Как выбрать мессенджер в 2026 году: обзор приложений для личного и корпоративного общения

Мессенджеры перестали быть просто чатами: одни превращаются в супераппы с сервисами внутри, другие — в полноценные рабочие платформы. В 2026 году выбор уже не про «где писать», а про то, как выстроить коммуникации и процессы внутри команды. Мы сравнили, какие функции для бизнеса предлагают разные мессенджеры и сколько это стоит.

Какие мессенджеры доступны для личного общения

ВКонтакте

Мессенджер работает внутри экосистемы ВКонтакте. Он доступен для использования в веб-версии на vk.com и в мобильном приложении «ВКонтакте» на iOS и Android. Как отмечает пресс-служба ВКонтакте, к концу 2025 года средняя месячная аудитория мессенджера в РФ — 91,8 млн пользователей, а дневная — 59,5 млн.

Какие функции доступны пользователям

Можно переписываться, созваниваться, отправлять файлы, использовать стикеры и делиться историями. В конце 2025 года в мессенджере появились каналы. Пользователи могут получать новости от них напрямую в мессенджер.

Ключевые особенности

Мессенджер встроен в социальную сеть и связан с другими разделами ВКонтакте. Пользователь может перейти в диалог в мессенджере из ленты или из сообщества — без переключения между приложениями.

BiP

BiP — это мессенджер, который запущен турецким телекоммуникационным оператором Turkcell и доступен к использованию в числе прочего в России. Доступны как приложение в смартфоне, так и веб-интерфейс, а также на смартфонах.

Какие функции доступны пользователям

В мессенджере можно создавать секретные и групповые чаты, устраивать созвоны, отправлять голосовые сообщения, фото и файлы и даже развлечься, используя мини-игры внутри приложения.

Ключевые особенности

Пользователи площадки IReccomend отмечают хорошее качество звонков, быструю работу приложения BiP и удобный интерфейс.

Какие корпоративные мессенджеры доступны для российского рынка

Яндекс Мессенджер

Яндекс Мессенджер входит в экосистему «Яндекс 360». Она объединяет инструменты для организации повседневных рабочих процессов: переписка между сотрудниками, видеозвонки, обмен файлами, совместная работа с документами и планирование задач через календарь.

Мессенджер доступен в веб-версии, однако также можно скачать Яндекс Мессенджер на мобильные устройства.

Что предусмотрено для бизнеса

Сотрудники могут не только переписываться друг с другом, но и использовать корпоративную почту на домене компании, подключаться к видеовстречам через Телемост и работать с документами — в том числе совместно редактировать файлы и обсуждать изменения.

Тарифы и условия использования для бизнеса

Яндекс Мессенджер официально признан российским ПО и подходит для использования в госструктурах. Он не продаётся отдельно и входит в состав Яндекс 360. При подключении экосистемы доступ к мессенджеру открывается автоматически вместе с почтой, облачным хранилищем, документами и сервисом видеовстреч Телемост.

Яндекс 360 работает по подписке с несколькими тарифами — минимальным, основным и расширенным. Они различаются объёмом облачного хранилища, лимитами видеовстреч и возможностями администрирования: в базовом тарифе сотруднику доступно около 100 ГБ на Диске, в более дорогих — до 1 ТБ и выше.

У Яндекс 360 тарифы динамические (зависят от конфигурации, числа пользователей и акций), но ориентиры по стоимости такие: базовый уровень начинается примерно от 299 рублей в месяц за пользователя, основной — от 400–600 рублей, а расширенные тарифы — от 700 рублей и выше.

Ключевые особенности

Одно из главных преимуществ Яндекс Мессенджера заключается в том, что благодаря единой инфраструктуре сотрудник может выполнять сразу несколько задач и не переходить на какую-то другую площадку для работы.

TrueConf

TrueConf — российский сервис видеоконференций, в котором также доступны встроенные чаты для переписки между участниками. Основной сценарий использования — проведение видеовстреч, вебинаров и онлайн-совещаний, однако внутри платформы можно обмениваться сообщениями, файлами и контактами.

Функции для бизнеса

В первую очередь TrueConf ориентирован на видеосвязь: максимальное количество участников конференции зависит от тарифа и может достигать нескольких сотен человек.

Помимо видеовстреч, в сервисе доступны чаты для переписки между сотрудниками. Из диалога можно перейти к видеозвонку, при необходимости подключив демонстрацию экрана как отдельную опцию.

Также пользователи могут обмениваться файлами, планировать встречи и приглашать к участию внешних собеседников.

Тарифы и условия использования для бизнеса

TrueConf доступен в трёх форматах: бесплатная версия с ограничениями по числу пользователей и участников конференций, облачный сервис по подписке и серверное решение для компаний. В облаке сервис работает без собственной инфраструктуры, тогда как серверная версия разворачивается внутри организации. TrueConf также входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры, что важно для компаний с требованиями к локализации IT-систем.

Чаты, видеосвязь и обмен файлами доступны во всех вариантах, но лимиты и набор функций зависят от тарифа. Облачная версия оплачивается по подписке за пользователя (в среднем от 1000–1500 ₽ в год), серверная лицензия рассчитывается индивидуально в зависимости от масштаба и задач компании.

Ключевые особенности

Одно из ключевых преимуществ TrueConf — возможность развернуть платформу на собственных серверах компании. Такой формат позволяет хранить данные внутри корпоративной инфраструктуры и использовать сервис в закрытых сетях без доступа к интернету.

МТС Линк Чаты

МТС Линк Чаты — российский корпоративный мессенджер, который является частью платформы «МТС Линк». Он работает на Windows, macOS, в веб-версии, а также доступен для использования на смартфонах.

Функции для бизнеса

МТС Линк Чаты позволяют сотрудникам общаться внутри компании в личных и групповых переписках, обмениваться файлами, ставить реакции на сообщения, создавать каналы для отдельных проектов. Благодаря интеграции мессенджера с другими сервисами МТС Линк доступны опции проведения видеовстреч и вебинаров.

Тарифы и условия использования для бизнеса

МТС Линк Чаты доступны после подключения к платформе «МТС Линк». Она зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры, поэтому подходит для госучреждений и компаний, которым важно использовать отечественные IT-решения.

У МТС Линк есть бесплатный тариф и платные решения для бизнеса. На бесплатном уровне действуют базовые ограничения: видеовстречи рассчитаны примерно на 30 участников.

В платных тарифах лимиты увеличиваются — как правило, до 100–200 участников и выше в зависимости от конфигурации. Стоимость рассчитывается индивидуально, но в среднем начинается от 1000–1500 рублей в месяц за пользователя и может быть выше для корпоративных решений.

Ключевые особенности

Мессенджер интегрирован с другими сервисами платформы «МТС Линк», что позволяет использовать чаты и видеосвязь в едином рабочем контуре.

DION.Чаты

DION.Чаты — корпоративный мессенджер, который входит в платформу бизнес-коммуникаций DION, разработанную российской компанией. Мессенджер доступен через веб-интерфейс, также можно установить приложение на компьютер и мобильные устройства.

Функции для бизнеса

В DION можно вести личные и групповые чаты, обмениваться файлами и использовать каналы с тредами. Из чата сразу можно перейти в видеоконференцию или запустить трансляцию — с одним или несколькими спикерами и аудиторией зрителей.

Тарифы и условия использования для бизнеса

DION работает по корпоративной подписке: стоимость зависит от набора функций и количества пользователей и рассчитывается индивидуально для компании. По рынку ориентиры для облачной версии начинаются примерно от 1000–2000 рублей в месяц за пользователя, тогда как серверные решения рассчитываются отдельно и могут стоить от сотен тысяч рублей.

DION.Чаты входят в состав платформы, поэтому условия использования зависят от формата внедрения. Сервис можно развернуть в облаке, в гибридной модели или локально (on-premise).

Помимо мессенджера, платформа включает инструменты видеосвязи и трансляций. В зависимости от конфигурации и уровня лицензии видеоконференции могут объединять до 5000 участников, а трансляции — до 10 000 зрителей.

Ключевые особенности

DION заменяет сразу несколько инструментов: мессенджер, видеосервис и систему трансляций, — что снижает зависимость от внешних решений. Причём видеоконференции и трансляции встроены в мессенджер как часть одной системы, а не отдельный сервис. Это важно для компаний, где общение и встречи идут в одном потоке.

В отличие от многих облачных решений, DION изначально был нацелен на развёртывание внутри инфраструктуры компании и работу в изолированных сетях. Платформа рассчитана не только на переписку, но и на массовые коммуникации: внутренние трансляции, собрания, обучение сотрудников.

Пачка

Пачка — российский корпоративный мессенджер, разработанный одноимённой компанией. Он доступен на Windows, macOS и Linux, а также на мобильных устройствах (iOS, Android) и в веб-версии.

Пачка входит в реестр отечественного ПО Минцифры России, что делает её подходящей для госорганизаций и компаний с требованиями к локализации IT-систем.

Функции для бизнеса

В Пачке доступны личные и групповые чаты, обмен файлами и упоминания коллег. Для структурирования обсуждений используются треды — отдельные ветки внутри диалога. Мессенджер также поддерживает интеграции с рабочими сервисами и подключение ботов для автоматизации задач.

Тарифы и условия использования для бизнеса

Базовый тариф «Начало» доступен без оплаты, но действует с ограничениями — например, по объёму хранилища и истории сообщений.

Платные тарифы увеличивают объём хранилища, снимают ограничения на историю сообщений и добавляют дополнительные функции, включая экспорт данных. Их стоимость начинается примерно от 159 рублей в месяц за одного пользователя.

Ключевые особенности

Ключевое отличие Пачки — фокус на структурированной коммуникации: треды здесь не просто дополнительная функция, а основа общения, позволяющая разделять обсуждения внутри одного чата. В отличие от более тяжёлых корпоративных решений, сервис делает ставку на простоту и быстрый запуск без сложной настройки, оставаясь при этом более доступным по цене.

Compass

Compass — российский корпоративный мессенджер, разработанный одноимённой компанией. Он доступен в веб-версии и в виде приложений для iOS, Android, Windows, macOS и Linux.

Compass входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России и подходит для организаций с требованиями к локализации IT-систем.

Функции для бизнеса

Пользователи могут переписываться в личных и групповых чатах, обмениваться файлами, ставить реакции и проводить аудио- и видеозвонки с демонстрацией экрана. Дополнительно доступны каналы и треды для структурирования обсуждений, интеграции с внешними сервисами (например, таск-трекерами и CRM) и боты для автоматизации задач.

Тарифы и условия использования для бизнеса

Compass предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями — чатами и обменом файлами. Платные версии расширяют возможности: добавляют видеоконференции, увеличивают объём хранилища и дают корпоративные опции — например, поддержку и помощь с миграцией.

Стоимость платных тарифов начинается примерно от 300–500 рублей в месяц за пользователя и зависит от набора функций и масштаба команды.

Ключевые особенности

Ключевое отличие Compass от других мессенджеров — в упрощённой корпоративной модели: сервис изначально рассчитан на быстрый запуск без сложной настройки и внедрения. В отличие от тяжёлых enterprise-решений, Compass делает ставку на базовые рабочие сценарии — переписку, обмен файлами и видеосвязь — без перегруженной инфраструктуры и избыточных функций. При этом он остаётся более доступным по цене и проще в освоении, что делает его удобным выбором для небольших и средних команд, которым важен рабочий мессенджер «из коробки».

Какой мессенджер выбрать для бизнеса: сравнение функций