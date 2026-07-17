Средняя цена ноутбуков в России выросла всего на 3% за год: каждый четвёртый проданный лэптоп в стране — от Apple

Средняя цена ноутбуков в России выросла всего на 3% за год: каждый четвёртый проданный лэптоп в стране — от AppleНекоторые бренды показали значительное снижение цен — например, устройства Xiaomi подешевели на 20%
Каждый четвёртый ноутбук, проданный в России во II квартале, — от Apple, сообщают аналитики «Авито». За год стоимость новых ноутбуков выросла всего на 3%, а у некоторых брендов цены значительно подешевели. Например, устройства Xiaomi стоят на 20% меньше, чем год назад. Отдельно выделился бренд HONOR — спрос на его планшеты вырос сразу на 72%.
Apple сохранила лидерство на рынке ноутбуков
Согласно статистике Авито, по объёму продаж ноутбуков лидируют:
- Apple — 25%,
- ASUS — 15%,
- Lenovo — 12%,
- HP — 9%,
- Acer — 8%.
Самый высокий рост продаж за год показали ноутбуки:
- +24% — HONOR,
- +14% — DELL,
- +14% — Apple.
При этом ранее стало известно, что дефицит чипов оперативной памяти привёл к росту цен на ноутбуки, смартфоны, автомобили и оборудование для дата-центров.
Причиной стал резкий рост спроса на микросхемы со стороны разработчиков искусственного интеллекта: Alphabet, OpenAI и другие компании активно скупают память для ИИ-инфраструктуры, из-за чего Apple, Tesla и ещё около десятка крупных производителей были вынуждены сократить выпуск техники.
Новые ноутбуки Xiaomi подешевели на 20%
Несмотря на небольшой общий рост средней стоимости новых ноутбуков — на 3% — отдельные бренды за год существенно снизились в цене:
- Xiaomi — на 20%, до 52 тыс. рублей,
- HP — на 10%, до 55 тыс. рублей,
- Apple — на 7%, до 94 тыс. рублей.
На вторичном рынке сильнее всего подешевели ноутбуки:
- HP — на 11%, до 14 тыс. рублей,
- Samsung — на 10%, до 14 тыс. рублей,
- DELL — на 9%, до 18 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Apple повысила мировые цены на Mac, iPad, HomePod, Apple TV и Vision Pro из-за резкого подорожания чипов памяти. Сильнее всего выросла стоимость компьютеров Mac — на 15–25% в зависимости от модели, тогда как базовый iPad подорожал со $349 до $449, а Apple TV — со $129 до $199.
Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока не изменились, но аналитики допускают дальнейшее подорожание флагманских смартфонов.
Объём продаж планшетов Apple вырос на 44% во II квартале
Во II квартале россияне покупали планшеты незначительно чаще, чем годом ранее — рост составил 2%. По объёму продаж планшетов лидируют:
- Apple — 44%,
- Samsung — 12%,
- Huawei — 8%,
- Xiaomi — 7%,
- Lenovo — 5%.
Самый высокий рост продаж за год показали планшеты:
- +72% — HONOR,
- +21% — Huawei,
- +14% — Lenovo,
- +5% — Microsoft.
Новые планшеты подешевели до 20%
Средняя стоимость новых планшетов за год немного снизилась — на 5%. Наибольшее удешевление продемонстрировали бренды:
- Apple — на 12%, до 42 тыс. рублей,
- X-Prime — на 12%, до 5 тыс. рублей,
- Xiaomi — на 4%, до 21 тыс. рублей.
На вторичном рынке наиболее заметно подешевели планшеты:
- HONOR — на 19%, до 11 тыс. рублей,
- Xiaomi — на 17%, до 13 тыс. рублей,
- DEXP — на 11%, до 2 тыс. рублей.
Вторичный рынок остаётся способом существенно сэкономить
Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Евгения Одинцова отметила, что спрос на ноутбуки и планшеты остаётся стабильным, несмотря на высокую конкуренцию между производителями.
«Во II квартале мы наблюдали стабильный спрос как на ноутбуки, так и на планшеты. При этом рынок остается очень конкурентным: несмотря на рост продаж, цены меняются сдержанно, а по многим брендам и моделям даже снижаются», — поделилась Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито».