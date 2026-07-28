GenAI меняет бизнес-процессы: как компании внедряют генеративный ИИ и измеряют эффект инноваций

Генеративный ИИ выходит из стадии эффектных пилотов: компании встраивают его в найм, поддержку, продажи и внутренние сервисы. В пилотах оценивают скорость и качество процессов, а также экономию рабочего времени. При масштабировании смотрят, окупаются ли вложения и как технология влияет на расходы и прибыль. По итогам конференции по генеративному ИИ в бизнесе, продуктах и технологиях Conversations от ИТ-компании Just AI разбираемся, как российские компании меняют процессы и переходят к масштабному использованию генеративных инструментов.

25–26 июня в Санкт-Петербурге прошла конференция Conversations 2026 от Just AI, информационным партнёром которой выступил Russian Business. Представители ИТ-компаний, банков, ритейла, промышленности, маркетплейсов, HR-сервисов и страхования поделились кейсами внедрения решений на основе генеративного ИИ, обсудили экономику новых решений и горизонт их развития. Первый день завершила Generation AI Awards — премия за наиболее успешные проекты применения генеративного ИИ бизнесом.

Чтобы масштабировать ИИ, компании перестраивают управление и повседневную работу

Генеративный ИИ входит в бизнес через множество повседневных сценариев — от ассистентов, которые помогают сотрудникам решать кадровые и административные вопросы, до инструментов для написания и проверки кода. Поэтому задача руководителей — превратить разрозненные инициативы в управляемую систему: находить рабочие решения, быстро распространять их внутри компании и оценивать измеримый вклад в продуктивность.

Кирилл Петров, сооснователь Just AI, связывает эту задачу с разницей в скорости развития технологий и организаций. Модели и продукты меняются быстрее, чем компании успевают адаптировать процессы и закреплять новые практики.

«Технологии развиваются по экспоненте, и этот процесс ускоряется. Текущий год показал, что рост продолжается, хотя ещё недавно казалось, что мы практически достигли потолка. При этом институты и компании меняются линейно и не успевают за технологиями. Поэтому в обществе и экономике возникает дополнительная турбулентность. Мы находимся в своего рода зоне шторма, где очень многое зависит от скорости нашей адаптации». Кирилл Петров Сооснователь Just AI

На уровне сотрудника такая адаптация означает новый способ взаимодействия с компанией. Наталия Самотой, руководитель продукта в X5, представила внутреннего ИИ-ассистента для кадровых и административных вопросов, рассчитанного на 375 тыс. сотрудников. Его задача — стать единым окном доступа к внутренним сервисам: пользователю не нужно разбираться в структуре компании и самостоятельно искать нужный процесс.

«Мы не хотим, чтобы сотрудник разбирался в нашей внутренней кухне и бесконечных процессах. Он должен открыть одно окно и решить в нём любую проблему — или получить подсказку, что нужно сделать». Наталия Самотой Руководитель продукта в X5

Однако запуска удобного сервиса недостаточно, чтобы новые инструменты заработали во всей компании. Владимир Сидоров, руководитель кластера «Стратегия и новые технологии» «Северстали», рассказал об опыте масштабирования генеративного ИИ в организации с 50 тыс. сотрудников. «Северсталь» начала системно работать с технологией в 2023 году. По словам Сидорова, распространение успешных сценариев требует обучения сотрудников, участия руководителей, мотивации команд и понятной механики тиражирования решений.

«Эта тема вообще не про технологии, а про людей. Можно создать прекрасные решения — внутри компании или с внешним партнёром, — но сами по себе они не заработают. Нужно вкладываться в людей, причём гораздо больше, чем компании привыкли». Владимир Сидоров Руководитель кластера «Стратегия и новые технологии» «Северстали»

В Совкомбанке внедрение ИИ встроили в регулярный управленческий процесс. По данным, которые привёл заместитель председателя правления банка Альберт Борис, обучение работе с ИИ-инструментами прошли около 90% сотрудников. В банке зарегистрировали более 4 тыс. ИИ-инициатив, примерно половина из которых уже даёт прямой эффект для эффективности организации. Банк управляет внедрениями через измеримые цели, вовлечение команд и регулярный контроль, а результат оценивает по дополнительной продуктивности сотрудников.

«Если разработчик за счёт инструментов с LLM (Large Language Model — большая языковая модель — прим. Russian Business) или ИИ повысил продуктивность на 50%, это равноценно тому, что рядом с ним появилась ещё половина разработчика. Если раньше в команде было двое, теперь вместе с ними работает ещё один условный робот». Альберт Борис Заместитель председателя правления Совкомбанка

Успех масштабирования ИИ нельзя оценивать лишь по количеству запущенных инструментов. Бизнес смотрит, сколько работы они берут на себя, как меняют процессы и какой экономический эффект дают.

«Мы перешли от локальных пилотов к полномасштабному внедрению и сейчас получаем реальные экономические эффекты, видим прибыль в EBITDA. Делаем сложные мультиагентные системы, которые приносят деньги». Наталья Артамонова Директор по внедрению генеративного ИИ в «Норникеле»

По словам Артамоновой, в одном из пилотов «Норникеля» ИИ создаёт 3D-модель объекта вместо проектного института. Компания оценивает снижение совокупных затрат на 20–25%. Другая система находит среди складских запасов материалы с подходящими характеристиками, которые можно использовать вместо закупки новых. Только на одной площадке это позволило получить эффект в сотни миллионов рублей. Следующий этап — внедрение ИИ в массовые производственные процессы, где в «Норникеле» рассчитывают снизить затраты на 5–10%.

Источник: нейрогенерация

Компании оценивают ИИ-решения по скорости, качеству и масштабу

В числе признаков зрелого ИИ-проекта — измеримый эффект, стабильное качество и возможность распространить решение на весь бизнес. Эти критерии прослеживаются в проектах-победителях Generation AI Awards 2026, отобранных из более чем 200 заявок:

Платформа «Авито» победила в номинации «Лучший проект в области генеративного AI». Компания внедрила собственные модели A-Vibe и A-Vision во все пять бизнес-направлений платформы и создала отдельный центр исследований и разработок в области ИИ с инвестициями около 1 млрд рублей за три года.

Девелопер «А101» получил награду за лучший внутренний GenAI-проект. ИИ-сметчик — система для подготовки расчётов стоимости строительных работ и материалов — ускорил формирование смет на 60%.

КЕЙС: «СеверстаЛЬ» и Xenia AI Совместный проект «Северстали» и Xenia AI победил в номинации для HR-решений. После внедрения генеративного ИИ процесс найма сотрудников стал на 40% быстрее. Цифровой помощник на основе Xenia AI создаёт описания вакансий, назначает встречи и готовит вопросы для кандидатов. Затем он проводит голосовое интервью, расшифровывает и анализирует ответы, оценивает результат собеседования и формирует обратную связь. Система также фиксирует попытки списывания во время тестирования. В итоге вместо двух интервью — с рекрутером и нанимающим менеджером — основную информацию о кандидате собирают за 15 минут.

«Т-Банк» получил награду за лучшее решение в клиентской поддержке. ИИ-агент «Афанасий» обработал 60% потока обращений, получил 98 баллов по качеству работы и вошёл в тройку лучших среди 50 операторов.

Разработчик решений компьютерного зрения VisionLabs победил в номинации «Технологическая инновация года». Система выявляет дипфейки при онлайн-идентификации клиентов финансовых организаций; заявленная точность детектора на тестах превышает 99%.

Оператор связи «Билайн» получил специальную награду «Выбор генеративного AI». ИИ-агент автономно диагностирует и устраняет инциденты в работе телеком-оборудования. Победителя в этой номинации определил ИИ-судья AION, обученный на материалах предыдущего сезона премии.

Масштабирование ИИ требует адаптации операционной модели

Как отмечают эксперты Just AI, в ходе пилотных проектов компании проверяют, помогает ли ИИ в конкретном процессе: экономит ли время, снимает ли нагрузку с сотрудников, сохраняет ли качество и насколько критичны ошибки. При масштабировании к этим показателям добавляется экономика решения — стоимость его работы, сокращение расходов, влияние на прибыль и окупаемость. На пилоте рассчитать эти показатели часто невозможно из-за небольшого масштаба и недостатка данных.

Для дальнейшего масштабирования бизнесу приходится перестраивать операционную модель: готовить техническую основу, выстраивать поддержку и управление, назначать ответственных и выделять бюджет. Именно на этом этапе ИИ начинает давать основной эффект — снижать расходы, ускорять процессы, повышать прибыль и улучшать клиентский опыт.

Manaraga.ai и «Лучи»: считать весь процесс, а не вклад одной технологии

Лучшим докладом в бизнес-треке Conversations 2026 был признан кейс ИИ-лаборатории manaraga.ai и страховой компании «Лучи»: они внедрили ИИ-инструменты в процесс записи клиентов на медицинские услуги. Решение суммирует прошлые диалоги, подсказывает операторам следующие действия и помогает контролировать качество работы.

Медианное время записи сократилось с 28 до 19 минут, число обращений на одного оператора выросло с трёх до пяти в час, а стоимость обработки обращения снизилась со 120 до 100 рублей. При этом авторы кейса не приписывают весь эффект генеративному ИИ: улучшение также обеспечили классическое машинное обучение, изменение цифрового пути клиента и операционные доработки.

«Результат не в том, что “у нас появился ИИ”. Результат в том, что процесс стал быстрее, дешевле, управляемее и масштабируемее», —отмечают Илья Летунов, генеральный директор manaraga.ai, и Алексей Коркмазов, директор экосистемы «Здоровье» страховой компании «Лучи»

2ГИС: финансовый эффект сопоставляют с последствиями ошибки

Команда 2ГИС применяет ИИ в продажах, модерации, наполнении карт и справочников, а также в поддержке сервиса бронирования отелей. По словам руководителя ИИ-направления 2ГИС Дмитрия Легчикова, компания стремится переводить новые функции в финансовый результат, но не может оценивать его отдельно от рисков.

Ошибка в сервисе, связанном с физическим миром, влияет на реальные действия пользователя — например, может оставить человека без помощи при заселении в отель. Поэтому такие решения требуют более длительного тестирования: некоторые функции 2ГИС не запускает, пока не прояснит, как снизить юридические и репутационные риски.

«У 2ГИС есть справочник, навигатор и карты — то, чем люди пользуются в реальном мире. Поэтому и стоимость ошибки реальна». Дмитрий Легчиков Руководитель ИИ-направления в 2ГИС

hh.ru: ошибки влияют на живых людей

В HR последствия ошибки тоже чувствительны: автоматизированное решение может повлиять на благополучие сотрудника или соискателя и самой компании. Евгений Биндасов, руководитель лаборатории искусственного интеллекта hh.ru, считает, что ИИ может прояснять критерии отбора и помогать рекрутёру анализировать информацию, но окончательное решение должен принимать человек. Пользователю при этом нужно прямо сообщать, что он взаимодействует с ИИ.

«HR очень чувствителен к любой автоматизации: с обеих сторон платформы находятся живые люди. Цена ошибки — это карьера человека, а если смотреть шире, то и его судьба». Евгений Биндасов Руководитель лаборатории искусственного интеллекта hh.ru

X5: важно проверять источники информации и права доступа

В X5 внутренние ИИ-решения сначала запускают в песочнице и отслеживают количество запросов, потребление вычислительных ресурсов и стоимость работы. По словам технического менеджера ИИ-продуктов X5 Кирилла Собетова, один самостоятельно созданный агент для проверки кода потреблял треть ресурсов и обходился в сотни тысяч рублей в месяц. Этот случай стал поводом отдельно проверить, оправдывает ли результат агента затраты на его работу.

Перед промышленным запуском каждого агента в X5 определяют ответственного, рассчитывают возврат инвестиций и настраивают контроль ошибок. Если решением мало пользуются, его автоматически удаляют через 90 дней. Таким образом, у внутреннего ИИ-продукта должен быть не только сценарий запуска, но и понятное обоснование дальнейшей работы.

Источник: нейрогенерация

Устойчивые ИИ-системы позволяют менять языковые модели и требуют постоянной проверки

После запуска ИИ-решение становится частью корпоративной инфраструктуры. Чтобы оно работало стабильно, компании соединяют модели с внутренними процессами и данными, регулярно проверяют качество ответов, ограничивают доступ к информации и сохраняют за человеком право на окончательное решение.

MWS AI: отдельные решения нужно соединять общей архитектурой

Во многих компаниях уже работают отдельные ИИ-инструменты, но сами по себе они не образуют единой системы. Максим Волошин, директор по продуктам MWS AI, считает, что между сотрудником и корпоративными сервисами может появиться отдельный ИИ-слой. Он будет распределять задачи между моделями, данными и внутренними процессами.

Такая архитектура соединяет уже работающие компоненты, данные и корпоративные системы. От её устройства зависит, насколько предсказуемо они будут взаимодействовать и насколько легко компания сможет добавлять новые сценарии.

«Уже многое работает, и это можно начинать соединять прямо сейчас. Самое главное — архитектура, потому что от неё зависит, как будет работать вся система». Максим Волошин Директор по продуктам MWS AI

Just AI: компания не должна зависеть от одной языковой модели

Разные языковые модели отличаются по качеству, скорости, стоимости и условиям использования. Поэтому сооснователь ИТ-компании Just AI Кирилл Петров предлагает строить продукты так, чтобы компания могла выбирать модель под конкретную задачу и при необходимости заменять её без полной переработки системы.

В частности, Just AI развивает платформу Caila.io, которая предоставляет доступ более чем к 300 языковым моделям через единый программный интерфейс. Решение позволяет переключаться между ними, сравнивать результаты и централизованно контролировать передачу данных, а встроенная система безопасности защищает корпоративную информацию при работе с разными моделями. Замысел платформы с множеством моделей — в снижении зависимости от одного поставщика или технологии.

Just AI: качество проверяют на постоянной основе

Вместе с архитектурой и набором инструментов меняется и подход к контролю качества. По словам директора по продуктам Just AI Глеба Обломского, рынок переходит от активных экспериментов к регулярной оценке качества ИИ-решений — eval*От англ. evaluation — оценка. Регулярное возвращение деловых дискуссий к метрикам качества он считает признаком более зрелого подхода к ИИ-продуктам.

При этом формально высокие функциональные показатели ещё не означают, что продукт в полном смысле полезен. Проверки должны учитывать реальный пользовательский сценарий, а их стоимость — соотноситься с экономикой решения.

«Эпоха активных экспериментов с генеративным ИИ перешла к этапу, на котором чаще всего звучит слово eval — метрики качества. Это показатель зрелости подхода». Глеб Обломский Директор по продуктам Just AI

X5: нужно проверять источники данных и права доступа

Даже система с высокими метриками может уверенно выдавать неверную информацию. Кирилл Собетов, технический менеджер ИИ-продуктов X5, считает главным навыком при работе с такими инструментами когнитивную валидацию: проверку логики ответа и источников, на которых он основан.

Отдельная задача возникает, когда внутренние агенты получают доступ к корпоративным данным. Система должна учитывать права конкретного пользователя и не позволять ему запрашивать чужую или закрытую информацию. При переводе агентов в промышленную эксплуатацию X5 назначает ответственных, настраивает метрики, алерты и наблюдение за их работой. Параллельно компания решает задачу разграничения доступа к корпоративным данным.

«Правильное построение логической связи и проверка источников никуда не делись. Работа ускоряется, но [без проверки — прим. ред.] мы в любой момент можем столкнуться с галлюцинациями языковых моделей и поисковых систем». Кирилл Собетов Технический менеджер ИИ-продуктов X5

«Авито»: окончательный выбор остаётся за человеком

ИИ уже упрощает подготовку презентаций, исследований, текстов и других материалов, которые раньше занимали значительную часть времени продуктовых команд. По словам руководителя продуктового направления «Авито» Дмитрия Михеля, сами эти результаты постепенно перестают быть признаком профессионального уровня: получить их стало значительно проще.

При этом за человеком остаются задачи, которые нельзя свести к генерации материалов: понять потребность пользователя, выбрать между несколькими решениями и проверить итоговый результат. Избыточные ограничения могут лишить ассистента основной ценности и превратить его в обычного сценарного чат-бота, поэтому продуктовым командам приходится искать баланс между качеством, рисками и ценностью для пользователя.

«Артефакты, которые делал продакт, практически обесценились: их стало очень легко создавать». Дмитрий Михель Руководитель продуктового направления «Авито»

В ответ на обесценивание привычных рабочих артефактов эксперты предложили живым специалистам развивать чувство продукта, вкус, навыки осознанного выбора и валидации.

Контекст

Конференция Conversations 2026 прошла 25–26 июня в Санкт-Петербурге и объединила четыре трека — «Бизнес», «AI-native», «Продукты» и «Технологии», три отраслевые дискуссии и «Битву агентов», где 14 команд представили решения для реальных бизнес-задач. Первый день завершила Generation AI Awards, на которую поступило более 200 заявок из 10+ отраслей. Общий вектор обсуждений конференции: генеративный ИИ уже доказал свою применимость, а главный вопрос сместился к перестройке процессов, команд и инфраструктуры.