Samsung вновь стала лидером на мировом рынке смартфонов — благодаря новому флагману Galaxy S26 Ultra

По итогам II квартала 2026 года Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Согласно отчёту аналитической компании Counterpoint Research, корейская компания вновь обогнала Apple и заняла 24% мирового рынка телефонов. Успех Samsung аналитики объясняют высоким спросом на линейку Galaxy S26 и наличием собственного производства микросхем памяти.

Рост продаж обеспечила новый флагман в линейке Galaxy S26

В конце первого квартала 2026 года Samsung представила флагманскую линейку Galaxy S26, которая помогла компании нарастить продажи во втором квартале. Самой успешной моделью аналитики называют Galaxy S26 Ultra.

Рынок смартфонов испытывает дефицит памяти, из-за которого дорожают компоненты и сами устройства. Samsung, располагающая собственным производством микросхем, смогла сохранить прежнюю цену Galaxy S26 Ultra — и поддержала спрос на модель.

Apple установила собственный рекорд — но уступила первое место

Поставки смартфонов Apple выросли на 3% год к году, а доля компании на рынке смартфонов достигла рекордных для неё 20%. Бестселлером вновь стал iPhone 17.

При этом рост Apple сдерживали проблемы с поставками памяти и спрос на предыдущие поколения iPhone, оказавшийся ниже ожиданий, особенно в Китае.

Эксперты Counterpoint, однако, не исключают, что лидерство Samsung окажется недолгим. Уже осенью Apple представит новое поколение iPhone 18 — это может заметно изменить расстановку сил на рынке смартфонов.

Контекст

По данным Forbes, осенняя презентация Apple может пройти уже 9 сентября. Ожидается, что на ней новый генеральный директор компании Джон Тернус представит линейку iPhone 18 Pro и первый складной iPhone Ultra. Продажи новинок могут стартовать уже 18 сентября.

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По данным инсайдеров, Apple откажется от единой осенней презентации смартфонов и представит тонкий iPhone Air 2, базовый iPhone 18 и бюджетный iPhone 18e только весной 2027 года.