Налоговый вычет по ИИС в 2026 году: сколько можно вернуть и как оформить

Индивидуальный инвестиционный счёт — это способ инвестировать и одновременно вернуть часть уплаченного НДФЛ. В 2026 году новые счета открывают только в формате ИИС-3: он даёт сразу две льготы, но работает по более строгим правилам. Разбираемся, кто может получить вычет, сколько денег реально вернуть и как оформить льготу через ФНС, личный кабинет или брокера.

Коротко о налоговом вычете по ИИС

Индивидуальный инвестиционный счёт, или ИИС, — это брокерский счёт с налоговыми льготами для частных инвесторов. Через него можно покупать ценные бумаги и получать вычет: вернуть часть НДФЛ с пополнений или не платить налог с инвестиционного дохода. Конкретный набор льгот зависит от типа счёта.

По ИИС можно вернуть налог с пополнений : вычет рассчитают с суммы взносов, но не более чем с 400 тыс. рублей в год. При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат составит до 52 тыс. рублей, а при ставке 22% — до 88 тыс. рублей.

Вычет на взносы доступен только тем, кто платит НДФЛ. Если официального дохода и уплаченного налога нет, возвращать из бюджета нечего.

Что такое ИИС и кто может получить налоговый вычет

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — это брокерский счёт, который государство поддерживает налоговыми льготами. Инвестор вносит на него деньги, покупает ценные бумаги — акции, облигации, паи фондов — а затем может вернуть часть уплаченного НДФЛ или освободить инвестиционный доход от налога.

С 1 января 2024 года новый ИИС можно открыть только в формате ИИС-3 — это новый тип индивидуального инвестиционного счёта, который позволяет одновременно вернуть налог с пополнений и не платить НДФЛ с инвестиционного дохода при соблюдении срока владения. Старые счета, открытые до 1 января 2024 года, продолжают действовать по прежним правилам, если владелец не трансформировал их в ИИС-3. По словам аналитика финансовой группы «Финам» Юлии Афанасьевой, для тех, кто открывает счёт сейчас, актуален именно ИИС-3: он позволяет совмещать налоговый вычет на взнос и освобождение инвестиционного дохода от уплаты налога. По ИИС-1 и ИИС-2 можно было выбрать только одну из льгот.

Кто имеет право на вычет: требования к инвестору

Право на вычет на взносы по ИИС есть у налоговых резидентов России, которые платят НДФЛ. Налоговый резидент — человек, который находится в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд. Чтобы получить вычет на взнос, у инвестора должен быть доход, с которого удержан или уплачен НДФЛ: зарплата, гонорар по договору гражданско-правового характера (ГПХ), доход от аренды имущества или другие облагаемые доходы.

Финансовый советник, основатель компании «Территория финансов» Виктория Шиндлер обращает внимание, что вернуть можно только уже уплаченный налог. Если человек за год заплатил 50 тыс. рублей НДФЛ, вернуть больше этой суммы не получится, даже если лимит вычета ещё не исчерпан.

Вычет на взносы не смогут оформить те, у кого за год не было доходов, облагаемых НДФЛ. Например, самозанятые на налоге на профессиональный доход и ИП на упрощённой системе налогообложения не получают такой вычет с доходов на этих режимах. Но если у них параллельно есть зарплата, доход по договору ГПХ, аренда или другой доход, с которого уплачен НДФЛ, право на вычет может сохраниться. Юрист по арбитражным и корпоративным спорам Николай Тимофеев подчёркивает: если уплаченного НДФЛ нет, возвращать из бюджета нечего.

Типы ИИС: в чём разница между ИИС-1, ИИС-2 и ИИС-3

До 2024 года инвесторы могли открыть ИИС и выбрать один из двух вариантов налоговой льготы. ИИС-1 давал право на вычет на взнос: инвестор пополнял счёт и возвращал часть ранее уплаченного НДФЛ. По ИИС-2 инвестор мог не платить НДФЛ с инвестиционного дохода — например, с прибыли от продажи ценных бумаг, — если соблюдал минимальный срок владения счётом (не менее трёх лет).

С 1 января 2024 года открыть ИИС-1 или ИИС-2 уже нельзя. Счета, открытые до этой даты, продолжают действовать по прежним правилам, если инвестор не перевёл их в новый формат.

В 2026 году новый счёт можно открыть только как ИИС-3. В новом формате доступны обе льготы: можно получить вычет на взнос и освободить доход по операциям на счёте от НДФЛ. Но есть условие: ИИС-3 нужно держать дольше, чем старые счета. Для ИИС-3, открытых в 2024–2026 годах, минимальный срок владения для сохранения льгот составляет пять лет.

Официальные источники и нормативная база

Право на инвестиционные налоговые вычеты закреплено в Налоговом кодексе. Для старых ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года включительно, применяется ст. 219.1 НК РФ. Для ИИС-3, которые открывают с 1 января 2024 года, действует ст. 219.2 НК РФ — она регулирует вычеты на долгосрочные сбережения граждан.

Старые ИИС продолжают работать по прежним правилам: инвестор может использовать вычет на взносы или вычет на доход, если соблюдены условия по сроку владения счётом (не менее трёх лет). ИИС-3 позволяет совмещать обе льготы, но требует держать счёт дольше (не менее пяти лет для счетов, открытых в 2024–2026 годах).

Банк России разъясняет, что с 2024 года открыть можно только ИИС-3. ИИС первого и второго типа, открытые раньше, можно сохранить или трансформировать в новый формат. При этом одновременно владеть старым ИИС и новым ИИС-3 нельзя.

Руководитель корпоративной практики адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнёры», канд. юрид. наук Наталья Котлярова уточняет, что для трансформации старого счёта владелец подаёт заявление брокеру и заявление в налоговую инспекцию о применении вычетов на долгосрочные сбережения.

ИИС-3 отличается и по количеству счетов. По старым правилам у инвестора мог быть только один ИИС, а в новом формате разрешено открыть до трёх счетов. При этом лимит для вычета на взнос остаётся общим: налог можно вернуть только с суммы в пределах установленной базы, а не со всех пополнений без ограничений.

Заявить инвестиционный вычет можно через декларацию 3-НДФЛ и в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика. Упрощённый порядок работает, если брокер, банк или управляющая компания передали сведения в налоговую. Тогда в личном кабинете появляется предзаполненное заявление, которое нужно проверить и подписать.

Актуальные изменения в законодательстве на 2026 год

С 2026 года заработала система компенсаций для владельцев ИИС-3 на случай банкротства брокера или управляющей компании. Выплата возможна, если после банкротства профучастника инвестору не вернули имущество, учтённое на счёте. Максимальная сумма возмещения — 1,4 млн рублей по всем ИИС, открытым у одного брокера или управляющей компании.

Аналитик финансовой группы «Финам» Юлия Афанасьева подчёркивает, что компенсация возможна только при участии брокера в системе гарантирования: если брокер или управляющая компания к ней не присоединились, инвестор не сможет рассчитывать на выплату.

Компенсация не защищает от рыночных убытков. Если акции, облигации или фонды подешевели, убыток остаётся на инвесторе. Руководитель корпоративной практики адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнёры» Наталья Котлярова обращает внимание, что страхование покрывает именно риск банкротства брокера или управляющей компании, а не снижение стоимости ценных бумаг.

С 1 сентября 2026 года увеличится лимит вычета на долгосрочные сбережения для родителей. Если взносы сделаны в пользу ребёнка, базу для вычета можно будет увеличить с 400 тыс. до 500 тыс. рублей в год. Аналитик финансовой группы «Финам» Юлия Афанасьева напоминает, что по закону увеличение касается детей до 18 лет, а если они получают образование в очной форме — до 24 лет.

Виды налоговых вычетов по ИИС в 2026 году

Вычет на взносы — до 88 000 рублей в год

Вычет на взносы позволяет вернуть часть уже уплаченного НДФЛ. Для старых ИИС такой вычет часто называют вычетом типа А. Для ИИС-3 вычет на взносы работает по новым правилам: он считается вместе с другими долгосрочными сберегательными продуктами — программой долгосрочных сбережений и договорами негосударственного пенсионного обеспечения.

Для вычета на взносы база для расчёта — до 400 тыс. рублей в год. Это значит, что вернуть налог можно не со всей суммы пополнения, а только с суммы в пределах этого лимита. Если инвестор внёс на ИИС 700 тыс. рублей, для вычета всё равно учтут максимум 400 тыс. рублей.

Сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, который человек уже заплатил за год: при ставке 13% — до 52 тыс. рублей;

при ставке 15% — до 60 тыс. рублей;

при ставке 18% — до 72 тыс. рублей;

при ставке 20% — до 80 тыс. рублей;

при ставке 22% — до 88 тыс. рублей.

Вернуть больше уплаченного налога нельзя. Финансовый советник, основатель компании «Территория финансов» Виктория Шиндлер объясняет: если за год человек заплатил 50 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, больше этой суммы вернуть не получится, даже если лимит вычета формально выше.

Для ИИС-3 действует лимит 400 тыс. рублей — общий для нескольких долгосрочных инструментов: самого ИИС, программы долгосрочных сбережений и договоров негосударственного пенсионного обеспечения. Если деньги внесены сразу в несколько таких продуктов, вычет считают не с 400 тыс. рублей по каждому продукту, а с 400 тыс. рублей суммарно за год.

Вычет на доход — освобождение инвестиционной прибыли от НДФЛ

Вычет на доход позволяет не платить налог с положительного финансового результата по ИИС. Положительный финансовый результат — это прибыль от операций на счёте: например, когда ценные бумаги продали дороже, чем купили. Для старых ИИС этот вариант называют вычетом типа Б.

По старым ИИС вычет на доход применяется при закрытии счёта, если инвестор держал его не меньше трёх лет и не пользовался вычетом на взносы. По ИИС-3 вычет на доход тоже применяется при закрытии счёта, но минимальный срок владения дольше: для счетов, открытых в 2024–2026 годах, он составляет пять лет.

Для ИИС-3 действует лимит: от НДФЛ можно освободить до 30 млн рублей положительного финансового результата по всем договорам ИИС, закрытым за один год. Если прибыль выше лимита, с превышения придётся заплатить налог. Этот лимит установлен в ст. 219.2 НК РФ.

ИИС-3 — вычет со взносов и льгота на доход

ИИС-3 — новый формат индивидуального инвестиционного счёта. Его главное отличие — возможность сочетать две льготы: ежегодно получать вычет на взносы и при закрытии счёта освободить инвестиционный доход от налога.

Главное условие — более длинный срок владения счётом. Для ИИС-3, открытых в 2024–2026 годах, минимальный срок составляет пять лет. Если закрыть счёт раньше минимального срока, ранее полученные вычеты придётся вернуть, а с дохода по операциям заплатить налог.

Вычет за долгосрочное владение ценными бумагами — от трёх лет

Льгота долгосрочного владения ценными бумагами — это отдельный инвестиционный вычет, а не вычет по ИИС. Она применяется к бумагам, которые находились в собственности инвестора больше трёх лет и соответствуют условиям Налогового кодекса.

Важно: этот вычет не применяется к бумагам, которые учитывались на ИИС. То есть его нельзя просто «добавить сверху» к льготам по индивидуальному инвестиционному счёту.

Размер дохода, который можно освободить от НДФЛ, считают по формуле: 3 млн рублей × количество полных лет владения бумагами. Например, если инвестор держал бумаги четыре года, от налога можно освободить прибыль до 12 млн рублей.

Льгота по бумагам высокотехнологического сектора

Доход от продажи отдельных ценных бумаг высокотехнологического сектора — это также отдельная льгота, а не вычет по ИИС.

Доход от продажи бумаг высокотехнологического сектора не облагается НДФЛ, если выполнены условия из п. 17.2 ст. 217 НК РФ. Инвестор должен быть налоговым резидентом России и должен владеть бумагами больше одного года. Кроме того, на дату продажи или погашения и в течение не менее 365 календарных дней до этой даты бумаги должны относиться к ценным бумагам высокотехнологичного сектора.

На практике перед продажей нужно проверить, входит ли бумага в соответствующий перечень биржи и применяет ли брокер льготу автоматически. Если брокер не учёл льготу сам, право на освобождение дохода можно заявить через Федеральную налоговую службу.

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Вычет по ИИС оформляют несколькими способами. Вычет на взносы можно получить через декларацию 3-НДФЛ или в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика. Вычет на доход применяют при закрытии счёта: его может предоставить брокер или управляющая компания как налоговый агент либо сам инвестор заявляет его через декларацию 3-НДФЛ.

Юрист по арбитражным и корпоративным спорам Николай Тимофеев обращает внимание, что через работодателя можно получать отдельные вычеты на долгосрочные сбережения, если взносы удерживал и перечислял работодатель. Но к взносам на ИИС такой порядок не относится. За вычетом на взносы по ИИС обращаются в ФНС, а за вычетом на доход при закрытии счёта — к брокеру, управляющей компании или в налоговую через декларацию.

Вычет в упрощённом порядке

В упрощённом порядке декларацию 3-НДФЛ заполнять не нужно. Брокер, банк или управляющая компания передают сведения в Федеральную налоговую службу, после чего в личном кабинете налогоплательщика появляется предзаполненное заявление на вычет. Его нужно проверить, подписать и отправить.

Порядок действий такой: Войти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Проверить, появилось ли предзаполненное заявление на вычет. Если заявление есть — проверить данные, подписать и отправить. Если заявления нет — оформить вычет через декларацию 3-НДФЛ.

Инвестор, коммерческий директор ООО «Уральская палата судебной экспертизы» Фанис Галимзянов считает личный кабинет налогоплательщика самым надёжным способом оформления: в нём видны документы, заявление и статус проверки, а спорные данные можно проверить до отправки.

Возврат через ФНС по декларации 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ нужна, если упрощённый порядок недоступен или данные от брокера не появились в личном кабинете. Для вычета понадобятся документы, которые подтверждают открытие ИИС и пополнение счёта: договор с брокером, отчёт брокера, платёжные документы или поручение на зачисление денег.

Порядок действий выглядит так: Получить у брокера документы по ИИС. Проверить сумму НДФЛ, уплаченную за год. Заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика. Приложить документы от брокера и подтверждение пополнений. Подать заявление на возврат налога с банковскими реквизитами. Дождаться окончания камеральной проверки и перечисления денег.

Вычет на доход через брокера

Вычет на доход применяют при закрытии ИИС. Если условия соблюдены, брокер или управляющая компания не удерживает НДФЛ с инвестиционной прибыли.

По старому ИИС для этого счёт должен просуществовать не менее трёх лет, а инвестор не должен был получать вычет на взносы по этому же счёту. Для ИИС-3 вычет на доход тоже предоставляют при закрытии счёта, но с другими условиями: нужно соблюсти минимальный срок владения, а сумма освобождаемого дохода ограничена 30 млн рублей по всем договорам ИИС, закрытым за один год. ФНС указывает, что по ИИС-3 вычет на доход предоставляется через декларацию 3-НДФЛ или при исчислении налога налоговым агентом.

ИИС и другие налоговые вычеты: можно ли совмещать

Международный финансовый советник, аккредитованный советник при саморегулируемой организации «Национальная ассоциация специалистов финансового планирования», кандидат экономических наук Мария Ермилова объясняет, что вычет по ИИС можно совмещать с другими вычетами — как с имущественными, так и с социальными и стандартными. Однако, как напоминает эксперт, они все считаются от одного НДФЛ, то есть вернуть можно сумму не больше той, что уплачена в виде налога.

Для ИИС-3 действует отдельное ограничение. Вычет на взносы считается в общем лимите 400 тыс. рублей в год вместе с программой долгосрочных сбережений и договорами негосударственного пенсионного обеспечения. Если за год пополнить ИИС-3 на 400 тыс. рублей и ещё внести деньги в программу долгосрочных сбережений, вычет всё равно посчитают только с 400 тыс. рублей суммарно.