Max впервые обогнал Telegram по суточному охвату в апреле 2026 года — разрыв составил 17,7 млн человек

В апреле 2026 года российский мессенджер Max впервые вышел на первое место по среднесуточному охвату в сегменте сервисов для обмена сообщениями, сообщают «Ведомости». Ежедневно платформу посещали 68 млн жителей РФ в возрасте от 12 лет — прирост относительно марта составил 10,6%. Telegram за день посещали 50,3 млн пользователей.

Telegram сохраняет первенство по месячной аудитории

Среднесуточный охват Telegram в марте 2026 года составлял 72,2 млн человек — это был лучший результат среди мессенджеров, сообщили «Ведомости» с опорой данные Mediascope. Max тогда располагался на второй позиции (61,5 млн), WhatsApp* замыкал тройку (30,3 млн).

В апреле ситуация изменилась. Параметр месячного охвата (уникальные посетители, зафиксированные хотя бы раз в течение 30 дней) по-прежнему выше у Telegram: 88 млн человек, что на 6,7% превосходит мартовские цифры . У Max данный показатель остановился на отметке 85,4 млн (+2,6%), у WhatsApp* — 71,7 млн (–6,3%).

Однако с учётом иностранных пользователей и граждан младше 12 лет (категории, не принимаемые во внимание Mediascope) суточный охват Max составил 85 млн человек, поделился с «Ведомостями» представитель мессенджера. Возможность регистрации в Max есть у жителей 40 стран.

Telegram остаётся ключевой площадкой для рекламодателей

С февраля 2026 года в России началось замедление работы Telegram. В Минцифры объяснили это систематическими нарушениями законодательства: сервис проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента. К апрелю доля неудачных запросов к доменам мессенджера достигла 100%.

Однако Telegram сохранил лидерство по аудитории, даже несмотря на падение трафика. Большинство (67%) рекламодателей называют Telegram приоритетной площадкой для продвижения. В некоторых сферах рекламодатели стали тратить на размещения в разы больше средств: например, маркетплейсы увеличили расходы на рекламу в мессенджере в 2,5 раза.

Контекст

Max — российский мессенджер, который с начала 2026 года активно наращивает базу пользователей. В апреле совокупная длительность сессий российских пользователей в Max превысила 2 млрд минут за сутки. Средняя продолжительность одного визита оценивается в 30 минут.

Эксперты «Ведомостей» связывают данную динамику с поэтапным ограничением работы Telegram и WhatsApp* на территории РФ.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории Российской Федерации