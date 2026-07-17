Средняя цена ноутбуков в России выросла всего на 3% за год: каждый четвёртый проданный лэптоп в стране — от Apple

Каждый четвёртый ноутбук, проданный в России во II квартале, — от Apple, сообщают аналитики «Авито». За год стоимость новых ноутбуков выросла всего на 3%, а у некоторых брендов цены значительно подешевели. Например, устройства Xiaomi стоят на 20% меньше, чем год назад. Отдельно выделился бренд HONOR — спрос на его планшеты вырос сразу на 72%.

Apple сохранила лидерство на рынке ноутбуков

Согласно статистике Авито, по объёму продаж ноутбуков лидируют:

Apple — 25%,

ASUS — 15%,

Lenovo — 12%,

HP — 9%,

Acer — 8%.

Самый высокий рост продаж за год показали ноутбуки:

+24% — HONOR,

+14% — DELL,

+14% — Apple.

При этом ранее стало известно, что дефицит чипов оперативной памяти привёл к росту цен на ноутбуки, смартфоны, автомобили и оборудование для дата-центров.

Причиной стал резкий рост спроса на микросхемы со стороны разработчиков искусственного интеллекта: Alphabet, OpenAI и другие компании активно скупают память для ИИ-инфраструктуры, из-за чего Apple, Tesla и ещё около десятка крупных производителей были вынуждены сократить выпуск техники.

Apple, Tesla и десятки компаний сокращают производство: дефицит чипов оперативной памяти повышает цены на технику Apple и Tesla сокращают производство из-за дефицита чипов Читайте также

Новые ноутбуки Xiaomi подешевели на 20%

Несмотря на небольшой общий рост средней стоимости новых ноутбуков — на 3% — отдельные бренды за год существенно снизились в цене:

Xiaomi — на 20%, до 52 тыс. рублей,

HP — на 10%, до 55 тыс. рублей,

Apple — на 7%, до 94 тыс. рублей.

На вторичном рынке сильнее всего подешевели ноутбуки:

HP — на 11%, до 14 тыс. рублей,

Samsung — на 10%, до 14 тыс. рублей,

DELL — на 9%, до 18 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Apple повысила мировые цены на Mac, iPad, HomePod, Apple TV и Vision Pro из-за резкого подорожания чипов памяти. Сильнее всего выросла стоимость компьютеров Mac — на 15–25% в зависимости от модели, тогда как базовый iPad подорожал со $349 до $449, а Apple TV — со $129 до $199.

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Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока не изменились, но аналитики допускают дальнейшее подорожание флагманских смартфонов.

Объём продаж планшетов Apple вырос на 44% во II квартале

Во II квартале россияне покупали планшеты незначительно чаще, чем годом ранее — рост составил 2%. По объёму продаж планшетов лидируют:

Apple — 44%,

Samsung — 12%,

Huawei — 8%,

Xiaomi — 7%,

Lenovo — 5%.

Samsung вновь стала лидером на мировом рынке смартфонов — благодаря новому флагману Galaxy S26 Ultra Apple заняла вторую строку в рейтинге — но эксперты считают, что это временно Читайте также

Самый высокий рост продаж за год показали планшеты:

+72% — HONOR,

+21% — Huawei,

+14% — Lenovo,

+5% — Microsoft.

Новые планшеты подешевели до 20%

Средняя стоимость новых планшетов за год немного снизилась — на 5%. Наибольшее удешевление продемонстрировали бренды:

Apple — на 12%, до 42 тыс. рублей,

X-Prime — на 12%, до 5 тыс. рублей,

Xiaomi — на 4%, до 21 тыс. рублей.

На вторичном рынке наиболее заметно подешевели планшеты:

HONOR — на 19%, до 11 тыс. рублей,

Xiaomi — на 17%, до 13 тыс. рублей,

DEXP — на 11%, до 2 тыс. рублей.

Вторичный рынок остаётся способом существенно сэкономить

Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Евгения Одинцова отметила, что спрос на ноутбуки и планшеты остаётся стабильным, несмотря на высокую конкуренцию между производителями.

«Во II квартале мы наблюдали стабильный спрос как на ноутбуки, так и на планшеты. При этом рынок остается очень конкурентным: несмотря на рост продаж, цены меняются сдержанно, а по многим брендам и моделям даже снижаются», — поделилась Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито».