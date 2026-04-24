Налоговый вычет через личный кабинет в 2026 году: пошаговая инструкция

Личный кабинет налогоплательщика делает взаимодействие с налоговой легче и ускоряет оформление налогового вычета. Несмотря на автоматизацию процесса ошибки в суммах, реквизитах и переданных данных всё равно не исключены, что может затянуть оформление на месяцы. В обзоре Russian Business — как работает система вычетов, когда можно оформить всё в пару кликов и что делать, если данные «не подтянулись».

Коротко о Личном кабинете налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика — онлайн-сервис Федеральной налоговой службы (ФНС) для работы с налогами, через который можно подать декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет и отправить документы в налоговую без визита в инспекцию.

В личном кабинете налогоплательщика можно оформить налоговый вычет в упрощённом порядке — без декларации 3-НДФЛ и загрузки документов.

Если банк, фонд, страховая, медицинская, образовательная или спортивная организация передали сведения в ФНС, в личном кабинете автоматически появится предзаполненное заявление не позднее 20 марта, если данные поступили до 25 февраля; если позже — в течение 20 дней после передачи. Останется проверить данные и отправить заявление.

Статус обработки заявления можно отслеживать прямо в личном кабинете.

Что такое Личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — это официальный сервис ФНС, через который физлицо может взаимодействовать с налоговой:

получать документы;

направлять обращения;

заполнять и подавать декларацию 3-НДФЛ онлайн (часть полей будут предзаполнены);

отправлять подтверждающие документы;

отслеживать статус камеральной проверки.

Личный кабинет налогоплательщика позволяет оформить налоговый вычет — вернуть часть уплаченного НДФЛ — в стандартном или упрощённом порядке.

Для стандартного способа понадобится заполнить декларацию 3-НДФЛ и собрать подтверждающие документы в зависимости от вида вычета.

При упрощённом оформлении понадобится лишь дождаться, пока предзаполненное заявление появится в личном кабинете (оно должно отобразиться в Личном кабинете налогоплательщика до 20 марта следующего за отчетным года, если организация, предоставившая услугу, участвует в автоматическом обмене данными с налоговой), проверить правильность персональных данных и суммы к возврату, а затем дождаться окончания проверки и получить вычет.

Виды налоговых вычетов, доступных через Личный кабинет

Через личный кабинет можно оформить почти все основные вычеты. Но «в пару кликов» получится не всегда: упрощённый порядок работает только там, где ФНС уже получила нужные данные от банка, клиники, вуза, фонда или другой организации. Если данные не передали или расход не попадает в автоматический обмен, придётся идти обычным путём — через декларацию 3-НДФЛ.

Вид вычета На какие расходы распространяется Доступен ли упрощённый порядок Стандартный Вычет на детей, вычет за сдачу нормативов ГТО и вычеты для отдельных льготных категорий гражданВНапример, вычет на детей, за сдачу нормативов ГТО, вычеты на льготные категории граждан - Социальный Лечение, обучение, фитнес, ДМС, страхование жизни, пенсионные взносы и другие расходы по ст. 219 НК РФ Не по всем расходам Инвестиционный Вычет по ИИС и отдельные инвестиционные вычеты + Вычет на долгосрочные сбережения Взносы по договорам долгосрочных сбережений и связанные случаи, предусмотренные НК РФ + Имущественный Покупка жилья, проценты по ипотеке, в отдельных случаях продажа имущества Только при покупке жилья и по ипотечным процентам

Регистрация и вход: пошаговая инструкция

ФНС дает три способа доступа в личный кабинет: по логину и паролю из регистрационной карты, которую выдают в налоговой специально для доступа к сервису, с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или через «Госуслуги».

Регистрационную карту можно получить лично по паспорту в любом отделении налоговой инспекции, которая работает с физлицами, независимо от места жительства. Для детей младше 14 лет доступ оформляют законные представители по документам, подтверждающим личность и родство.

КЭП можно оформить в налоговой инспекции или через приложение «Госключ» — если есть действующий загранпаспорт нового образца и телефон с функцией передачи данных через NFC.

Войти через «Госуслуги» можно так:

Открыть на сайте ФНС сервис «Личный кабинет для физических лиц». Выбрать вход через портал «Госуслуги». Ввести логин и пароль от учётной записи «Госуслуг». После авторизации перейти в необходимый раздел — например, «Доходы», «Налоги» или «Вычеты».

Безопасность: защита персональных данных

В личном кабинете хранится личная информация — в том числе персональные данные и сведения, которые относятся к налоговой тайне, поэтому получить доступ к нему можно только с помощью защищённых способов идентификации пользователя:

логин и пароль из регистрационной карты ФНС;

учётная запись «Госуслуг»;

квалифицированная электронная подпись.

Физлица могут бесплатно оформить усиленную неквалифицированную электронную подпись — она нужна для входа в личный кабинет и работы с документами. При выпуске электронной подписи создаётся ключ доступа — это, по сути, пароль к электронной подписи. Он подтверждает, что документы подписываете именно вы. Хранить его можно на своём устройстве или в защищённой системе ФНС. Электронная подпись позволяет отправлять через кабинет декларацию 3-НДФЛ, заявления и другие документы — ФНС указывает, что они будут равнозначны бумажным документам.

Как подать заявление на налоговый вычет через личный кабинет: пошаговая инструкция

Если в личном кабинете уже появилось предзаполненное заявление для оформления налогового вычета в упрощённом порядке:

Проверьте, появилось ли заявление в личном кабинете. Если ФНС получила данные для упрощённого вычета, предзаполненное заявление может появиться на главной странице личного кабинета или в подразделе «Вычеты» раздела «Информация». Откройте заявление и проверьте данные. Сверьте сумму расходов, персональные данные и вид вычета со своими документами: чеками, договорами, справками об оплате услуг. Укажите реквизиты счёта для возврата. Если всё верно, добавьте банковские реквизиты, на которые налоговая должна перечислить деньги. Подпишите и отправьте заявление. Заявление подписывается электронной подписью прямо в личном кабинете. Подавать 3-НДФЛ и загружать подтверждающие документы при упрощённом порядке не нужно.

Для социальных вычетов заявление обычно появляется не позднее 20 марта следующего за отчётным года, если сведения от организации, предоставившей услугу, поступили в ФНС до 25 февраля. Если сведенияпоступят позднее этой даты, заявление появится не позднее чем через 20 дней с момента поступления.

Если предзаполненного заявления на получение налогового вычета в упрощённом порядке нет:

Соберите документы для вычета. Если расходы были после 1 января 2024 года, для социальных вычетов нужна справка об оплате услуг — например, из клиники, вуза, спортивной организации или страховой. Для расходов за 2023 год и раньше чаще нужен старый комплект: договоры, чеки, квитанции и другие подтверждающие документы. Заполните декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете. На главной странице откройте раздел «Доходы», затем «Декларации». Нажмите «Подать декларацию» и выберите цель — «Получить вычет». Часть данных сервис подтянет автоматически, но расходы и документы нужно будет добавить вручную. Укажите реквизиты для возврата. Внесите данные банковского счёта, на который налоговая должна перечислить деньги. Затем подпишите декларацию электронной подписью прямо в личном кабинете. Отправьте декларацию в налоговую. Онлайн это делается прямо из личного кабинета. Также декларацию можно подать лично, по почте или через МФЦ, если в регионе доступна такая услуга. Дождитесь проверки и возврата денег. Камеральная проверка декларации 3-НДФЛ занимает до трёх месяцев. После её окончания у налоговой есть до одного месяца, чтобы перечислить деньги.

По закону для подачи декларации 3-НДФЛ установлен срок — до 30 апреля года, следующего за отчётным, но он распространяется только на те случаи, когда декларация подаётся для отчёта о доходах. Если она подаётся только ради вычета, ограничений по сроку нет: ФНС разрешает подать 3-НДФЛ в любое время. Обратиться за налоговым вычетом можно в течение трёх лет после года, в котором были понесены расходы.

Если нужен налоговый вычет в текущем году сразу после расходов

Налоговый вычет можно оформить через работодателя в случае, если налогоплательщик хочет уменьшить базу для расчёта НДФЛ уже в текущем году, а не ждать следующего и оформлять возврат. …. Нужно будет подтвердить право на вычет в налоговой с помощью 3-НДФЛ, после чего работодатель перестанет удерживать налог из зарплаты в пределах одобренной налоговой инспекцией суммы.

Заключение экспертов

Партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Анна Маджар советует не переоценивать инструменты автоматизации: появление предзаполненного заявления в Личном кабинете ещё не означает, что в нём нет ошибок. По словам эксперта, перед отправкой нужно сверить суммы с чеками, данные об источниках и видах дохода, объекте недвижимости и любой другой информации, которая имеет отношение к заявлеиню. Если система не увидела оснований для предоставления налогового вычета из-за неполных или некорректных данных, быстрее будет подать 3-НДФЛ с полным комплектом документов, чем спорить с формальным отказом в упрощённой процедуре.

Партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Альфия Ярулина обращает внимание на три частые ошибки:

ожидать, что заявление появится автоматически в любой ситуации;

дублировать заявление, поданное в упрощённом порядке, подачей 3-НДФЛ за тот же период;

указывать неправильные банковские реквизиты для возврата.

Эксперт рекомендует ещё до оплаты услуг проверить, участвует ли банк, брокер или другая организация в обмене данными с ФНС, а договоры и платёжные документы сохранять до момента получения денег.

Руководитель практики налогового консультирования аудиторско-консалтинговой компании КСК ГРУПП Елена Орлова напоминает, что упрощённый порядок работает с передачей сведений в ФНС и при согласии самого налогоплательщика на такую передачу. Если согласия нет или данные не поступили, заявление в Личном кабинете не появится, даже если право на вычет есть.

Индивидуальный предприниматель, руководитель группы компаний «СПЕКТР» Надежда Малышева советует не ограничиваться проверкой суммы вычета. По словам эксперта, заявители часто не учитывают лимиты, подают заявление повторно за один и тот же год, не отслеживают статус проверки и слишком поздно замечают запросы инспекции. Кроме того, Малышеварекомендует внимательно проверять банковские реквизиты и не путать номер карты с номером счёта.

Руководитель юридического центра «Усков и Партнёры» Дмитрий Усков подчёркивает, что упрощённый порядок получения налогового вычета удобен прежде всего тем, что не требует собирать документы и заполнять декларацию 3-НДФЛ. Но стандартные и профессиональные вычеты по-прежнему оформляют в обычном порядке. Эксперт добавляет, что отказ при оформлении вычета по упрощённой процедуре не лишает налогоплательщика права подать декларацию через 3-НДФЛ и заявить вычет заново, исправив ошибки.