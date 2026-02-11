Что делать, если Телеграм не работает: причины замедления и варианты решения

Прежде чем разбираться в настройках телефона при сбое Telegram, важно знать: с 2025 года всё чаще случаются перебои в работе мессенджера. Если вы столкнулись с такой ситуацией, возможно, причина не в самом устройстве. Рассматриваем все варианты событий, чтобы решить проблему.

Что происходит с Telegram: причины замедления

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера в течение двух дней, 9 и 10 февраля.

Роскомнадзор принял решение начать работу по частичному замедлению работы мессенджера Telegram в России. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах.

Однако это не первый раз, когда наблюдались перебои с работой мессенджера. До этого крупный сбой случился 10 января в разных регионах: в Новосибирской области, Красноярском крае, в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург. Также пользователи всё чаще сталкиваются со сбоями в работе мессенджера Whatsapp*.

Что делать, если Telegram не работает

Если вы продолжаете пользоваться Telegram и столкнулись со сбоями, ниже — решения типичных проблем, не связанных с замедлением работы мессенджера.

Закройте приложение

Возможно, сиюминутно в мессенджере произошёл сбой — и простой выход из приложения поможет решить вопрос.

Проверьте, установлена ли у вас последняя версия приложения Telegram

С помощью обновления разработчики часто устраняют неполадки в работе приложения. Поэтому, возможно, новая версия приложения решит проблему в перебоях.

Очистите кеш

Если кеш-память переполнена, то производительность приложения может снизиться. Поэтому имеет смысл почистить кеш. Для этого перейдите в настройки приложения → выберите раздел «Данные и память» → кликните на «Использование памяти» → нажмите на кнопку «Очистить весь кеш».

Убедитесь, что интернет-соединение стабильно

Иногда сотовая связь или вайфай сами дают сбои и приложение зависает из-за перебоя соединения. Проверьте, работают ли другие приложения, требующие онлайн-подключения, или же попробуйте переключиться с вайфая на мобильный интернет. Кликните на значок «Режим полёта» в разделах «Пункт управления» на iPhone или в быстрых настройках Android. Подождите около 10–15 секунд и нажмите значок ещё раз.

Перезагрузите смартфон

Часто «усталость» системы влияет на производительность телефона, поэтому лучше перезагрузить его полностью. Телефон на iOS выключится, если удерживать кнопки увеличения громкости и питания; включить его можно долгим удержанием кнопки питания. Устройство на Android можно отключить, удерживая кнопку питания, пока не появятся опции выключения или перезагрузки.

Установите приложение заново

Можно попробовать удалить приложение через длительное удержание иконки Telegram на экране или в разделе «Приложения» в настройках телефона. После этого перейдите в App Store / Google Play, вбейте в поиск Telegram и скачайте приложение заново.

Воспользуйтесь другими сервисами

Мессенджер MAX

MAX — российский мессенджер от VK, который позволяет общаться в чатах, устраивать аудио- и видеосозвоны. Кроме этого, пользователи MAX могут подписывать электронные документы с помощью чат-бота «Госключ». Доступен для iOS и Android, а также для компьютеров на платформах Windows, macOS, Linux. Что нужно знать пользователям перед установкой, регистрацией и началом общения — в нашем гайде.

VK Мессенджер

VK Мессенджер — приложение, которое принадлежит корпорации VK. Оно позволяет интегрировать чаты из социальной сети VK, отправлять голосовые сообщения, обмениваться фото, видео и документами, создавать групповые чаты, а также созваниваться без ограничений по времени.

Яндекс Телемост

Яндекс Телемост — это сервис для видеоконференций и звонков, который был разработан компанией «Яндекс». Он интегрирован в экосистему «Яндекс 360», позволяет устраивать личные и групповые созвоны, общаться в чатах и планировать онлайн-встречи, внося их в календарь. Яндекс Телемост входит в список рекомендуемых сервисов для видеосвязи, по мнению крупных игроков рынка.

Мобильная связь и SMS

Стоит предварительно проверить мобильный тариф на достаточное количество минут для разговора, лимит смс-сообщений и, если необходимо, пополнить баланс, чтобы не остаться без связи в нужный момент.