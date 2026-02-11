Переходим на MAX: подробный разбор нового мессенджера

MAX ворвался на рынок мессенджеров: число пользователей достигло 85 миллионов. Разобрались, что умеет приложение, чем оно отличается от других мессенджеров и как его установить, чтобы оставаться на связи несмотря на блокировки. В обзоре Russian Business — функции, безопасность, плюсы и минусы перехода.

Что такое мессенджер MAX и зачем он был создан

MAX — российский мессенджер нового поколения, запущенный в марте 2025 года. Его разработкой занимается холдинг VK по заказу Минцифры России. Куратором, а позже и генеральным директором проекта стал Фарит Хуснояров. До этого он руководил РТ Лабс, дочерней компанией Ростелекома, и развивал портал «Госуслуги».

Приложение задумывалось как «суперапп» (super-app) и универсальная платформа для общения — по аналогии с китайским WeChat. Общение, платежи, заказ услуг и интеграция с государственными сервисами — все эти функции доступны в мессенджере.

Разработчик делает ставку на аудиторию, которой нужен стабильный канал связи внутри страны, а также на компании и государственные структуры, заинтересованные в контролируемой ИТ-среде. При этом создатели MAX не забывают и об обычных пользователях, для которых важны удобство и понятная логика работы.

Главная задача сервиса — объединить в одном приложении повседневное общение, рабочие чаты, каналы, видеозвонки и инструменты для сообществ.

Обзор функций MAX — что умеет приложение

Функционально MAX стремится соответствовать современным стандартам мессенджеров. Основное назначение мессенджера MAX — общение в текстовых чатах, личных и групповых. Интерфейс построен по привычной для рынка мессенджеров логике: список диалогов, отдельные вкладки для личных сообщений и групп, поиск по перепискам. Пользователи могут отправлять текстовые сообщения без ограничений по длине, но в пределах технических лимитов, а также:

делиться фотографиями и видеороликами

пересылать документы различных форматов — от PDF до таблиц

отправлять голосовые сообщения и «кружки» — короткие видеосообщения

В MAX можно создавать групповые чаты, чтобы объединять десятки и сотни участников. Администраторы могут назначать модераторов, ограничивать возможность отправки сообщений, удалять участников, закреплять важные объявления. Для рабочих команд такие функции особенно важны: они позволяют структурировать коммуникацию и избегать хаоса в обсуждениях.

Звонки и видеосвязь

MAX поддерживает аудио- и видеозвонки между пользователями. После ограничения доступа к зарубежным сервисам это делает приложение полноценным инструментом для дистанционного общения.

Качество звонков напрямую зависит от скорости интернет-соединения. Сервис, как правило, адаптирует поток данных, чтобы сохранить стабильность связи даже при нестабильной сети. При слабом интернете видео может автоматически снижать разрешение. Ограничения могут касаться количества участников в групповых видеозвонках — всё зависит от технической реализации и нагрузки на серверы.

Во время видеосвязи пользователь может отключить микрофон или камеру, переключиться между камерами устройства, при необходимости добавить других участников в разговор. В корпоративной среде такие функции позволяют проводить небольшие онлайн-встречи без сторонних сервисов.

Каналы, публичные страницы и сообщества

Пользователи МАХ могут создавать приватные каналы. Авторы каналов могут:

выкладывать посты с фото и видео

записывать кружки и голосовые сообщения

выбирать или отключать реакции

управлять заявками на вступление

приглашать новых подписчиков по ссылке

обновлять вступительную ссылку с запретом доступа по старой

Функция создания каналов работает в последней версии приложения и доступна пока только для пользователей из России и Беларуси. Чтобы создать личный канал в МАХ, нужно:

В разделе «Чаты» в верхней части экрана нажать на «+» Выбрать «Создать приватный канал» Установить аватарку, название и придумать описание Пригласить подписчиков из числа контактов в мессенджере (по желанию) Нажать на кнопку «Создать канал»

Цифровой ID

Цифровой ID в MAX — это единый профиль пользователя, который можно использовать как ключ для входа в мессенджер и другие связанные сервисы. Это централизованная система идентификации: один аккаунт — несколько точек доступа без повторной регистрации. Такой формат упрощает авторизацию и снижает количество фейковых аккаунтов, когда особенно важно подтверждение личности участника.

Создатели мессенджера постепенно вводят новые функции на основе цифрового ID. Уже сейчас пользователи МАХ могут подтвердить личность при входе на сайт Госуслуг или при покупке товаров с маркировкой «18+», а пенсионеры с помощью мессенджера могут подтверждать право на получение льгот. Подтвердить свой возраст с помощью МАХ можно более чем в 40 тысячах магазинов крупных торговых сетей: «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «ВкусВилл», «Мария-Ра», «Дикси», «Лента», «Монетка» и «АШАН». Для этого нужно отсканировать куар-код, перейти в МАХ и следовать инструкции.

Создать цифровой ID могут совершеннолетние граждане России, у которых зарегистрирована биометрия, оформлен загранпаспорт нового образца или водительские права. Для этого потребуется:

Зайти в свой профиль МАХ, выбрать «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать» Дать согласие на Госуслугах и подтвердить личность одним из доступных способов Сделать селфи и дождаться подтверждения о том, что цифровой ID готов

Цифровой ID будет работать только на том устройстве, где он был создан, а куар-код будет обновляться каждые 30 секунд. Сделать его скриншот и отправить другому человеку будет невозможно — на фото сохранится белый экран. Сервис доступен только по Face ID или отпечатку пальца. Персональная информация при сканировании пользователя недоступна.

Запись к врачу

С помощью верифицированного чат-бота или мини-приложения в мессенджере МАХ можно записаться к врачу, перенести или отменить приём. Найти сервис можно в поиске мессенджера, официальные чат-боты имеют галочку верификации. Функция появилась у жителей 60 регионов, а весной планируется открыть доступ жителям остальных субъектов.

При первой записи через МАХ понадобится дать согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номер СНИЛС и авторизоваться на Госуслугах. После функция будет доступна по упрощённой схеме.

Дополнительные функции и уникальные фишки

Приложение MAX используется для работы с электронной подписью. С июля 2025 года поставить подпись с помощью Госключа можно только через мессенджер.

В MAX также доступна образовательная площадка «Сферум», с помощью которой ученики и педагоги могут общаться в чатах, проводить удалённые занятия через видеозвонки и работать на интерактивной доске.

В конце 2025 года банки получили возможность отправлять уведомления через мессенджер MAX. По прогнозам, из-за этого мобильные операторы могут потерять до 15 млрд рублей в год.

Планы по развитию мессенджера

Весной 2026 года в мессенджере планируется открыть доступ к бизнес-платформе для российских компаний. Пока мессенджер используется только как дополнительный канал связи с клиентами. Осенью 2026 года MAX могут подключить к системе кадрового документооборота. Уже готов законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, а 1 сентября 2026 года закон может вступить в силу.

Чем MAX отличается от Telegram и WhatsApp

В функциональном плане различия между мессенджерами могут показаться некритичными: базовый набор возможностей у всех трёх приложений похож. Отличия — в инфраструктуре и политике хранения данных.

Telegram известен развитой системой каналов, ботов и гибкой настройкой публичных сообществ. WhatsApp делает акцент на простоте интерфейса и сквозном шифровании данных по умолчанию. А MAX делает ставку на локализацию, соответствие национальному законодательству и интеграцию с внутренними сервисами.

Выбор мессенджера зависит от приоритетов пользователя: глобальная аудитория или локальная инфраструктура, развитая система каналов, ботов и мини-приложений с международной аудиторией или контроль данных.

Безопасность мессенджера MAX

Создатели мессенджера заявляют об использовании технологий шифрования передаваемой информации. Не уточняется тип шифрования: транспортное или сквозное (end-to-end). В первом случае данные защищены при передаче, во втором — даже сервер не может прочитать содержимое сообщений. Сервисы расположены на территории России и надёжно защищены от влияния злоумышленников.

Летом 2025 года MAX начал интеграцию антифрод-систем от Лаборатории Касперского и Сбера. При звонке с незнакомого номера пользователь увидит уведомление «Нет в контактах», а если звонок будет с зарубежного номера, то отобразится и страна, в которой он зарегистрирован.

Приватность и безопасность

Современный мессенджер невозможно представить без гибких настроек конфиденциальности. В MAX тоже доступны инструменты для управления доступом к профилю и личными данными:

двухфакторная аутентификация. Дополнительный код или пароль при входе в аккаунт помешает злоумышленнику, даже если у него появится доступ к сим-карте или коду подтверждения. Её можно настроить в разделе «Приватность»: придумать пароль и выбрать его вторым способом защиты, а также придумать подсказку, которая напомнит пароль

управление видимостью профиля. Пользователь может выбрать, кто видит его номер телефона, фотографию профиля, статус, информацию о времени последнего посещения

Для борьбы с мошенниками в мессенджере есть кнопка «Пожаловаться». Любой пользователь может сообщить о подозрениях на мошеннические действия, спам или запрещённый контент. Для этого нужно зажать подозрительное сообщение в чате и выбрать «Пожаловаться», указав причину жалобы. Сотрудники Центра безопасности рассмотрят обращение и примут меры.

Где скачать MAX и как установить на разные устройства

Как скачать MAX на Android

Приложение лучше устанавливать через официальный магазин приложений, которым вы привыкли пользоваться: Google Play, Galaxy Store, GetApps, RuStore или любой другой. Просто вбейте в поиск MAX и следуйте инструкции. Это снижает риск загрузки вредоносной версии. Перед установкой важно проверить разработчика и количество скачиваний.

Как установить MAX на iPhone

Для устройств на базе iOS установка приложения доступна через App Store, найти и загрузить его можно по поиску — нужно только ввести «MAX» в поисковую строку. После загрузки пользователь проходит стандартную процедуру регистрации и подтверждения номера телефона.

Есть ли версия для компьютера

Приложение для Windows, Linux или macOS можно скачать с официального сайта мессенджера. Не забывайте проверить адрес в поисковой строке, чтобы ваши данные не попали в руки мошенников через фишинговые сайты.

Регистрация и первые шаги в MAX

Создать аккаунт в MAX можно по номеру телефона. После его ввода пользователь получает смс-код подтверждения — это стандартный механизм идентификации.

После создания аккаунта рекомендуется установить фотографию и имя, а затем уточнить настройки приватности. Это позволит избежать нежелательной видимости личных данных.

Как перенести контакты и начать общение

С вашего согласия приложение синхронизируется с телефонной книгой. После этого в списке контактов отобразятся пользователи, которые уже используют MAX. Можно сразу начать переписку или создать новую группу.