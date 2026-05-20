ЦБ ужесточит регулирование кредитных рисков для всех банков — лимит на одного заёмщика снизят до 25% капитала

Банк России намерен ужесточить регулирование кредитных рисков для всех банков, сообщает Forbes со ссылкой на доклад регулятора. С 2028 года при расчете нормативов концентрации все корпоративные кредиты будут учитываться с риск-весом 100%, без льгот для госкомпаний и бизнеса с листингом на бирже. Лимит банковского капитала на одного крупного заемщика или группу связанных компаний составит 25%.

Новый норматив подтолкнет банки к диверсификации портфелей

Сейчас для компаний инвестиционного класса действует пониженный риск-вес*Риск-вес (risk weight) — это показатель, который отражает уровень риска конкретного актива, вида кредитования, контрагента или бизнес-операции. 65%, а для крупнейших госкомпаний с выручкой более 2% ВВП — 50%. Это позволяет банкам выдавать одному клиенту кредиты, эквивалентные 38% и 50% капитала соответственно. Банк России планирует устранить эту лазейку.

Изначально ЦБ планировал ввести 100-процентный риск-вес только для системно значимых кредитных организаций (СЗКО*СЗКО — это системно значимые кредитные организации. Это банки, чья деятельность критически важна для стабильности финансовой системы страны. Их банкротство может спровоцировать цепную реакцию и нарушить работу всего банковского сектора.) через новый норматив Н30*Норматив Н30 — это проект регулятора, который предполагал введение нового норматива концентрации кредитного риска для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Он должен был заменить существующий норматив Н21 и ограничить риск кредитной концентрации на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков (ГСЗ). Однако в мае 2026 года ЦБ отказался от введения Н30., но в итоге отказался от этой идеи. Регулятор решил создать единые правила для всех банков, чтобы избежать перетока рисковых операций на организации, не входящие в перечень системно значимых. В противном случае они могли бы использовать пониженные риск-веса и формально превышать лимит в 25% капитала.

ЦБ предоставит банкам пятилетний переходный период для снижения концентрации на крупных заёмщиках

Для банков, которые не смогут соблюсти норматив к 2028 году, предусмотрен переходный период. Они получат возможность согласовать с ЦБ план по снижению рисковых операций сроком на пять лет на следующих условиях:

концентрация капитала сложилась исторически;

количество крупных заёмщиков не должно превышать двух;

каждый из них имеет кредитный рейтинг не ниже AA.

Если банк нарушает план или не попадает под исключения, его обяжут платить повышенные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Доплата составит 2% от показателя превышения допустимой концентрации (ПРК) ежеквартально.

Одновременно ЦБ снимает часть ограничений, разрешая банкам снижать кредитный риск с помощью кредитных дефолтных свопов (CDS*Кредитный дефолтный своп — производный финансовый инструмент, который позволяет страховать кредитный риск по долговым обязательствам.) со второй половины 2026 года.

Контекст

По данным ЦБ, доля просроченных кредитов в портфелях банков достигла 12,9% на 1 октября 2025 года против 7,9% годом ранее. Рост просрочек усиливает требования банков к заёмщикам, считают эксперты.

В 2025 году банки одобрили лишь 17–18% розничных кредитов — это минимальный уровень за весь период наблюдений Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Ключевую роль в сокращении выдач сыграли макропруденциальные лимиты ЦБ, которые ограничивают долю заёмов для граждан с высокой долговой нагрузкой.