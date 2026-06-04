Т-Банк и «Газпром-Медиа» автоматизируют выплаты блогерам RUTUBE — деньги будут приходить по СБП или номеру карты

Во второй день ПМЭФ «Газпром-Медиа Холдинг» и Т-Банк договорились автоматизировать выплаты авторам RUTUBE, сообщили Russian Business в пресс-службе холдинга. Блогеры смогут получать вознаграждение по номеру карты или через СБП без заполнения налоговых форм и банковских реквизитов. Для этого компании будут использовать платёжные решения Т-Банка.

Выплаты будут происходить через единую платформу от Т-Банка

Теперь создатели контента на RUTUBE смогут получать деньги от площадки в упрощённом порядке, сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга». Все расчёты будут проводиться в Jump.Finance — сервисе экосистемы Т-Банка, который уже используют более 4500 компаний.

«Меморандум о сотрудничестве с Т-Банком — это шаг к долгосрочному сотрудничеству с крупнейшим цифровым банком и важный этап в развитии платежной системы внутри RUTUBE, которая сделает видеоплатформу еще более удобной для блогеров и расширит технологические возможности получения выплат», — заявил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Сергей Косинский.

В свою очередь в Т-Банке отметили, что спрос на удобные инструменты для массовых транзакций в цифровой среде постоянно растет. Формирование удобной системы выплат авторам контента станет лишь началом масштабного партнерства RUTUBE и Т-Банка.

Реклама на RUTUBE будет продвигать финансовые продукты Т-Банка

Компании договорились о совместной работе в сфере маркетинга, сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга». Это сотрудничество включает: