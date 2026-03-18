Обзор мессенджера BiP: безопасность, функции, использование в России

Мессенджер BiP — новичок на российском рынке. Сервис делает акцент на безопасности общения и предлагает необычные функции: демонстрацию экрана, исчезающие сообщения и автоперевод сообщений. В обзоре Russian Business — как работает сервис, какие возможности предлагает пользователям и насколько хорошо он может заменить заблокированные мессенджеры.

Коротко о главном

● BiP — мессенджер и коммуникационная платформа, разработанная турецкой компанией Turkcell

● Приложение бесплатное, доступно для скачивания на iOS и Android

● Плюсы: есть веб-версия, возможность совершать звонки, каналы, автоперевод сообщений, исчезающие сообщения и трансляция геолокации

● Минусы: в России пользователей пока не так много, как в привычных мессенджерах, а часть функций, например денежные переводы, доступна только за рубежом

Что такое мессенджер BiP и кто его разработал

BiP — мессенджер от турецкой компании Turkcell, который позиционируют не просто как приложение для переписки, а как «платформу для общения и жизни».

По данным с официального сайта, BiP работает с 4 ноября 2013 года, доступен на iOS, Android и в веб-версии, а число пользователей исчисляется миллионами. На сайте мессенджера говорится о присутствии в 192 странах, в первую очередь в Турции и тех регионах, где сильны телеком-операторские экосистемы. Пользователям доступен базовый набор инструментов для повседневного общения, веб-версия, автоперевод сообщений, каналы и голосовые звонки.

Установка и первый запуск

BiP доступен через App Store, Google Play и Huawei AppGallery, а также имеет BiP Web для работы с компьютера через браузер. Поэтому сервисом можно пользоваться не только со смартфона. На сайте отдельно указано, что для работы в веб-версии телефон должен быть включён и подключён к интернету.

Системные требования

По данным App Store, для установки BiP потребуется версия iOS или iPadOS 15.5 или новее. Также заявлена поддержка visionOS 1.0 и выше для Apple Vision Pro. Для Android в карточке Google Play точные минимальные требования не раскрываются.

Зарегистрироваться в мессенджере можно по привычной схеме:

Ввести номер телефона — российский тоже подойдёт Пройти верификацию Ввести имя аккаунта и добавить фото Открыть доступ к контактам

В политике конфиденциальности сервис указывает, что может обрабатывать список контактов из телефона, а также номер, никнейм, аватар и часть технической информации об устройстве.

Так выглядит регистрация в мессенджере BiP

Ключевые возможности и функции

В BiP доступны базовые сценарии работы в современном мессенджере: личные и групповые чаты, звонки, обмен файлами, каналы. По набору возможностей это полноценный мессенджер для повседневного общения.

Звонки и видеосвязь

В BiP есть голосовые и видеозвонки, в том числе групповые. Сервис делает акцент на качестве связи и подаёт звонки как одну из ключевых функций, поэтому мессенджер подходит:

● для личных созвонов

● небольших рабочих обсуждений

● быстрых видеовстреч

Групповые чаты и каналы

Помимо личной переписки, BiP поддерживает групповые чаты и каналы, поэтому сервис подходит для общения внутри сообществ, команд и тематических групп.

Интерфейс мессенджера BiP

Уникальные фишки

BiP старается выделяться дополнительными функциями, среди которых:

● автоперевод сообщений

● отправка геолокации в реальном времени

● исчезающие сообщения

● напоминания и другие встроенные инструменты для повседневного общения

Иностранным пользователям дополнительно доступны денежные переводы.

Безопасность и приватность

Безопасность — один из приоритетов мессенджера BiP, если судить по данным на официальном сайте. Сервис заявляет сквозное шифрование для личных сообщений один на один, а также для аудио- и видеозвонков. Пользователям доступны базовые настройки конфиденциальности: можно управлять видимостью активности, статусами и доступом к аккаунту.

Тип шифрования

BiP заявляет о сквозном шифровании личных переписок и звонков. Это значит, что содержимое сообщений и разговоров должно быть недоступно посторонним при передаче.

Важно разделять содержимое переписки и технические данные об использовании сервиса: по данным политики конфиденциальности, мессенджер всё равно может собирать служебную информацию о работе приложения и аккаунта. Кроме того, при включении автоматического перевода передаваемые слова могут отправляться Microsoft или Google как сторонним поставщикам.

Двухфакторная аутентификация и настройки конфиденциальности

Для защиты аккаунта BiP предлагает стандартные меры безопасности:

● вход по номеру телефона

● блокировку приложения по биометрии

● управление видимостью последнего посещения

● настройку статусов и уведомлений

● контроль отдельных параметров приватности

Политика хранения данных и серверы

В политике конфиденциальности сервиса сказано, что серверы BiP, на которых хранятся пользовательские данные, связанные с использованием сервиса, находятся в Турции. При этом в отдельных зарубежных партнёрских сценариях данные пользователей из других стран могут передаваться локальным операторам и размещаться на их серверах в рамках конкретной модели использования.

Приватность в BiP не означает полную анонимность. Как и другие мессенджеры, сервис может обрабатывать:

● номер телефона

● список контактов

● данные устройства

● время активности

● техническую информацию о сообщениях и звонках

Сравнение функций BiP и других мессенджеров

Во всех мессенджерах доступны личные и групповые чаты, каналы, аудио- и видеозвонки, в том числе групповые. Для удобства пользователей есть веб-версии и приложения для компьютера. Можно обмениваться файлами, голосовыми сообщениями, публиковать опросы и переводить сообщения прямо в чате. В таблице собрали главные различия мессенджеров.

Функция BiP Telegram MAX Яндекс Мессенджер Мессенджер ВКонтакте Боты не заявлены + + + + Мини-приложения / встроенные сервисы не заявлены + + не заявлены + Исчезающие сообщения + + не заявлены не заявлены + Истории/статусы + + не заявлены не заявлены + Трансляция геолокации в реальном времени + + + не заявлена + Демонстрация экрана + + + доступна в сервисе Телемост + Работа в корпоративном контуре не заявлена не заявлена один из сценариев использования базовый сценарий использования не заявлена

Плюсы и минусы мессенджера BiP

Преимущества Недостатки и ограничения есть всё необходимое для повседневного общения: личные и групповые чаты, звонки, каналы, веб-версия и полезные дополнительные функции

есть публичная информация про шифрование и юрисдикцию хранения данных ограниченная пользовательская база по сравнению с другими мессенджерами

часть возможностей лучше работает как дополнение внутри собственной экосистемы, чем как универсальный стандарт для любой аудитории.

Тарифы и монетизация

BiP доступен бесплатно в App Store и Google Play, а на публичных страницах сервиса нет информации об обязательной подписке для базового использования. В карточке приложения на Google Play отдельно подчёркнуто отсутствие абонентской платы.

Перспективы развития сервиса

У BiP есть шансы сохранить свою нишу за счёт понятного позиционирования с акцентом на безопасность. Но для заметного роста в России имеющегося набора возможностей может не хватить.

Главная проблема зарубежных сервисов, которые только зашли на российский рынок, — слабый сетевой эффект. Пользователи при выборе мессенджера отталкиваются не только от интерфейса и способов шифрования. Они изучают, чем уже пользуются их друзья, коллеги и клиенты. Поэтому в ближайшее время BiP может остаться альтернативным или запасным каналом связи, нежели сильным конкурентом крупных мессенджеров.