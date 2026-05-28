«Бесполезный булыжник» или «тихая гавань»: стоит ли инвестировать в золото в 2026 году

Золото веками считалось «тихой гаванью» — защитой от инфляции, кризисов и системных рисков. Но в 2026 году вокруг него снова идёт спор: остаётся ли металл обязательной частью долгосрочного портфеля или всё чаще уступает место более рискованным инструментам — от технологических акций до криптоактивов и венчура. Разбираемся с экспертами, где заканчивается защитная роль золота, почему оно не подходит для быстрых денег и какие активы инвесторы рассматривают как альтернативу в эпоху высокой волатильности.

Почему мир всё ещё верит в золото

Золото веками считалось «тихой гаванью» благодаря сочетанию физических свойств и экономической составляющей, которые позволяют ему сохранять стоимость даже тогда, когда традиционные финансовые системы дают сбой.

Драгоценные металлы всегда будут восприниматься, особенно в кризисные периоды, как защитный актив и „тихая гавань“, способная сохранить капитал, на такие инвестиционные инструменты всегда будет спрос. Если есть спрос, то цена не опустится ниже нуля. Алексей Родин Финансовый советник и основатель Rodin.Capital

По данным ежегодного опроса центральных банков World Gold Council, золото ценят за поведение в кризисные периоды, диверсификацию, защиту от инфляции, отсутствие кредитного риска и историческую роль в резервах.

Поведение в кризисные периоды

Во времена геополитической турбулентности и финансовых шоков золото традиционно возвращает себе статус защитного актива. Срабатывает сразу несколько факторов: историческое доверие, отсутствие кредитного риска и высокая ликвидность. Золото признаётся практически в любой точке мира и сохраняет высокую ликвидность, когда доверие к другим инструментам снижается.

Инструмент диверсификации

Для центробанков золото важно ещё и как способ не держать резервы в одном типе активов. Оно помогает распределить риски между валютами, долговыми бумагами и физическим активом, который живёт по своей логике. Проще говоря, золото нужно не потому, что оно всегда растёт, а потому, что оно делает резервный портфель устойчивее в ситуациях, когда другие активы могут проседать одновременно.

Защита от инфляции

Одна из ключевых причин устойчивого интереса к золоту — его ограниченность. В отличие от фиатных валют, объём которых может расти вместе с эмиссией, запасы золота в природе конечны, а его добыча требует времени и затрат. Именно поэтому золото часто рассматривают как инструмент сохранения стоимости в периоды, когда инфляция размывает покупательную способность денег.

Отсутствие кредитного риска

В отличие от облигаций, депозитов или валютных активов, золото не является чьим-либо обязательством. У него нет эмитента, который может столкнуться с дефолтом, заморозкой расчётов или политическими ограничениями. Именно поэтому золото воспринимается как форма страхования от системных сбоев: его стоимость не зависит от платёжеспособности конкретного государства, банка или компании.

Историческая роль в резервах

Золото сохраняет особый статус не только из-за текущей рыночной конъюнктуры. На протяжении веков оно использовалось как универсальная мера стоимости и средство накопления, и это сформировало к нему устойчивое доверие со стороны государств и регуляторов. Поэтому золото до сих пор остаётся частью международных резервов: в периоды неопределённости его по-прежнему воспринимают как актив «на крайний случай».

«Бесполезный булыжник» или «тихая гавань»: почему рынок снова спорит о золоте

По данным Bloomberg, к концу первой декады марта 2026 года совокупные активы ETF — золотых биржевых фондов — опустились до минимума с середины января: в период с 1 по 9 марта они сократились на 37 тонн, до 3,1 тыс. тонн. Примерно тогда же золото всё чаще начали называть «бесполезным булыжником» — хотя обычно считается, что на фоне геополитических осложнений спрос на защитные активы должен расти. Однако у этого на первый взгляд атипичного тренда есть объяснение.

По мнению генерального директора инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в группу «СВОЙ») Евгения Асламова, угроза блокировки Ормузского пролива и перебои в судоходстве подтолкнули вверх цены на нефть, что усилило инфляционные ожидания и снизило вероятность скорого смягчения политики Федеральной резервной системы США (ФРС) — проще говоря, американского центробанка. А сохранение ставок на повышенном уровне логичным образом уменьшает интерес инвесторов к золоту, которое не приносит процентного дохода.

Тезис о бесполезности золота видится спекулятивным, хотя его природа понятна. Полагаю, что триггером зарождения подобной риторики стал нетипичный выход инвесторов из золота на фоне ближневосточного конфликта. Евгений Асламов Генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в группу «СВОЙ»)

Финансовый советник и основатель инвестиционно-консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин тоже считает, что называть золото «булыжником» слишком категорично. Эксперт напоминает, что, по данным Ассоциации российских банков (АРБ), за 2019–2025 годы реальную доходность выше официальной инфляции показали только два инструмента — золото и рублёвые банковские вклады.

По словам генерального директора УК «Бореа групп», специализирующейся на управлении инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ, Никиты Мосиенко, интерес к золоту, с учётом перекупленности и нестабильной мировой обстановки, сохраняется. И он всё больше возникает как у инвесторов, которые в долгосрочной перспективе хотят защитить свой капитал, так и у спекулянтов, которые рассматривают возможность получить прибыль за счёт активного движения цены золота, в том числе при корректировке после многолетнего роста. По мнению эксперта, волатильность золота в 2026 году только усилится.

Для тех инвесторов, кто упустил возможность войти на этапе формирования растущего тренда в 2023 году, появляется возможность за счёт корректировки цены войти сейчас. Высока вероятность, что с повышением волатильности в этом году такая возможность появится ещё не раз. Никита Мосиенко Генеральный директор ООО УК «Бореа групп»

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе золото по-прежнему актуально для защиты капитала и, учитывая нестабильную мировую обстановку, становится обязательным инструментом для добавления в инвестиционный портфель.

В периоды нестабильности золото исторически становится активом выбора для широкого круга инвесторов в мире. 2025-й — наглядный пример: за год золото прибавило 64,5% в долларовом выражении. Такую доходность металл показывал и в другие периоды истории, когда было неспокойно: в 1973, 1979, 2007-м. Лилия Жандармова Инвестиционный советник

По данным Банка России, в 2023–2025 годах справедливая стоимость золота в рублях выросла на 45,0, 43,4 и 28,8% соответственно. Глобальная неопределённость, которая поддерживала спрос на защитные активы, никуда не исчезла: 2026 год тоже обещает рынку сюрпризы. Но, по мнению Лилии Жандармовой, переносить прошлую динамику в будущее линейкой опасно: высокая цена, ставки и курс рубля могут как поддержать дальнейший рост золота, так и привести к коррекции.

Что вместо золота: почему инвесторы смотрят на крипту и венчур, но не списывают металл

Крупные инвестиционные и венчурные фонды всё активнее работают с криптоактивами: BlackRock запустила биржевые продукты на биткоин и эфир, а Sequoia Capital инвестировала в криптоинфраструктуру. Но это не значит, что криптоактивы стали обязательной частью портфеля таких фондов: скорее они превратились в отдельное направление для игроков, готовых работать с высокой волатильностью, инфраструктурными рисками и новым регулированием.



Новые претенденты на роль альтернативной защиты появились не вчера. Сначала рынок получил биткоин — актив с ограниченной эмиссией и идеей независимости от центробанков. Затем пришли стейблкоины, которые связали крипторынок с традиционными валютами. Но оба инструмента работают по другой логике, чем золото.

Биткоин

Биткоин запустили 3 января 2009 года, когда Сатоши Накамото добыл генезис-блок. Первые годы BTC воспринимали скорее как эксперимент, но ближе к 2017–2020 годам за ним начал закрепляться статус «цифрового золота»: сторонники связывали это с ограниченной эмиссией, независимостью от центробанков и возможностью использовать биткоин как защиту от обесценения фиатных валют.

Стейблкоины

Стейблкоины стали другим важным элементом крипторынка. Один из первых таких инструментов — Tether — появился в 2014 году под названием Realcoin, а затем был переименован. Его модель строилась на привязке к доллару США 1:1 и стала одним из первых мостов между традиционными деньгами и крипторынком.

С появлением биткоина и стейблкоинов разговор о защитных активах стал шире. Биткоин называют «цифровым золотом» из-за ограниченной эмиссии и независимости от центробанков, а стейблкоины стали инфраструктурным мостом между традиционными деньгами и крипторынком. Но приравнивать их к золоту некорректно: биткоин остаётся гораздо более волатильным активом, а стейблкоины зависят от качества резервов, регулирования и инфраструктуры эмитента.



По словам Евгения Асламова, генерального директора ИК «Свой Капитал», если смотреть на долларовую доходность за последние десять лет, биткоин показывал около 70% годовых, а золото — около 15% годовых.

Но даже если оставить крипторынок в стороне, у золота есть другой конкурент — инвестиции в бизнес, R&D и DeepTech-стартапы, то есть проекты, требующие наукоёмких технологических разработок. В отличие от золота такие активы могут создавать интеллектуальную собственность, новые продукты и рынки. Но это не гарантированный сценарий: DeepTech требует длинного горизонта, капитала, экспертизы и несёт высокий риск неудачи.

Криптоактивы и венчур уже достаточно плотно интегрировались в традиционную финансовую систему и занимают в ней отдельное устойчивое положение. Они действительно позволяют инвесторам рассчитывать на заметно более высокий уровень доходности, но одновременно с этим значимо повышают уровень риска. Никита Бредихин Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest

DeepTech-стартап — это ставка на технологию и интеллектуальную собственность, которая при успешном развитии может масштабироваться и резко увеличить стоимость компании. В отличие от золота, которое не создаёт денежный поток, DeepTech даёт инвестору возможность зарабатывать на решении конкретной технологической проблемы. Но вместе с потенциальной доходностью резко повышается и риск.

В 2026 году золото не стало „бесполезным активом“, так же как венчур не является универсальным источником сверхдоходности. Оба инструмента сохраняют свою значимость, но только в рамках продуманной аллокации. Анна Усенко Независимый финансовый советник, автор курса по финансовой грамотности

Золото больше не модное. Но стало ли оно бесполезным?

Генеральный директор УК «Бореа групп» Никита Мосиенко считает, что золото и криптоактивы нельзя ставить в один ряд: у них разные задачи, горизонт и природа риска.

Цифровая валюта — технологичный инструмент: совсем новый, со своими перспективами. У него есть потенциал роста за счёт активного интереса инвесторов. Но может возникнуть ситуация, когда во время увеличения мощностей, использования ИИ появится совершенно новый цифровой инструмент с более интересным функционалом. Тогда к старым цифровым валютам интерес пропадёт. Никита Мосиенко Генеральный директор ООО УК «Бореа групп»

Кроме того, по словам Мосиенко, цифровые активы сильно зависят от регулирования, а для российских инвесторов доступ к таким инструментам часто связан с дополнительными инфраструктурными и правовыми рисками.

Сравнение цифрового и классического золота не вполне корректно, примерно с таким же успехом можно сравнивать поезд и спортивный автомобиль. На нынешнем рынке биткоин — это актив risk-on, а не „тихая гавань“, который обнаружится далеко не в каждом портфеле даже инвесторов со средним риск-профилем и выше. Евгений Асламов Генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в группу «СВОЙ»)

Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин также считает прямое сравнение золота и биткоина некорректным: первое остаётся резервным активом, второе — более волатильным инструментом, зависящим от ликвидности, настроений инвесторов и денежно-кредитной политики.

Если всё же сравнивать динамику, в 2026 году золото выглядит устойчивее биткоина: несмотря на коррекцию, оно остаётся вблизи исторических максимумов. Биткоин, напротив, в начале года оставался заметно ниже своих рекордных уровней. Но на длинной дистанции картина другая: за последние десять лет среднегодовая доходность биткоина могла достигать 60–70%, тогда как у золота — около 15%.

По мнению генерального директора инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в группу «СВОЙ») Евгения Асламова, золото по-прежнему остаётся защитным активом, несмотря на колебания последних месяцев. По оценкам эксперта, до конца года в нейтральном сценарии можно будет увидеть восстановление котировок на уровне 5000–5500 $ за унцию, в оптимистичном — 6000 $.

Но главный ответ даёт не динамика за один год, а структура портфелей: крипта и венчур пока не заменили золото, а заняли рядом с ним отдельные, более рискованные ниши.

Как выглядит средний портфель крупных частных инвесторов в мире (по данным J. P. Morgan Private Bank Global Family Office Report 2026)

Публичные акции 38,4% Частные инвестиции (итого) 30,8% в т. ч. Private equity 9,8% в т. ч. Growth equity и венчурный капитал 3,3% в т. ч. Недвижимость 7,4% Облигации (Fixed income) 14,8% Денежные инструменты (Cash) 7,8% Хедж-фонды 4,7% Сырьевые товары (Commodities) 1,3% Криптоактивы / цифровые активы 0,4%

По данным Московского инновационного кластера и Московского венчурного фонда, в 2025 году на российском венчурном рынке прошло 182 сделки на общую сумму около 15 млрд рублей. Объём инвестиций снизился на 12,2% к 2024 году, хотя число сделок выросло на 4,6%. По мнению Лилии Жандармовой, это показывает не смену правил игры, а осторожность капитала: при высокой ключевой ставке венчур конкурирует не только с другими рискованными активами, но и с консервативными инструментами с фиксированной доходностью.

Венчурный капитал занимает 3,3% среднего глобального портфеля. Криптоактивы — 0,4%. Это не „переписывание правил“, это добавление новых строк в уже существующую структуру портфеля. Лилия Жандармова Инвестиционный советник

По словам финансового советника и основателя инвестиционно-консалтинговой компании Rodin.Capital Алексея Родина, золото и криптоактивы выбирают разные категории инвесторов. Золото ближе консерваторам, которые не готовы к высокому риску и предпочитают понятный инструмент. Криптовалюты — для тех, кто принимает высокую волатильность ради потенциальной доходности.

По мнению независимого финансового советника Анны Усенко, у каждого инструмента есть своё время: интерес к венчуру и pre-IPO вырос на фоне успеха компаний вроде OpenAI и SpaceX, но это не классическая инвестиция. Венчур работает как ставка на асимметричный рост: риск потерь высокий, ликвидность низкая, горизонт длинный, зато удачная сделка может кратно окупить вложения. Поэтому такие активы обычно занимают ограниченную долю портфеля — до 10–15% — и служат скорее опционом на рост, а не его основой. Оптимальная доля золота, как правило, находится в диапазоне 5–15% и зависит от риск-профиля инвестора.

Тихая гавань с просадками: что инвесторы забывают о золоте

Главный аргумент сторонников золота — «оно никогда не обесценится до нуля». По мнению независимого инвестиционного советника из реестра Банка России Лилии Жандармовой, у этого аргумента есть основание: это материальный актив с промышленным применением, длинной историей и без риска дефолта эмитента. Но для инвестора это не обещание доходности, а характеристика защитного инструмента. В портфеле золото нужно не для рекордов, а для снижения волатильности, кризисного буфера и защиты покупательной способности капитала в периоды высокой инфляции.

Золото часто уступает многим активам, в том числе по доходности (например, цифровым деньгам и акциям компаний). Однако в этом есть баланс: риски банкротства эмитента ему не грозят. Никита Мосиенко Генеральный директор ООО УК «Бореа групп»

При этом он призывает никогда не говорить «никогда» и напоминает о «непростых периодах пандемии коронавируса, когда никто не мог поверить, что фьючерсы на нефть могут иметь отрицательную цену, но такое событие было».

Среди минусов золота Мосиенко называет отсутствие промежуточных выплат, среди плюсов — длинную историю актива.

По словам СЕО инвестиционной компании «Свой Капитал» Евгения Асламова, некоторые инвесторы в принципе не воспринимают золото как объект для вложений из-за отсутствия у него купонного дохода. Именно поэтому консервативная природа золота больше подходит умеренным и аккуратным инвесторам. Если доля золота в портфеле начинает заметно превышать 5–15%, инвестору имеет смысл смотреть и на другие защитные или консервативные инструменты — например, фонды недвижимости.

Сегодня и, возможно, весь 2026 год золото может не только стать инструментом для защиты капитала, но и вызвать интерес у спекулянтов из-за роста волатильности. Никита Мосиенко Генеральный директор ООО УК «Бореа групп»

Ведущий инвестиционный аналитик инвестиционной компании Go Invest Никита Бредихин отмечает, что, хотя золото действительно помогает сохранять покупательную способность на длинном горизонте, это не отменяет длительных просадок: с пика 1980 года до минимума 2001-го золото в долларах потеряло около 60%, а с 2011 по 2015 год снижалось примерно на 44%. То есть инвестор мог годами не зарабатывать на золоте — особенно с учётом инфляции.

Золото не генерирует денежный поток: у него нет дивидендов, купонов или прибыли бизнеса. В отличие от технологических компаний или венчурных проектов, металл не создаёт продукт и не масштабируется вместе с ростом аудитории. Но сводить его стоимость только к «страху инвесторов» тоже некорректно: на цену золота влияют ставки, инфляция, спрос центробанков, курс доллара и геополитика.

В финансовой группе «Финам» не согласны с тем, что золото исключительно пассивный металл, цена на который определяется исключительно ситуацией RISK-OFF на рынках. Аналитик компании Никита Дудченко объясняет, что цена на золото определяется многими факторами, одним из которых является геополитическая премия («насколько сильно напуганы…»). И приводит в пример модель ценообразования GRAM Всемирного совета по золоту (WGC), где содержится как минимум 6 факторов, влияющих на цену. К ним WGC относит:

Экономическое расширение.

Риски и неопределённости.

Процентные ставки.

Ситуации на внебиржевом рынке Forex.

Фактор моментума, включающий аллокацию в золотые ETF, количества открытых длинных позиций на контракты на COMEX и доходность золота за предыдущий период.

Остаточный фактор, или фактор погрешности.

Аналитик финансовой группы «Финам» Николай Дудченко приводит другой пример: с 2013 по 2015 год золото подешевело более чем на 35%, тогда как индекс S&P 500 за тот же период вырос более чем на 40%. На более длинном горизонте разрыв тоже заметен: с 2009 года индекс S&P 500 вырос более чем на 670%, а золото — почти на 450%.

Все металлы по определению являются „пассивными“, так как они не приносят купонов или дивидендов, а доход инвестора строится только на росте курсовой стоимости. Никита Бредихин Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest

При этом в «Финам» не списывают золото с портфельной карты. По словам Дудченко, с начала года металл вырос на 11,5% — результат не рекордный, но и не провальный: в 2016 году золото прибавило 8,5%, в 2012-м — около 7,1%, а в 2011-м — порядка 10,1%. Поэтому в компании рассматривают золото как один из стратегических активов, который может находиться в портфеле.

По словам независимого инвестиционного советника из реестра Банка России Лилии Жандармовой, за последние 20 лет были периоды, когда российские акции кратно обгоняли золото — чаще всего на восстановлении после кризисов или во время сырьевого бума. Но роль золота не в том, чтобы выигрывать каждый год: в кризисные периоды оно чаще работало как защитный актив, а на 20-летнем горизонте показало более высокую среднегодовую доходность при меньшей волатильности.

С точки зрения инвестиционного анализа золото остаётся таким же инструментом, каким было в 2010-м или 2020-м. Вопрос не в том, актуален ли актив „в принципе“, а в том, соответствует ли он конкретным целям, временному горизонту и отношению к риску конкретного инвестора. Лилия Жандармова Инвестиционный советник

Чек-лист: стоит ли избавляться от золота в портфеле

Существует три основных способа владения золотом, и у каждого есть свои ограничения.

Физические слитки. Требуют хранения, охраны и страхования. Быстро продать их по рыночной цене сложно: банковский спред между покупкой и продажей может съесть часть прибыли. ОМС. Обезличенный металлический счёт — это не слиток в сейфе, а запись в банке. Инвестор получает привязку к цене металла, но не владеет физическим золотом напрямую; кроме того, на такие счета обычно не распространяется система страхования вкладов. Золотые фонды. Самый удобный для инвестора формат, но он всё равно оставляет зависимость от брокера, комиссий, инфраструктуры рынка и возможных ограничений.

Дальше вопрос не в том, «хорошее» золото или «плохое», а в том, какую задачу оно выполняет именно в вашем портфеле.

1. Проверьте цель

Если золото покупалось как защитный актив, временная просадка сама по себе не повод выходить из позиции. Генеральный директор УК «Бореа групп» Никита Мосиенко считает, что решение о покупке или продаже должно зависеть от изначальной цели инвестирования: для спекуляций важны технические метрики, а долгосрочные инвесторы часто используют снижение цены для покупок.

2. Посмотрите на долю золота в портфеле

Если золото выросло и заняло слишком большую часть портфеля, это не обязательно сигнал «продать всё». Лилия Жандармова предлагает рассматривать это как повод для ребалансировки.

Полностью избавляться от золота — вопрос, который стоит рассматривать отдельно для каждого инвестора. Но есть более практичный сигнал: если доля золота в портфеле существенно выросла и заметно превысила целевой уровень — это повод не выходить из актива, а зафиксировать часть прибыли и вернуть портфель к изначально выбранной структуре. Это называется ребалансировкой, и она работает дисциплинированно, без эмоций: продаём то, что выросло сверх плана, и докупаем то, что отстало. Такой подход позволяет реализовывать прибыль системно, а не пытаться угадать пик. Лилия Жандармова Инвестиционный советник

3. Не ждите от золота роста как от акций

Анна Усенко напоминает, что золото — это не основной двигатель доходности, а страховка на случай рыночных стрессов.

Золото — страховка, а не драйвер роста. И растёт оно в тот момент, когда рынки падают. Поэтому никогда нельзя рассматривать золото с точки зрения основной доли портфеля. Анна Усенко Независимый финансовый советник, автор курса по финансовой грамотности

4. Учитывайте валютный эффект

Жандармова также обращает внимание, что золото котируется в долларах, поэтому рублёвая доходность зависит не только от цены металла, но и от курса. Если рубль укрепляется, он может «съесть» часть результата; если слабеет — рублёвая доходность золота может оказаться выше долларовой.

5. Зафиксируйте правила выхода заранее

Аналитик «Финама» Николай Дудченко обращает внимание на типичную ошибку инвесторов: продавать актив после небольшой прибыли и держать убытки в надежде на восстановление. Поэтому решение по золоту лучше принимать не эмоционально, а по заранее выбранной стратегии.

6. Выберите способ управления позицией

Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик Go Invest, считает, что стратегию работы с золотом каждый инвестор должен определять самостоятельно. По его словам, золото можно накапливать на значимых коррекциях и сокращать позиции в зонах перекупленности. Ещё один вариант — DCA-стратегия, когда инвестор покупает золото регулярно на фиксированную сумму.

Избавляться от золота стоит не потому, что оно «устарело», а если оно больше не соответствует цели, горизонту и структуре портфеля. В остальных случаях речь чаще идёт не о продаже, а о настройке доли: докупить на снижении, сократить после сильного роста или просто вернуть портфель к исходной аллокации.

Как собрать портфель, когда рынок штормит: рекомендации экспертов

По мнению независимого финансового советника Анны Усенко, современная инвестиционная логика всё больше смещается от попытки максимизировать доходность к управлению риском. В этой системе золото работает как защита, венчур — как ставка на рост, а публичные рынки помогают балансировать портфель.

Подход к инвестированию должен быть комплексным. Нельзя выделять что-то одно. Необходимо оценить, насколько вы готовы к определённым рискам. Исходя из этого, следует создавать инвестиционный портфель. Лучше использовать диверсификацию, распределив портфель по разным сферам. В него могут входить как цифровые активы с перспективой роста, так и инструменты защиты, в том числе золото. Никита Мосиенко Генеральный директор ООО УК «Бореа групп»

Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин считает, что в текущих условиях разумнее собирать диверсифицированный портфель, а не уходить в один класс активов. В нём могут быть золото как защита от инфляции, ослабления рубля и рецессионных рисков, акции сырьевых компаний на фоне дефицитов на отдельных сырьевых рынках, а также бумаги нецикличных бизнесов — например, продуктового ретейла и производителей товаров повседневного спроса. Биткоин, по его оценке, можно рассматривать только для рисковой части портфеля — как высоковолатильный актив с потенциалом высокой доходности.

По мнению независимого инвестиционного советника из реестра Банка России Лилии Жандармовой, портфель нужно собирать не вокруг модных инструментов, а вокруг самого инвестора: его целей, горизонта, отношения к риску и текущей финансовой ситуации. Универсальной структуры не существует, но базовый принцип остаётся: на длинной дистанции диверсификация по разным классам активов обычно работает устойчивее, чем ставка на один инструмент. Среди ключевых блоков такого портфеля эксперт называет акции, облигации, денежный рынок, драгоценные металлы и недвижимость.

Венчур и криптоактивы, по словам Жандармовой, тоже занимают своё место в инвестиционной экосистеме, особенно в DeepTech- и ИИ-решениях. Но с точки зрения портфельного управления это всё ещё дополнительные позиции с высоким риском, особым горизонтом и требованиями к ликвидности. Классические принципы — диверсификация, контроль риска и соответствие активов целям инвестора — никуда не исчезают, а просто применяются к более широкому набору инструментов.

Золото, по оценке Жандармовой, больше подходит терпеливым инвесторам с горизонтом от пяти лет. Его главное преимущество — глобальный статус: металл не привязан напрямую к российской экономике и в периоды инфляции, геополитической нестабильности или кризиса доверия к финансовой системе часто работает как защитный инструмент. Но воспринимать его как актив, который растёт без остановки, тоже нельзя: у золота бывают затяжные коррекции, а вход на локальном максимуме может обернуться долгой просадкой.

По словам Юлии Ченцовой, финансового консультанта, магистра экономических наук и автора канала «Финпорядок», стоит докупать золото постепенно, а не пытаться угадать момент перед очередным рыночным штормом. В трейдинге логика другая — там решения принимаются в моменте и с опорой на технический анализ. Но в долгосрочных инвестициях защитные активы нужны всегда: акции несут корпоративные риски, криптовалюты остаются слишком волатильными, а золото сохраняет роль более устойчивого буфера.

При этом у золота бывают и слабые периоды. Например, после ковидного падения российский рынок акций резко восстановился: от минимумов марта 2020 года до максимумов 2021 года индекс Мосбиржи вырос кратно сильнее золота. В это же время ключевая ставка в России опускалась до исторического минимума 4,25%, а золото после роста 2020 года перешло к более слабой динамике. По мнению Ченцовой, это ещё раз показывает, зачем нужна диверсификация: разные активы выигрывают в разные фазы рынка.

Наиболее верная тактика — это диверсификация портфеля по разным классам активов (акции, облигации, металлы, недвижимость реальная или в виде паёв фондов недвижимости). Алексей Родин Финансовый советник и основатель Rodin.Capital

Эксперт приводит пример: на драгоценные металлы может приходиться не более 20%, где золото будет базовым активом, а 10% — платина и палладий. Но Родин подчёркивает, что такое распределение не универсально: оно зависит от уровня знаний инвестора, размера капитала и готовности к риску.

Родин также напоминает, что среднестатистическому россиянину из самых простых инструментов доступны вклады и недвижимость. Более квалифицированный инвестор уже может рассматривать рынок ценных бумаг. У реальной недвижимости высокий порог входа, поэтому чаще её выбирают более обеспеченные инвесторы. Альтернативой могут быть паи фондов недвижимости: они снижают порог входа до нескольких тысяч рублей. Золото тоже доступно почти всем — например, через паи биржевых фондов, которые можно купить на небольшую сумму.

Мы живём в период крайне высокой волатильности, и делать долгосрочные прогнозы стало достаточно трудно. Однако называть золото булыжником некорректно. Другое дело, что это продукт не для всех, и важно понимать конечную цель инвестора. В долгосрочной перспективе золото будет расти — это не раз доказала история, однако в качестве спекуляций и быстрых денег — это не самый удачный актив. Алексей Родин Финансовый советник и основатель Rodin.Capital

Прогнозы по золоту на ближайшие годы расходятся радикально — и это само по себе показатель нервозности рынка. Так, по данным консенсус-прогнозов Cbonds и оценкам World Gold Council, часть аналитиков ожидает сохранения цены золота в районе 3900 $ за унцию в 2026 году. Более агрессивные сценарии предполагают рост до 5000 $: такой прогноз, в частности, публиковал Bank of America.

При этом на рынке есть и более сдержанные оценки. Например, Panmure Liberum допускает снижение котировок к уровням около 2000 $ за унцию на горизонте нескольких лет. J. P. Morgan, напротив, рассматривает сценарий роста золота вплоть до 6000 $ за унцию к 2028 году при усилении долговых и геополитических рисков. В российской инвестиционной компании Go Invest прогнозируют, что котировки золота достигнут 6000 $ за унцию к концу года.