатации её передают организациям, которые занимаются разборкой, переработкой и обращением с отходами.

По закону затраты на утилизацию компенсируются из федерального бюджета, а с владельца автомобиля нельзя повторно брать плату за передачу машины на утилизацию, если утильсбор уже был уплачен.

Как объясняет ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, на практике в цепочке переработки автомобиля участвуют владелец, лицензированные утилизаторы, государство, производители и импортёры. Закон не обязывает владельца сдавать автомобиль в переработку. Однако после оформления акта передачи машины на утилизацию и снятия его с учёта обязанность уплаты транспортного налога исчезает. Вице-президент и коммерческий директор группы компаний «Альфа-Лизинг» Ольга Кириллова добавляет, что собственник чаще всего не уплачивает утильсбор самостоятельно: сумма заранее закладывается в стоимость машины.

Каким целям служит утильсбор

В п. 1 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ сказано, что плата взимается «в целях обеспечения экологической безопасности», в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспорта. Сбор должен покрывать будущие расходы на переработку автомобиля после утраты потребительских свойств и поддерживать систему обращения с отходами автопрома.

Виды утильсбора

Порядок уплаты утилизационного сбора зависит от того, кто именно ввозит автомобиль в страну или выпускает в обращение. Для производителей, импортёров, компаний и физлиц действуют разные условия, сроки и объём фискальной нагрузки.

Российские производители формально обязаны платить утильсбор, однако часть затрат государство компенсирует из бюджета. Расчёт утильсбора они подают в ФНС в течение двух рабочих дней после выдачи паспорта транспортного средства (ПТС), а сам сбор перечисляют в течение 45 календарных дней после квартала, в котором подан расчёт. Для ряда крупнейших производителей срок уплаты за IV квартал 2025 года и I–III кварталы 2026 года перенесли на 15 декабря 2026 года. Порядок и сроки компенсации затрат зависят от конкретной программы субсидирования.

Импортёры уплачивают утильсбор при ввозе автомобиля в Россию: документы подают одновременно с таможенной декларацией, а если декларирование не требуется — не позднее пятого рабочего дня после пересечения границы. Контроль за расчётом и уплатой сбора ведёт Федеральная таможенная служба (ФТС).

Юрлица не могут претендовать на льготный режим. Если автомобиль ввозят или покупают для бизнеса, утильсбор рассчитывается по полной формуле. Обычно сумму учитывают в итоговой стоимости автомобиля.

Физлица , если ввозят автомобиль для личного использования, имеют право на льготный режим с пониженным коэффициентом. Но после изменений с 1 декабря 2025 года льгота применяется только для ввоза менее мощных автомобилей (до 160 л. с.).

Кто и когда обязан платить утилизационный сбор

Обязанности автопроизводителей

Порядок расчёта и уплаты утильсбора для производителей прописан в постановлении Правительства РФ № 1291, а контроль за уплатой осуществляет ФНС.

Если предприятие включено Минпромторгом в реестр крупнейших производителей, оно передаёт расчёт по утильсбору в налоговый орган в течение двух рабочих дней после выдачи паспорта транспортного средства, а сам сбор уплачивает в течение 45 календарных дней после квартала, в котором был представлен расчёт. Даже если предприятие только собирает автомобили, платить утильсбор всё равно нужно.

Уплата сбора при импорте автомобилей

При ввозе автомобиля в Россию импортёр признаётся плательщиком утильсбора по закону. Согласно постановлению Правительства № 1291, представитель организации, которая ввозит транспортное средство на территорию России, одновременно с таможенной декларацией подаёт:

расчёт суммы утильсбора;

документы на автомобиль;

платёжные документы;

документы о праве собственности и личности плательщика.

Если декларирование при ввозе не требуется, пакет документов подаётся не позднее пятого рабочего дня после фактического пересечения границы, но до момента постановки машины на государственный учёт. Контролирует импортёров Федеральная таможенная служба (ФТС).

Для физлиц и юрлиц действует одинаковый принцип: платит тот, кто ввозит машину, а не последующие владельцы авто. Елена Якушева, адвокат и партнёр АП «Плешаков, Ушкалов и партнёры», подчёркивает, что физлица могут рассчитывать на льготный расчёт утильсбора только в случае личного ввоза автомобилей мощностью до 160 л. с. На все более мощные транспортные средства распространяется коммерческий режим расчёта суммы утильсбора.

Когда платить утильсбор приходится владельцу автомобиля

После покупки машины на вторичном рынке новому владельцу могут доначислить утильсбор. Согласно п. 3 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ, применение меры возможно в двух случаях:

если предыдущий владелец был освобождён от уплаты утильсбора;

если предыдущий владелец не уплатил сбор.

«Ключевой риск — ситуация, когда сбор не был уплачен надлежащим лицом или был рассчитан по льготной ставке, которая впоследствии признаётся неприменимой. Юридически важно понимать, что утильсбор следует за автомобилем. Поэтому риски переходят на нового собственника», — обращает внимание Елена Якушева, адвокат и партнёр АП «Плешаков, Ушкалов и партнёры».

В каких случаях утильсбор не нужно уплачивать

Обычный ввоз машины для личного использования сам по себе от утильсбора не освобождает. Но есть исключения, перечень которых приведён в пункте 6 статьи 24.1 закона № 89-ФЗ. Не платить сбор можно, если автомобиль ввозится как личное имущество участником госпрограммы переселения соотечественников, беженцем или вынужденным переселенцем; если машина принадлежит дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, международным организациям и их сотрудникам; а также при временном ввозе. Для автомобилей, которые ввозятся временно для личного пользования, действует отдельный режим по статье 264 ТК ЕАЭС.

Временным считается ввоз на период не более 1 года. Владелец подаёт пассажирскую таможенную декларацию, в которой делается отметка с конкретной датой окончания срока временного ввоза транспортного средства. До указанной даты автомобиль нужно вывезти, выпустить в свободное обращение или поместить под другую таможенную процедуру. Если срок пропустить или нарушить условия пользования, будут начислены таможенные платежи, а при фактическом выводе машины из режима временного ввоза для использования в России может возникнуть и обязанность уплатить утильсбор как при обычном ввозе.

Исторические автомобили (к этой категории относятся автомобили старше 30 лет) также освобождаются от уплаты утильсбора, если они не используются в коммерческих целях и сохранены либо отреставрированы до оригинального состояния.

Отдельной общей льготы для электромобилей и автомобилей на водороде в действующей редакции закона нет. Они не входят в перечень исключений: в правилах расчёта утильсбора для электромобилей и гибридов предусмотрены специальные коэффициенты.

Льготы для жителей Калининградской области

Жители Калининградской области не освобождаются от утильсбора полностью, но в регионе действует особая экономическая зона. По условиям ОЭЗ, на автомобили младше трёх лет, которые ввозят в Калининградскую область, утильсбор не начисляется. Но, если действие режима свободной таможенной зоны прекратится или автомобиль окажется в других регионах РФ, владельцу могут доначислить утильсбор.

Как рассчитывается утилизационный сбор

От чего зависит итоговый размер платежа

Размер утилизационного сбора зависит сразу от нескольких параметров. Для расчёта учитывают:

категорию транспорта;

возраст автомобиля;

объём двигателя;

мощность.

Даже при одинаковом объёме двигателя итоговая сумма утильсбора может различаться, если автомобили попадают в разные группы по возрасту или мощности.

Формула расчёта утильсбора

Расчёт утилизационного сбора производится по следующей формуле:

утилизационный сбор = базовая ставка × коэффициент из перечня.

Базовая ставка — это фиксированная сумма, которую берут за основу при расчёте утильсбора. Для легковых автомобилей категории M1 базовая ставка составляет 20 000 рублей, для остальных колёсных транспортных средств и шасси — 150 000 рублей.

Коэффициент определяет, насколько вырастет платёж относительно базовой ставки. Коэффициенты для всех категорий автомобилей приведены в перечне к постановлению № 1291 с учётом категории транспорта и года, на который применяется ставка.

Сильнее всего утильсбор увеличивается у старых, мощных и дорогих автомобилей, а также у машин, которые ввозят вне льготного режима для физлиц.

Таблица коэффициентов

Категория автомобиля Коэффициент в 2026 г. Сумма утильсбора Физлицо, льготный ввоз для личного пользования: электромобиль или легковой автомобиль до 3 лет с двигателем до 3,0 л 0,17 3400 ₽ Физлицо, льготный ввоз для личного пользования: автомобиль старше 3 лет с двигателем до 3,0 л 0,26 5200 ₽ Легковой автомобиль до 3 лет, двигатель до 1,0 л, общий порядок 10,82 216 400 ₽ Легковой автомобиль старше 3 лет, двигатель до 1,0 л, общий порядок 27,6 552 000 ₽ Легковой автомобиль до 3 лет, двигатель 1,0–2,0 л, общий порядок 40,04 800 800 ₽ Легковой автомобиль старше 3 лет, двигатель 1,0–2,0 л, общий порядок 70,44 1 408 800 ₽ Легковой автомобиль до 3 лет, двигатель 2,0–3,0 л, общий порядок 112,53 2 250 600 ₽ Легковой автомобиль старше 3 лет, двигатель 2,0–3,0 л, общий порядок 170,36 3 407 200 ₽ Легковой автомобиль до 3 лет, двигатель 3,0–3,5 л, общий порядок 129,2 2 584 000 ₽ Легковой автомобиль старше 3 лет, двигатель 3,0–3,5 л, общий порядок 197,8 3 956 000 ₽ Легковой автомобиль до 3 лет, двигатель свыше 3,5 л, общий порядок 164,53 3 290 600 ₽ Легковой автомобиль старше 3 лет, двигатель свыше 3,5 л, общий порядок 216,29 4 325 800 ₽

Пример расчёта

Например, если физлицо ввозит авто для личного пользования, автомобиль старше 3 лет, а объём двигателя не превышает 3,0 л, применяется коэффициент 0,26, поэтому сумма утильсбора составит 5200 рублей:

20 000 × 0,26 = 5200 рублей

Где рассчитать точную сумму утильсбора

Точную сумму лучше проверять на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Там есть разделы с коэффициентами, формой расчёта, перечнем документов и примерами для колёсных транспортных средств.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов рекомендует после уплаты утильсбора проверить, что сумма уплачена в полном объёме и принята таможенной службой.

Изменения в законе об утилизационном сборе

Что изменилось в правилах расчёта утильсбора с 1 декабря 2025 года

С 1 декабря 2025 года вступили в силу изменения в правила взимания утилизационного сбора, согласно постановлению Правительства РФ № 1713 от 1 ноября 2025 года. Главное нововведение — для части легковых автомобилей категории M1 при расчёте стали учитывать не только объём двигателя, но и мощность. Льготный режим сохраняется только для ввоза легковых автомобилей до 160 л. с. физлицами, а более мощные машины подпадают под повышенные коэффициенты.

«Если раньше коэффициент определялся в основном по объёму двигателя и возрасту автомобиля, то с декабря 2025 года добавлен новый параметр — мощность. Это изменило саму логику расчёта: теперь малый объём двигателя больше не гарантирует низкий сбор», — объясняет Елена Якушева, адвокат и партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры».

Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко подчёркивает, что новая методика сделала шкалу более прогрессивной и особенно заметно повысила нагрузку на мощные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. По оценке эксперта, реформа сузила рамки льготного режима для физлиц.

Индексация утильсбора с 1 января 2026 года

Плановая индексация была заложена постановлением Правительства РФ № 1255 от 13 сентября 2024 года. Этот документ поднял коэффициенты с 1 октября 2024 года и зафиксировал дальнейшую ежегодную индексацию на 10–20% с 1 января каждого года вплоть до 2030-го. Особенно сильно повышение коэффициентов сказывается на стоимости премиальных, мощных и импортных автомобилей.

Новые правила для ввоза автомобилей в 2026 году

В 2026 году правительство готовит новые правила расчёта утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС в 2026 году. Изначально в материалах к проекту постановления стояла дата 1 апреля 2026 года, но к концу марта, как сообщает «Интерфакс», Минпромторг уточнил, что документ всё ещё проходит согласование и с 1 апреля в силу не вступит. Официальную дату ведомство пообещало сообщить отдельно.

Суть изменений — закрыть схемы ввоза автомобилей через страны ЕАЭС с занижением таможенной стоимости и меньшей фискальной нагрузкой. По проекту, для таких автомобилей хотят ввести единую формулу расчёта, чтобы учитывать разницу между заниженной пошлиной в другой стране союза и российской ставкой.

«Новые правила расчёта утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС выравнивают условия ввоза. Занижение стоимости при растаможке в соседней стране теперь не работает — при регистрации в России разницу доначислят», — отмечает Ольга Кириллова, вице-президент, коммерческий директор ГК «Альфа-Лизинг».

Как изменения утильсбора влияют на рынок

Главный удар пришёлся по мощным импортным автомобилям: дороже стали не только премиальные седаны и внедорожники, но и часть кроссоверов, гибридов и электромобилей.

Как отмечает вице-президент и коммерческий директор ГК «Альфа-Лизинг» Ольга Кириллова, до 1 декабря 2025 года импортёр или перегонщик привозил автомобиль мощностью свыше 200 л. с., платил утильсбор как физическое лицо и продавал машину дешевле официальных дилеров на сотни тысяч рублей. С 1 декабря 2025 года на такие автомобили перестали действовать льготы для физических лиц: теперь они платят утильсбор в полном размере, как и официальные импортёры. Как уточняет эксперт, в России большинство импортных автомобилей мощнее 160 л. с., и именно этот сегмент подпал под новую систему расчёта утильсбора.

По данным «Коммерсанта», рынок уже почувствовал последствия этих изменений:

новые автомобили в начале 2026 года прибавили в цене в среднем 1,5–3%;

сильнее всего цены выросли на мощные машины с дорогим оснащением;

на вторичном рынке начал сужаться выбор ликвидных иномарок, особенно автомобилей старше трёх лет с двигателем мощнее 160 л. с.

Что происходит с параллельным импортом

Ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что утильсбор стал ключевым компонентом роста цен именно в сегменте мощных и премиальных автомобилей, а новая схема сделала параллельный импорт менее выгодным. Сейчас, по мнению экспертов, опрошенных Russian Business, на сферу ввоза автомобилей через страны ЕАЭС влияет сразу три фактора:

сокращение количества выгодных схем ввоза для мощных машин;

рост фискальной нагрузки на автомобили, которые раньше ввозили под видом личного транспорта;

неопределённость вокруг новой формулы расчёта для автомобилей из ЕАЭС, которая вступит в силу в 2026 году.

Как меняется спрос на автомобили российской сборки

На фоне удорожания импорта растёт относительная привлекательность автомобилей российской сборки и локализованных моделей. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщает, что в январе 2026 года доля новых легковых автомобилей российской сборки выросла до 59% — максимума за последние три года. Это 47,5 тыс. машин из 80,6 тыс. новых автомобилей, вставших на учёт за месяц.

«На фоне увеличения утилизационного сбора продажи автомобилей российской сборки в 2025 году, по оценкам экспертов, выросли на 8% и заняли 53% всего рынка. В то время как продажи автомобилей китайского производства, напротив, снизились на 38%», — рассказывает Ольга Кириллова, вице-президент, коммерческий директор ГК «Альфа-Лизинг».

Она отмечает, что после ужесточения правил сильнее всего выросла нагрузка на мощные импортные автомобили, поэтому внимание части покупателей смещается в сторону менее дорогих и менее мощных моделей, а в сегменте коммерческого транспорта компании всё чаще выбирают лизинг, чтобы снизить расходы.

«Для отечественных автомобилей и локализованных моделей утильсбор ниже или уже учтён в цене, поэтому разница в стоимости между импортными и автомобилями, собранными в РФ, растёт. Косвенно это стимулирует покупателей выбирать модели, произведённые в РФ, но значительного увеличения их продаж ждать не стоит», — считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент».

Как проверить, уплачен ли утилизационный сбор

Эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют проверять факт уплаты утильсбора до регистрации или даже до сделки. Подтверждением оплаты служит таможенный приходный ордер (ТПО). ФТС указывает, что после уплаты владелец может получить копию ТПО, а после подачи расчёта и списания средств нужно убедиться, что в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС) появилась отметка об уплате утильсбора. После оформления ТПО информация об уплате автоматически направляется в систему ЭПТС, оператором которой является АО «Электронный паспорт».

Для проверки автомобиля пользователю понадобятся данные из трёх документов:

таможенный приходный ордер — он подтверждает сам факт уплаты и сумму сбора;

выписка из ЭПТС — в ней должна быть отметка об уплате и номер ТПО;

документы первичного ввоза — особенно если машина пришла из-за рубежа или через ЕАЭС.

Онлайн-проверка по VIN-номеру

VIN-номер — это уникальный идентификационный код автомобиля, который присваивает производитель. Код позволяет установить конкретную машину по её происхождению, характеристикам и году выпуска.

Самый быстрый способ — проверить автомобиль через систему электронных паспортов, цифровой реестр, в котором хранятся сведения об электронных паспортах транспортных средств. На сайте АО «Электронный паспорт» доступно получение выписки из электронного паспорта и проверка его статуса, а для неавторизованных пользователей функция проверки статуса вынесена отдельно. На практике проверку обычно проводят по VIN и данным автомобиля, а затем сверяют статус ЭПТС с документами продавца.

Смотреть стоит не только на сам факт наличия ЭПТС, но и на совпадение сведений. Должны сходиться:

VIN и основные данные автомобиля;

статус электронного паспорта;

отметка об уплате утильсбора;

номер ТПО, если он указан в выписке.

Обращение в органы ФТС для проверки

Если продавец не показывает таможенный приходный ордер, в электронном паспорте нет отметки об уплате или статус вызывает вопросы, сверку лучше выполнить через ФТС. По данным Таможенной службы, копию ранее оформленного ТПО можно получить через Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности или через таможенный орган, а в самом личном кабинете доступен список ТПО с основными полями документа.

Что будет, если не уплатить утильсбор

Можно ли поставить машину на учёт без уплаты утильсбора

С 1 марта 2025 года, после принятия поправок в закон № 283-ФЗ, основания для отказа в регистрации дополнили специальной нормой: если владелец не уплатил утилизационный сбор в срок и в случаях, установленных правительством, ему могут отказать в постановке ввезённого автомобиля на государственный учёт или во внесении изменений в регистрационные данные при смене собственника.

Когда сбор могут доначислить новому владельцу

Риск возникает не только у того, кто ввозил автомобиль. Если машину продали до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера, а разница утильсбора не доплачена, новому собственнику тоже могут отказать в регистрации. Именно на этом этапе многие покупатели узнают о недоплате утильсбора.

Кроме самой недоимки, начисляют пени за каждый день просрочки. Если таможня выявляет неуплату или неполную уплату, плательщику направляют уведомление: если долг и пени не погасить в течение 20 календарных дней, сумму могут взыскать через суд.

Ответы на частые вопросы об утилизационном сборе Какова цель утилизационного сбора? По закону цель утильсбора — обеспечение экологической безопасности, включая защиту здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия транспорта. Но, по мнению опрошенных Russian Business экспертов, сбор выполняет фискальную и защитную функцию для рынка. Что делать, если утильсбор был уплачен ошибочно? Если утильсбор уплачен ошибочно или в большей сумме, нужно обратиться в таможенный или налоговый орган, который поставил отметку об уплате, и подать заявление с подтверждающими документами. Заявление можно подать дистанционно через личный кабинет на сайте ФТС. На это даётся три года со дня уплаты. Порядок действий обычно такой: собрать платёжные документы и расчёт утильсбора;

подать заявление о возврате или зачёте в счёт будущих платежей;

дождаться решения госоргана. Можно ли вернуть уплаченный утильсбор? Да, если сумма была излишне уплачена, взыскана ошибочно или доначисление признали неправомерным. Правила прямо допускают и возврат, и зачёт в счёт будущих платежей.

Сравнение ставок до и после индексации