ЦБ ужесточит регулирование кредитных рисков для всех банков — лимит на одного заёмщика снизят до 25% капитала

ЦБ ужесточит регулирование кредитных рисков для всех банков — лимит на одного заёмщика снизят до 25% капиталаБанки будут платить 2% за превышение лимита кредитной концентрации
Банк России намерен ужесточить регулирование кредитных рисков для всех банков, сообщает Forbes со ссылкой на доклад регулятора. С 2028 года при расчете нормативов концентрации все корпоративные кредиты будут учитываться с риск-весом 100%, без льгот для госкомпаний и бизнеса с листингом на бирже. Лимит банковского капитала на одного крупного заемщика или группу связанных компаний составит 25%.
Новый норматив подтолкнет банки к диверсификации портфелей
Сейчас для компаний инвестиционного класса действует пониженный 65%, а для крупнейших госкомпаний с выручкой более 2% ВВП — 50%. Это позволяет банкам выдавать одному клиенту кредиты, эквивалентные 38% и 50% капитала соответственно. Банк России планирует устранить эту лазейку.
Изначально ЦБ планировал ввести 100-процентный риск-вес только для системно значимых кредитных организаций () через новый , но в итоге отказался от этой идеи. Регулятор решил создать единые правила для всех банков, чтобы избежать перетока рисковых операций на организации, не входящие в перечень системно значимых. В противном случае они могли бы использовать пониженные риск-веса и формально превышать лимит в 25% капитала.
ЦБ предоставит банкам пятилетний переходный период для снижения концентрации на крупных заёмщиках
Для банков, которые не смогут соблюсти норматив к 2028 году, предусмотрен переходный период. Они получат возможность согласовать с ЦБ план по снижению рисковых операций сроком на пять лет на следующих условиях:
- концентрация капитала сложилась исторически;
- количество крупных заёмщиков не должно превышать двух;
- каждый из них имеет кредитный рейтинг не ниже AA.
Если банк нарушает план или не попадает под исключения, его обяжут платить повышенные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Доплата составит 2% от показателя превышения допустимой концентрации (ПРК) ежеквартально.
Одновременно ЦБ снимает часть ограничений, разрешая банкам снижать кредитный риск с помощью кредитных дефолтных свопов () со второй половины 2026 года.
Контекст
По данным ЦБ, доля просроченных кредитов в портфелях банков достигла 12,9% на 1 октября 2025 года против 7,9% годом ранее. Рост просрочек усиливает требования банков к заёмщикам, считают эксперты.
В 2025 году банки одобрили лишь 17–18% розничных кредитов — это минимальный уровень за весь период наблюдений Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Ключевую роль в сокращении выдач сыграли макропруденциальные лимиты ЦБ, которые ограничивают долю заёмов для граждан с высокой долговой нагрузкой.