GenAI меняет бизнес-процессы: как компании внедряют генеративный ИИ и измеряют эффект инноваций

GenAI меняет бизнес-процессы: как компании внедряют генеративный ИИ и измеряют эффект инновацийПо итогам конференции Conversations 2026 разбираемся, как компании перестраивают процессы, считают экономику и контролируют риски при внедрении генеративных решений
Генеративный ИИ выходит из стадии эффектных пилотов: компании встраивают его в найм, поддержку, продажи и внутренние сервисы. В пилотах оценивают скорость и качество процессов, а также экономию рабочего времени. При масштабировании смотрят, окупаются ли вложения и как технология влияет на расходы и прибыль. По итогам конференции по генеративному ИИ в бизнесе, продуктах и технологиях Conversations от ИТ-компании Just AI разбираемся, как российские компании меняют процессы и переходят к масштабному использованию генеративных инструментов.
25–26 июня в Санкт-Петербурге прошла конференция Conversations 2026 от Just AI, информационным партнёром которой выступил Russian Business. Представители ИТ-компаний, банков, ритейла, промышленности, маркетплейсов, HR-сервисов и страхования поделились кейсами внедрения решений на основе генеративного ИИ, обсудили экономику новых решений и горизонт их развития. Первый день завершила Generation AI Awards — премия за наиболее успешные проекты применения генеративного ИИ бизнесом.
Чтобы масштабировать ИИ, компании перестраивают управление и повседневную работу
Генеративный ИИ входит в бизнес через множество повседневных сценариев — от ассистентов, которые помогают сотрудникам решать кадровые и административные вопросы, до инструментов для написания и проверки кода. Поэтому задача руководителей — превратить разрозненные инициативы в управляемую систему: находить рабочие решения, быстро распространять их внутри компании и оценивать измеримый вклад в продуктивность.
Кирилл Петров, сооснователь Just AI, связывает эту задачу с разницей в скорости развития технологий и организаций. Модели и продукты меняются быстрее, чем компании успевают адаптировать процессы и закреплять новые практики.
«Технологии развиваются по экспоненте, и этот процесс ускоряется. Текущий год показал, что рост продолжается, хотя ещё недавно казалось, что мы практически достигли потолка. При этом институты и компании меняются линейно и не успевают за технологиями. Поэтому в обществе и экономике возникает дополнительная турбулентность. Мы находимся в своего рода зоне шторма, где очень многое зависит от скорости нашей адаптации».
На уровне сотрудника такая адаптация означает новый способ взаимодействия с компанией. Наталия Самотой, руководитель продукта в X5, представила внутреннего ИИ-ассистента для кадровых и административных вопросов, рассчитанного на 375 тыс. сотрудников. Его задача — стать единым окном доступа к внутренним сервисам: пользователю не нужно разбираться в структуре компании и самостоятельно искать нужный процесс.
«Мы не хотим, чтобы сотрудник разбирался в нашей внутренней кухне и бесконечных процессах. Он должен открыть одно окно и решить в нём любую проблему — или получить подсказку, что нужно сделать».
Однако запуска удобного сервиса недостаточно, чтобы новые инструменты заработали во всей компании. Владимир Сидоров, руководитель кластера «Стратегия и новые технологии» «Северстали», рассказал об опыте масштабирования генеративного ИИ в организации с 50 тыс. сотрудников. «Северсталь» начала системно работать с технологией в 2023 году. По словам Сидорова, распространение успешных сценариев требует обучения сотрудников, участия руководителей, мотивации команд и понятной механики тиражирования решений.
«Эта тема вообще не про технологии, а про людей. Можно создать прекрасные решения — внутри компании или с внешним партнёром, — но сами по себе они не заработают. Нужно вкладываться в людей, причём гораздо больше, чем компании привыкли».
В Совкомбанке внедрение ИИ встроили в регулярный управленческий процесс. По данным, которые привёл заместитель председателя правления банка Альберт Борис, обучение работе с ИИ-инструментами прошли около 90% сотрудников. В банке зарегистрировали более 4 тыс. ИИ-инициатив, примерно половина из которых уже даёт прямой эффект для эффективности организации. Банк управляет внедрениями через измеримые цели, вовлечение команд и регулярный контроль, а результат оценивает по дополнительной продуктивности сотрудников.
«Если разработчик за счёт инструментов с LLM (Large Language Model — большая языковая модель — прим. Russian Business) или ИИ повысил продуктивность на 50%, это равноценно тому, что рядом с ним появилась ещё половина разработчика. Если раньше в команде было двое, теперь вместе с ними работает ещё один условный робот».
Успех масштабирования ИИ нельзя оценивать лишь по количеству запущенных инструментов. Бизнес смотрит, сколько работы они берут на себя, как меняют процессы и какой экономический эффект дают.
«Мы перешли от локальных пилотов к полномасштабному внедрению и сейчас получаем реальные экономические эффекты, видим прибыль в EBITDA. Делаем сложные мультиагентные системы, которые приносят деньги».
По словам Артамоновой, в одном из пилотов «Норникеля» ИИ создаёт 3D-модель объекта вместо проектного института. Компания оценивает снижение совокупных затрат на 20–25%. Другая система находит среди складских запасов материалы с подходящими характеристиками, которые можно использовать вместо закупки новых. Только на одной площадке это позволило получить эффект в сотни миллионов рублей. Следующий этап — внедрение ИИ в массовые производственные процессы, где в «Норникеле» рассчитывают снизить затраты на 5–10%.
Компании оценивают ИИ-решения по скорости, качеству и масштабу
В числе признаков зрелого ИИ-проекта — измеримый эффект, стабильное качество и возможность распространить решение на весь бизнес. Эти критерии прослеживаются в проектах-победителях Generation AI Awards 2026, отобранных из более чем 200 заявок:
- Платформа «Авито» победила в номинации «Лучший проект в области генеративного AI». Компания внедрила собственные модели A-Vibe и A-Vision во все пять бизнес-направлений платформы и создала отдельный центр исследований и разработок в области ИИ с инвестициями около 1 млрд рублей за три года.
- Девелопер «А101» получил награду за лучший внутренний GenAI-проект. ИИ-сметчик — система для подготовки расчётов стоимости строительных работ и материалов — ускорил формирование смет на 60%.
Совместный проект «Северстали» и Xenia AI победил в номинации для HR-решений. После внедрения генеративного ИИ процесс найма сотрудников стал на 40% быстрее.
Цифровой помощник на основе Xenia AI создаёт описания вакансий, назначает встречи и готовит вопросы для кандидатов. Затем он проводит голосовое интервью, расшифровывает и анализирует ответы, оценивает результат собеседования и формирует обратную связь. Система также фиксирует попытки списывания во время тестирования. В итоге вместо двух интервью — с рекрутером и нанимающим менеджером — основную информацию о кандидате собирают за 15 минут.
- «Т-Банк» получил награду за лучшее решение в клиентской поддержке. ИИ-агент «Афанасий» обработал 60% потока обращений, получил 98 баллов по качеству работы и вошёл в тройку лучших среди 50 операторов.
- Разработчик решений компьютерного зрения VisionLabs победил в номинации «Технологическая инновация года». Система выявляет дипфейки при онлайн-идентификации клиентов финансовых организаций; заявленная точность детектора на тестах превышает 99%.
- Оператор связи «Билайн» получил специальную награду «Выбор генеративного AI». ИИ-агент автономно диагностирует и устраняет инциденты в работе телеком-оборудования. Победителя в этой номинации определил ИИ-судья AION, обученный на материалах предыдущего сезона премии.
Масштабирование ИИ требует адаптации операционной модели
Как отмечают эксперты Just AI, в ходе пилотных проектов компании проверяют, помогает ли ИИ в конкретном процессе: экономит ли время, снимает ли нагрузку с сотрудников, сохраняет ли качество и насколько критичны ошибки. При масштабировании к этим показателям добавляется экономика решения — стоимость его работы, сокращение расходов, влияние на прибыль и окупаемость. На пилоте рассчитать эти показатели часто невозможно из-за небольшого масштаба и недостатка данных.
Для дальнейшего масштабирования бизнесу приходится перестраивать операционную модель: готовить техническую основу, выстраивать поддержку и управление, назначать ответственных и выделять бюджет. Именно на этом этапе ИИ начинает давать основной эффект — снижать расходы, ускорять процессы, повышать прибыль и улучшать клиентский опыт.
Manaraga.ai и «Лучи»: считать весь процесс, а не вклад одной технологии
Лучшим докладом в бизнес-треке Conversations 2026 был признан кейс ИИ-лаборатории manaraga.ai и страховой компании «Лучи»: они внедрили ИИ-инструменты в процесс записи клиентов на медицинские услуги. Решение суммирует прошлые диалоги, подсказывает операторам следующие действия и помогает контролировать качество работы.
Медианное время записи сократилось с 28 до 19 минут, число обращений на одного оператора выросло с трёх до пяти в час, а стоимость обработки обращения снизилась со 120 до 100 рублей. При этом авторы кейса не приписывают весь эффект генеративному ИИ: улучшение также обеспечили классическое машинное обучение, изменение цифрового пути клиента и операционные доработки.
«Результат не в том, что “у нас появился ИИ”. Результат в том, что процесс стал быстрее, дешевле, управляемее и масштабируемее», —отмечают Илья Летунов, генеральный директор manaraga.ai, и Алексей Коркмазов, директор экосистемы «Здоровье» страховой компании «Лучи»
2ГИС: финансовый эффект сопоставляют с последствиями ошибки
Команда 2ГИС применяет ИИ в продажах, модерации, наполнении карт и справочников, а также в поддержке сервиса бронирования отелей. По словам руководителя ИИ-направления 2ГИС Дмитрия Легчикова, компания стремится переводить новые функции в финансовый результат, но не может оценивать его отдельно от рисков.
Ошибка в сервисе, связанном с физическим миром, влияет на реальные действия пользователя — например, может оставить человека без помощи при заселении в отель. Поэтому такие решения требуют более длительного тестирования: некоторые функции 2ГИС не запускает, пока не прояснит, как снизить юридические и репутационные риски.
«У 2ГИС есть справочник, навигатор и карты — то, чем люди пользуются в реальном мире. Поэтому и стоимость ошибки реальна».
hh.ru: ошибки влияют на живых людей
В HR последствия ошибки тоже чувствительны: автоматизированное решение может повлиять на благополучие сотрудника или соискателя и самой компании. Евгений Биндасов, руководитель лаборатории искусственного интеллекта hh.ru, считает, что ИИ может прояснять критерии отбора и помогать рекрутёру анализировать информацию, но окончательное решение должен принимать человек. Пользователю при этом нужно прямо сообщать, что он взаимодействует с ИИ.
«HR очень чувствителен к любой автоматизации: с обеих сторон платформы находятся живые люди. Цена ошибки — это карьера человека, а если смотреть шире, то и его судьба».
X5: важно проверять источники информации и права доступа
В X5 внутренние ИИ-решения сначала запускают в песочнице и отслеживают количество запросов, потребление вычислительных ресурсов и стоимость работы. По словам технического менеджера ИИ-продуктов X5 Кирилла Собетова, один самостоятельно созданный агент для проверки кода потреблял треть ресурсов и обходился в сотни тысяч рублей в месяц. Этот случай стал поводом отдельно проверить, оправдывает ли результат агента затраты на его работу.
Перед промышленным запуском каждого агента в X5 определяют ответственного, рассчитывают возврат инвестиций и настраивают контроль ошибок. Если решением мало пользуются, его автоматически удаляют через 90 дней. Таким образом, у внутреннего ИИ-продукта должен быть не только сценарий запуска, но и понятное обоснование дальнейшей работы.
Устойчивые ИИ-системы позволяют менять языковые модели и требуют постоянной проверки
После запуска ИИ-решение становится частью корпоративной инфраструктуры. Чтобы оно работало стабильно, компании соединяют модели с внутренними процессами и данными, регулярно проверяют качество ответов, ограничивают доступ к информации и сохраняют за человеком право на окончательное решение.
MWS AI: отдельные решения нужно соединять общей архитектурой
Во многих компаниях уже работают отдельные ИИ-инструменты, но сами по себе они не образуют единой системы. Максим Волошин, директор по продуктам MWS AI, считает, что между сотрудником и корпоративными сервисами может появиться отдельный ИИ-слой. Он будет распределять задачи между моделями, данными и внутренними процессами.
Такая архитектура соединяет уже работающие компоненты, данные и корпоративные системы. От её устройства зависит, насколько предсказуемо они будут взаимодействовать и насколько легко компания сможет добавлять новые сценарии.
«Уже многое работает, и это можно начинать соединять прямо сейчас. Самое главное — архитектура, потому что от неё зависит, как будет работать вся система».
Just AI: компания не должна зависеть от одной языковой модели
Разные языковые модели отличаются по качеству, скорости, стоимости и условиям использования. Поэтому сооснователь ИТ-компании Just AI Кирилл Петров предлагает строить продукты так, чтобы компания могла выбирать модель под конкретную задачу и при необходимости заменять её без полной переработки системы.
В частности, Just AI развивает платформу Caila.io, которая предоставляет доступ более чем к 300 языковым моделям через единый программный интерфейс. Решение позволяет переключаться между ними, сравнивать результаты и централизованно контролировать передачу данных, а встроенная система безопасности защищает корпоративную информацию при работе с разными моделями. Замысел платформы с множеством моделей — в снижении зависимости от одного поставщика или технологии.
Just AI: качество проверяют на постоянной основе
Вместе с архитектурой и набором инструментов меняется и подход к контролю качества. По словам директора по продуктам Just AI Глеба Обломского, рынок переходит от активных экспериментов к регулярной оценке качества ИИ-решений — . Регулярное возвращение деловых дискуссий к метрикам качества он считает признаком более зрелого подхода к ИИ-продуктам.
При этом формально высокие функциональные показатели ещё не означают, что продукт в полном смысле полезен. Проверки должны учитывать реальный пользовательский сценарий, а их стоимость — соотноситься с экономикой решения.
«Эпоха активных экспериментов с генеративным ИИ перешла к этапу, на котором чаще всего звучит слово eval — метрики качества. Это показатель зрелости подхода».
X5: нужно проверять источники данных и права доступа
Даже система с высокими метриками может уверенно выдавать неверную информацию. Кирилл Собетов, технический менеджер ИИ-продуктов X5, считает главным навыком при работе с такими инструментами когнитивную валидацию: проверку логики ответа и источников, на которых он основан.
Отдельная задача возникает, когда внутренние агенты получают доступ к корпоративным данным. Система должна учитывать права конкретного пользователя и не позволять ему запрашивать чужую или закрытую информацию. При переводе агентов в промышленную эксплуатацию X5 назначает ответственных, настраивает метрики, алерты и наблюдение за их работой. Параллельно компания решает задачу разграничения доступа к корпоративным данным.
«Правильное построение логической связи и проверка источников никуда не делись. Работа ускоряется, но [без проверки — прим. ред.] мы в любой момент можем столкнуться с галлюцинациями языковых моделей и поисковых систем».
«Авито»: окончательный выбор остаётся за человеком
ИИ уже упрощает подготовку презентаций, исследований, текстов и других материалов, которые раньше занимали значительную часть времени продуктовых команд. По словам руководителя продуктового направления «Авито» Дмитрия Михеля, сами эти результаты постепенно перестают быть признаком профессионального уровня: получить их стало значительно проще.
При этом за человеком остаются задачи, которые нельзя свести к генерации материалов: понять потребность пользователя, выбрать между несколькими решениями и проверить итоговый результат. Избыточные ограничения могут лишить ассистента основной ценности и превратить его в обычного сценарного чат-бота, поэтому продуктовым командам приходится искать баланс между качеством, рисками и ценностью для пользователя.
«Артефакты, которые делал продакт, практически обесценились: их стало очень легко создавать».
В ответ на обесценивание привычных рабочих артефактов эксперты предложили живым специалистам развивать чувство продукта, вкус, навыки осознанного выбора и валидации.
Контекст
Конференция Conversations 2026 прошла 25–26 июня в Санкт-Петербурге и объединила четыре трека — «Бизнес», «AI-native», «Продукты» и «Технологии», три отраслевые дискуссии и «Битву агентов», где 14 команд представили решения для реальных бизнес-задач. Первый день завершила Generation AI Awards, на которую поступило более 200 заявок из 10+ отраслей. Общий вектор обсуждений конференции: генеративный ИИ уже доказал свою применимость, а главный вопрос сместился к перестройке процессов, команд и инфраструктуры.