Обзор мессенджера BiP: безопасность, функции, использование в России
Как выглядит турецкий мессенджер, который начал выходить на российский рынок в 2025 году, и что он может предложить пользователям
Мессенджер BiP — новичок на российском рынке. Сервис делает акцент на безопасности общения и предлагает необычные функции: демонстрацию экрана, исчезающие сообщения и автоперевод сообщений. В обзоре Russian Business — как работает сервис, какие возможности предлагает пользователям и насколько хорошо он может заменить заблокированные мессенджеры.
Содержание
Коротко о главном
● BiP — мессенджер и коммуникационная платформа, разработанная турецкой компанией Turkcell
● Приложение бесплатное, доступно для скачивания на iOS и Android
● Плюсы: есть веб-версия, возможность совершать звонки, каналы, автоперевод сообщений, исчезающие сообщения и трансляция геолокации
● Минусы: в России пользователей пока не так много, как в привычных мессенджерах, а часть функций, например денежные переводы, доступна только за рубежом
Что такое мессенджер BiP и кто его разработал
BiP — мессенджер от турецкой компании Turkcell, который позиционируют не просто как приложение для переписки, а как «платформу для общения и жизни».
По данным с официального сайта, BiP работает с 4 ноября 2013 года, доступен на iOS, Android и в веб-версии, а число пользователей исчисляется миллионами. На сайте мессенджера говорится о присутствии в 192 странах, в первую очередь в Турции и тех регионах, где сильны телеком-операторские экосистемы. Пользователям доступен базовый набор инструментов для повседневного общения, веб-версия, автоперевод сообщений, каналы и голосовые звонки.
Установка и первый запуск
BiP доступен через App Store, Google Play и Huawei AppGallery, а также имеет BiP Web для работы с компьютера через браузер. Поэтому сервисом можно пользоваться не только со смартфона. На сайте отдельно указано, что для работы в веб-версии телефон должен быть включён и подключён к интернету.
Системные требования
По данным App Store, для установки BiP потребуется версия iOS или iPadOS 15.5 или новее. Также заявлена поддержка visionOS 1.0 и выше для Apple Vision Pro. Для Android в карточке Google Play точные минимальные требования не раскрываются.
Зарегистрироваться в мессенджере можно по привычной схеме:
- Ввести номер телефона — российский тоже подойдёт
- Пройти верификацию
- Ввести имя аккаунта и добавить фото
- Открыть доступ к контактам
В политике конфиденциальности сервис указывает, что может обрабатывать список контактов из телефона, а также номер, никнейм, аватар и часть технической информации об устройстве.
Ключевые возможности и функции
В BiP доступны базовые сценарии работы в современном мессенджере: личные и групповые чаты, звонки, обмен файлами, каналы. По набору возможностей это полноценный мессенджер для повседневного общения.
Звонки и видеосвязь
В BiP есть голосовые и видеозвонки, в том числе групповые. Сервис делает акцент на качестве связи и подаёт звонки как одну из ключевых функций, поэтому мессенджер подходит:
● для личных созвонов
● небольших рабочих обсуждений
● быстрых видеовстреч
Групповые чаты и каналы
Помимо личной переписки, BiP поддерживает групповые чаты и каналы, поэтому сервис подходит для общения внутри сообществ, команд и тематических групп.
Уникальные фишки
BiP старается выделяться дополнительными функциями, среди которых:
● автоперевод сообщений
● отправка геолокации в реальном времени
● исчезающие сообщения
● напоминания и другие встроенные инструменты для повседневного общения
Иностранным пользователям дополнительно доступны денежные переводы.
Безопасность и приватность
Безопасность — один из приоритетов мессенджера BiP, если судить по данным на официальном сайте. Сервис заявляет сквозное шифрование для личных сообщений один на один, а также для аудио- и видеозвонков. Пользователям доступны базовые настройки конфиденциальности: можно управлять видимостью активности, статусами и доступом к аккаунту.
Тип шифрования
BiP заявляет о сквозном шифровании личных переписок и звонков. Это значит, что содержимое сообщений и разговоров должно быть недоступно посторонним при передаче.
Важно разделять содержимое переписки и технические данные об использовании сервиса: по данным политики конфиденциальности, мессенджер всё равно может собирать служебную информацию о работе приложения и аккаунта. Кроме того, при включении автоматического перевода передаваемые слова могут отправляться Microsoft или Google как сторонним поставщикам.
Двухфакторная аутентификация и настройки конфиденциальности
Для защиты аккаунта BiP предлагает стандартные меры безопасности:
● вход по номеру телефона
● блокировку приложения по биометрии
● управление видимостью последнего посещения
● настройку статусов и уведомлений
● контроль отдельных параметров приватности
Политика хранения данных и серверы
В политике конфиденциальности сервиса сказано, что серверы BiP, на которых хранятся пользовательские данные, связанные с использованием сервиса, находятся в Турции. При этом в отдельных зарубежных партнёрских сценариях данные пользователей из других стран могут передаваться локальным операторам и размещаться на их серверах в рамках конкретной модели использования.
Приватность в BiP не означает полную анонимность. Как и другие мессенджеры, сервис может обрабатывать:
● номер телефона
● список контактов
● данные устройства
● время активности
● техническую информацию о сообщениях и звонках
Сравнение функций BiP и других мессенджеров
Во всех мессенджерах доступны личные и групповые чаты, каналы, аудио- и видеозвонки, в том числе групповые. Для удобства пользователей есть веб-версии и приложения для компьютера. Можно обмениваться файлами, голосовыми сообщениями, публиковать опросы и переводить сообщения прямо в чате. В таблице собрали главные различия мессенджеров.
|Функция
|BiP
|Telegram
|MAX
|Яндекс Мессенджер
|Мессенджер ВКонтакте
|Боты
|не заявлены
|+
|+
|+
|+
|Мини-приложения / встроенные сервисы
|не заявлены
|+
|+
|не заявлены
|+
|Исчезающие сообщения
|+
|+
|не заявлены
|не заявлены
|+
|Истории/статусы
|+
|+
|не заявлены
|не заявлены
|+
|Трансляция геолокации в реальном времени
|+
|+
|+
|не заявлена
|+
|Демонстрация экрана
|+
|+
|+
|доступна в сервисе Телемост
|+
|Работа в корпоративном контуре
|не заявлена
|не заявлена
|один из сценариев использования
|базовый сценарий использования
|не заявлена
Плюсы и минусы мессенджера BiP
|Преимущества
|Недостатки и ограничения
|
|
Тарифы и монетизация
BiP доступен бесплатно в App Store и Google Play, а на публичных страницах сервиса нет информации об обязательной подписке для базового использования. В карточке приложения на Google Play отдельно подчёркнуто отсутствие абонентской платы.
Перспективы развития сервиса
У BiP есть шансы сохранить свою нишу за счёт понятного позиционирования с акцентом на безопасность. Но для заметного роста в России имеющегося набора возможностей может не хватить.
Главная проблема зарубежных сервисов, которые только зашли на российский рынок, — слабый сетевой эффект. Пользователи при выборе мессенджера отталкиваются не только от интерфейса и способов шифрования. Они изучают, чем уже пользуются их друзья, коллеги и клиенты. Поэтому в ближайшее время BiP может остаться альтернативным или запасным каналом связи, нежели сильным конкурентом крупных мессенджеров.
Часто задаваемые вопросы
Насколько надёжен мессенджер BiP в 2026 году?
BiP можно назвать достаточно надёжным мессенджером для обычного общения. Сервис заявляет сквозное шифрование для личных чатов и звонков, а также даёт базовые настройки приватности. Но полной анонимности здесь нет: как и другие мессенджеры, BiP обрабатывает часть технических данных об аккаунте и использовании приложения.
Можно ли использовать один аккаунт на нескольких устройствах?
Да, BiP можно использовать не только на смартфоне, но и на компьютере через веб-версию. На официальном сайте сервис указывает, что мессенджер работает в браузере и как десктопное приложение. Есть ограничение: для работы веб-версии телефон должен быть включён и подключён к интернету.
Как удалить аккаунт BiP полностью?
Удалить аккаунт полностью можно через настройки приложения. Перед удалением можно сделать резервную копию чатов. На сайте BiP указано, что резервные копии защищены отдельным ключом или куар-кодом, и без них восстановить данные не получится.
