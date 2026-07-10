Упрощённый налоговый вычет: как получить и что нужно знать в 2026 году

Упрощённый налоговый вычет позволяет вернуть часть НДФЛ без декларации 3-НДФЛ и самостоятельной подачи подтверждающих документов. Узнали у экспертов, кому доступен такой порядок, какие вычеты можно получить и что делать, если предзаполненное заявление не появилось в личном кабинете.

Что такое упрощённый налоговый вычет

Упрощённый налоговый вычет — это порядок возврата части уплаченного НДФЛ без подачи декларации 3-НДФЛ и самостоятельного сбора подтверждающих документов.

Как поясняет юрист московской городской коллегии адвокатов «Бюро адвокатов „Де-юре“» Полина Диева, ФНС формирует предзаполненное заявление на основании сведений, которые поступают от банков, брокеров, медицинских, образовательных и других организаций. Поэтому возможность получить вычет в упрощённом порядке зависит от того, передала ли организация необходимые данные в налоговую.

Чем упрощённый вычет отличается от обычного: сравнение условий и сроков

Получить налоговый вычет можно тремя способами: в упрощённом порядке, по декларации 3-НДФЛ или через работодателя. Они различаются набором документов, сроками и моментом, когда налогоплательщик получает деньги.

Критерий Обычный порядок через 3-НДФЛ Через работодателя Упрощённый порядок Когда можно оформить После окончания года, в котором возникло право на вычет В текущем году, не дожидаясь его окончания После того как ФНС получит сведения о расходах и сформирует предзаполненное заявление Что требуется от налогоплательщика Заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить подтверждающие документы Подать в ФНС заявление о подтверждении права на вычет и подтверждающие документы, затем обратиться к работодателю Проверить предзаполненное заявление в личном кабинете, указать реквизиты счёта и подписать документ Как подать Через личный кабинет налогоплательщика, лично в инспекцию или по почте Удобнее всего через личный кабинет налогоплательщика; после подтверждения ФНС сведения поступят работодателю Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС Как возвращается НДФЛ Деньги перечисляют на банковский счёт Работодатель временно перестаёт удерживать НДФЛ из зарплаты Деньги перечисляют на банковский счёт Срок проверки До трёх месяцев До 30 календарных дней для подтверждения права на вычет До одного месяца Срок перечисления денег После завершения проверки — в установленный срок возврата налога Отдельного перечисления нет: сумма выплачивается постепенно вместе с зарплатой До десяти дней после завершения проверки Главное преимущество Универсальный способ, доступный для большинства видов вычетов Вычет можно начать получать в текущем году Не нужны декларация 3-НДФЛ и самостоятельный сбор документов Главное ограничение Нужно самостоятельно заполнить декларацию и подтвердить расходы Доступен не для всех видов вычетов; требуется официальный работодатель Работает только при наличии у ФНС необходимых сведений

Кто имеет право на упрощённый налоговый вычет: категории и ограничения

Получить вычет в упрощённом порядке могут налогоплательщики, у которых есть доходы, облагаемые НДФЛ, и право на соответствующий вид вычета. Дополнительно ФНС должна получить сведения о расходах от банка, брокера, медицинской, образовательной или другой организации, участвующей в информационном обмене. Только после этого в личном кабинете появляется предзаполненное заявление.

Для упрощённого порядка нужны следующие условия:

Доход, с которого уплачен НДФЛ. Вернуть можно только ранее уплаченный налог, поэтому без облагаемого НДФЛ дохода получить вычет не получится.

Право на конкретный вид вычета. Налогоплательщик должен соответствовать требованиям, установленным для имущественного, инвестиционного, социального вычета или вычета на долгосрочные сбережения.

Сведения о расходах у ФНС. Их передаёт организация, через которую прошла покупка, оплата услуги, инвестиция или взнос. Если данных нет, упрощённое заявление не сформируется.

Личный кабинет налогоплательщика. Через него проверяют, подписывают и направляют предзаполненное заявление.

Отсутствие статуса иностранного агента в соответствующем налоговом периоде. С 2026 года лица, признанные иностранными агентами, не вправе получать налоговые вычеты по НДФЛ.

Виды упрощённых налоговых вычетов

По словам генерального директора аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксаны Кавериной, упрощённый порядок распространяется на имущественные, инвестиционные и отдельные социальные вычеты. Главное условие — организация, подтвердившая расходы, должна передать сведения в ФНС: без этого предзаполненное заявление в личном кабинете не сформируется.

Инвестиционные вычеты: условия, лимиты, список подходящих инструментов

В упрощённом порядке можно оформить инвестиционные вычеты по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС), если сведения о нём и проведённых операциях поступили в ФНС от брокера или управляющей компании.

Для ИИС, открытых не позднее 31 декабря 2023 года, сохраняются два инвестиционных вычета. Вычет на взносы — в пределах 400 000 рублей за год — можно получить по предзаполненному заявлению, если брокер передал сведения в ФНС. Вычет на доход от операций по ИИС предоставляется после закрытия счёта при соблюдении минимального срока действия договора — через брокера или по декларации 3-НДФЛ. Одновременно применять оба вычета по одному ИИС нельзя.

Для ИИС, открытых с 1 января 2024 года, вместо прежних инвестиционных вычетов действуют вычеты на долгосрочные сбережения. К ним относятся взносы на новые ИИС, по договорам долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения. Общий лимит таких взносов, принимаемых к вычету, составляет 400 000 рублей за год.

Важно: с 1 сентября 2026 года перечень расходов для вычета на долгосрочные сбережения расширится за счёт взносов по соответствующим договорам добровольного страхования жизни. Для взносов в пользу детей предельная сумма расходов увеличится до 500 000 рублей.

Инвестиционные вычеты: старые ИИС и счета, открытые с 2024 года

Имущественный вычет в упрощённом порядке можно получить при покупке или строительстве жилья, а также при уплате процентов по ипотеке. Для этого банк или другая организация должны передать сведения о расходах в ФНС.

Вычет предоставляют при покупке или строительстве: квартиры или комнаты;

жилого дома;

доли в жилой недвижимости;

земельного участка, на котором расположен приобретённый жилой дом, или участка под ИЖС — после регистрации права собственности на построенный жилой дом.

Также можно вернуть часть НДФЛ с процентов по целевому кредиту на приобретение или строительство жилья, в том числе по кредиту, оформленному для рефинансирования ипотеки.

Не подходят для имущественного вычета гаражи, машино-места, апартаменты и другая недвижимость, которая по документам не относится к жилым помещениям. Вычет также не предоставят с суммы, оплаченной работодателем, материнским капиталом или другими бюджетными средствами.

Максимальная сумма расходов, принимаемая к вычету, составляет:

2 млн рублей — при покупке или строительстве жилья;

3 млн рублей — при уплате процентов по ипотеке.

Источник: генерация

Социальные вычеты: какие расходы можно заявить в упрощённом порядке

В упрощённом порядке можно оформить социальные вычеты по расходам, понесённым начиная с 2024 года. Для этого нужно обратиться в организацию или к ИП, которым были оплачены услуги, и попросить передать сведения в ФНС.

Упрощённый порядок распространяется на расходы:

на обучение;

лечение;

физкультурно-оздоровительные услуги;

добровольное медицинское страхование;

добровольное страхование жизни;

добровольное пенсионное страхование;

негосударственное пенсионное обеспечение — по расходам, понесённым до 2025 года; взносы с 2025 года учитываются в составе вычета на долгосрочные сбережения.

Вычет за покупку лекарств в упрощённом порядке не предоставляют. Его нужно заявлять отдельно — через декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами.

Общий лимит большинства социальных расходов составляет 150 000 рублей за год. Отдельные ограничения действуют для обучения детей: к вычету можно принять до 110 000 рублей на каждого ребёнка. Расходы на дорогостоящее лечение учитывают полностью, без ограничения по сумме.

Как оформить упрощённый налоговый вычет: пошаговая инструкция

Предзаполненное заявление формирует ФНС на основании сведений, которые передали банки, брокеры, медицинские, образовательные и другие организации. Оно появляется в личном кабинете после того, как налоговая получает и обрабатывает необходимые данные о расходах налогоплательщика.

После появления заявления порядок действий выглядит так:

В личном кабинете открывается раздел «Вычеты» — «Вычеты в упрощённом порядке». В заявлении проверяются вид вычета, налоговый период, сведения о расходах и сумма возврата. Указанные данные сопоставляются с фактическими расходами налогоплательщика. Для возврата налога указывается действующий банковский счёт, принадлежащий получателю вычета. Заявление подписывается электронной подписью, сформированной в личном кабинете, и направляется в ФНС. Статус заявления отображается в личном кабинете.

Если заявление не сформировалось, организация могла не передать сведения, допустить ошибку при их отправке или не участвовать в информационном обмене с ФНС. В таком случае вычет можно оформить в общем порядке — через декларацию 3-НДФЛ.

Одни и те же расходы нельзя одновременно включать в предзаполненное заявление и декларацию. Это может привести к отказу по документу, зарегистрированному позднее, и затянуть возврат налога.

Сроки и условия возврата налога

Срок возврата зависит от того, когда налогоплательщик отправил предзаполненное заявление и потребовалась ли ФНС дополнительная проверка сведений.

Стандартные сроки обработки заявления в ИФНС

Камеральная проверка заявления на упрощённый налоговый вычет обычно длится до 30 календарных дней со дня его отправки.

В день принятия положительного решения сумма возврата учитывается на едином налоговом счёте. Если его сальдо положительное, деньги перечисляют на указанный счёт в течение 10 рабочих дней. При выявлении признаков нарушения срок проверки могут продлить до трёх месяцев.

Как ускорить получение вычета: чек-лист действий

Чтобы избежать задержек, до отправки заявления стоит:

Уточнить, передала ли организация сведения о расходах в ФНС. Проверить вид вычета, налоговый период и сумму расходов в предзаполненном заявлении. Убедиться, что в заявлении учтены все нужные сведения. Указать действующий банковский счёт, открытый на имя налогоплательщика, и внимательно проверить его реквизиты. Проверить реквизиты и другие данные перед подписанием заявления. Не заявлять одни и те же расходы одновременно в упрощённом порядке и через декларацию 3-НДФЛ. Следить за уведомлениями в личном кабинете, чтобы своевременно предоставить дополнительные сведения, если их запросит ФНС.

Источник: генерация

Когда лучше выбрать стандартный порядок получения вычета

Упрощённый порядок удобен, когда необходимые сведения уже поступили в ФНС и в личном кабинете сформировалось предзаполненное заявление. Однако в некоторых ситуациях подача декларации 3-НДФЛ остаётся более подходящим вариантом.

Ситуации, когда упрощённый порядок менее выгоден

Финансовый аналитик сервиса управленческой отчётности «Финансист» Светлана Хрущёва отмечает, что стандартный порядок остаётся универсальным: через декларацию можно оформить более широкий перечень вычетов, в том числе те, что недоступны в упрощённом порядке.

Стандартный порядок подходит, если:

организация не передала сведения о расходах в ФНС или не участвует в информационном обмене;

в предзаполненное заявление попала только часть расходов;

вычет нельзя получить в упрощённом порядке, например за покупку лекарств или благотворительность;

требуется заявить несколько разных вычетов в одной декларации;

сведения в личном кабинете содержат ошибки или не соответствуют фактическим расходам;

социальный вычет оформляется по расходам, понесённым до 2024 года.

Если часть сведений уже попала в предзаполненное заявление, а часть отсутствует, возможны два варианта. Можно включить все вычеты в одну декларацию 3-НДФЛ или получить доступные вычеты в упрощённом порядке, а остальные заявить отдельно. Во втором случае расходы, уже учтённые ФНС, не должны повторно включаться в декларацию, поясняет генеральный директор компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина.

Типовые ошибки и способы их избежать при подаче документов

Юрист МГКА «Бюро адвокатов „Де-юре“» Полина Диева отмечает, что одна из основных причин задержки — отсутствие необходимых сведений у ФНС. Если банк, клиника, учебное заведение или другая организация не передали данные, предзаполненное заявление не сформируется и вычет придётся оформлять через декларацию 3-НДФЛ.

К распространенным ошибкам относятся:

Указание неподходящего банковского счёта. Для возврата используется действующий счёт, принадлежащий налогоплательщику. Закрытый или депозитный счёт может стать причиной задержки или отказа.

Повторное заявление одних и тех же расходов. Если расходы одновременно включены в декларацию 3-НДФЛ и предзаполненное заявление, ФНС может отказать по документу, зарегистрированному позже.

Неполная проверка сведений. Перед отправкой заявления важно сопоставить сумму расходов, налоговый период и реквизиты с фактическими данными.

Ошибки при передаче информации организацией. Расхождения в Ф. И. О., ИНН, сумме расходов или других реквизитах могут помешать формированию заявления.

Ожидание, что загруженная справка автоматически попадёт в заявление. Статус «Сведения могут быть использованы» означает, что документ принят системой, но не гарантирует его включения в упрощённый вычет.

Включение в упрощённое заявление неподходящих расходов. Некоторые вычеты, например за лекарства и благотворительность, оформляются только через декларацию.

Оксана Каверина рекомендует перед отправкой сопоставить сведения из раздела «Вычеты в упрощённом порядке» со справками во вкладке «Сведения по социальным вычетам». Если часть расходов не учтена, заранее выбирается один из вариантов: все вычеты оформляются через декларацию либо доступные суммы получают по упрощённому заявлению, а остальные заявляют отдельно.

Источник: генерация