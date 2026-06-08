«Золотое яблоко» проведёт повторный выпуск ЦФА — объём размещения составит 1,5 млрд ₽

Бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» во второй раз выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА) на блокчейн-платформе «А-Токен» от Альфа-Банка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Объём размещения составит 1,5 млрд рублей — в полтора раза больше дебютного выпуска компании, проведённого в октябре 2025 года. Инвестировать в ЦФА смогут только клиенты Альфа-Банка.

Покупатели ЦФА «Золотого яблока» получат скидки на заказы

Купонная доходность ЦФА составит 15% годовых. Начисленные проценты будут поступать раз в три месяца на счёт клиента в Альфа-Банке. Через год после даты выпуска ЦФА компания вернёт инвесторам их вложения.Гарантом возврата средств выступает сама компания «Золотое яблоко».

Приобрести ЦФА смогут только клиенты Альфа-Банка через интернет-банк «Альфа-онлайн», брокерский кабинет «Альфа-инвестиций» и в мобильных приложениях этих платформ.

Минимальная сумма инвестиций составит 1000 рублей. Размещение продлится всего неделю — с 8 по 15 июня. Покупатели ЦФА получат скидку на заказы в магазинах сети.

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Дебютный выпуск ЦФА раскупили всего за два часа

В октябре 2025 года ритейлер «Золотое яблоко» впервые выпустил ЦФА на 1 млрд рублей с доходностью 17,5% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Размещение было рассчитано на неделю, однако весь объём инвесторы выкупили всего за 2 часа 19 минут.

Согласно внутреннему анализу Альфа-Банка, среди покупателей ЦФА 47% составили женщины и 53% — мужчины. Самую крупную покупку — на сумму 60 млн рублей — совершила женщина. Для части инвесторов участие в выпуске стало первым опытом вложений в цифровые активы.

Контекст

«Золотое яблоко» остаётся первым и пока единственным бьюти-брендом в России, вышедшим на рынок цифровых финансовых активов.

Выручка сети по итогам 2025 года выросла на 31,86% год к году и составила 205,1 млрд рублей. Чистая прибыль юрлица ритейлера «Екатеринбург Яблоко» увеличилась почти вдвое — с 3,8 до 7,4 млрд рублей. Это рекордные показатели за всю историю компании.