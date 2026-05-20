Яндекс открыл интернет-магазинам доступ к продажам через Алису AI — клиенты смогут оформлять покупки в один клик

Яндекс открыл интернет-магазинам возможность самостоятельно подключать продажи через Алису AI, Поиск и другие сервисы компании. Как сообщили в компании, после завершения закрытого бета-тестирования ритейлеры смогут настроить интеграцию через кабинет Яндекс Товаров без участия разработчиков. Речь идет о подключении через Yandex Commerce Protocol — технология, которая связывает интернет-магазины с AI-сервисами Яндекса.

Более 2,2 тыс. компаний уже подали заявки на подключение к системе

По данным Яндекса, заявки на подключение к Yandex Commerce Protocol уже подали более 2270 компаний. Более 200 крупных ритейлеров и брендов начали интеграцию, среди них — СТОКМАНН, restore:, Горздрав, 36,6, Билайн и The Act.

Интернет-магазины на базе Яндекс KIT*Платформа для создания интернет-магазинов и продавцы, работающие через собственный сайт и Яндекс Маркет, смогут подключить протокол через кабинет Яндекс Товаров. Для сайтов на 1С-Битрикс компания выпустила отдельный модуль.

Для магазинов с собственной инфраструктурой Яндекс открыл интеграцию через программный интерфейс (API), который передаёт информацию между сайтом компании и Алисой AI, Поиском и другими сервисами компании. Настроить его можно в личном кабинете.

После подключения магазины могут настроить кнопку «купить в один клик»

После подключения магазины смогут использовать универсальную авторизацию (чекаут) Яндекса. Он позволяет пользователю оформить заказ без ручного ввода контактных и платёжных данных — информация автоматически подгружается через Яндекс ID. Кроме того, универсальный чекаут можно интегрировать и на собственный сайт ритейлера. Например, кнопка «Купить в один клик» сможет отображаться прямо в корзине интернет-магазина.

В Яндексе утверждают, что конверсия при использовании сценария быстрой покупки в среднем в 1,5 раза выше рыночных показателей.

По данным компании, в системе Яндекс ID зарегистрировано более 114 млн пользователей.

Трафик из Алисы AI на сайты магазинов и маркетплейсов вырос на 159%

Компания развивает инфраструктуру AI-покупок на фоне роста интереса пользователей к выбору товаров через нейросети. По данным Яндекса, с января по апрель 2026 года трафик из Алисы AI на сайты интернет-магазинов и маркетплейсов вырос на 159%.

Еженедельная аудитория чата с Алисой AI сейчас составляет 19 млн пользователей, месячная аудитория Поиска — 110 млн человек. Ежедневная аудитория Яндекс Ритма превышает 6 млн пользователей.

Контекст

Ранее Яндекс запустил в сервисе Яндекс Вебмастер инструмент «Видимость сайта в Алисе AI», который показывает, как часто сайт компании упоминается в быстрых ИИ-ответах поиска. Бизнес сможет отслеживать долю запросов с упоминанием своего ресурса и анализировать сайты, которые регулярно попадают в генеративную выдачу.

Инструмент поможет бизнесу лучше работать с контентом и повышать шансы на попадание в ответы Алисы AI. Сайты должны содержать экспертную и оригинальную информацию. По данным Яндекса, быстрыми ответами Алисы AI ежемесячно пользуются 46,5 млн человек.