От гранта до контракта: как формируется симбиоз бизнеса и науки

Путь наукоёмких решений от лаборатории до потребителя сократился. Предприниматели заинтересованы в инновациях, а учёные — в создании прикладных разработок. Так формируется симбиоз бизнеса и науки, в основе которого новые схемы взаимодействия.

В 2024 году доля бизнеса в финансировании научных разработок выросла до 32,2%. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, предприниматели вложили в науку 607,8 млрд руб., на 10,1% больше, чем годом ранее. По информации фонда «Московский инновационный кластер», тенденция сохраняется: в первой половине 2025 года объём инвестиций в наукоёмкие стартапы оказался почти в два раза выше (на 90,8%), чем за тот же период 2024-го.

Учёные тоже заинтересованы в коммерциализации разработок: половина исследователей работает в предпринимательском секторе науки, создаёт продукты и оказывает наукоёмкие услуги. Среди учёных до 35 лет этот показатель ещё выше — 56%. Более того, как утверждает сборник «Индикаторы науки: 2026», половина выпускников вузов, нацеленных на исследовательскую карьеру, пошла в предпринимательский сектор.

И всё же бизнес ждёт быстрых решений, а наука привыкла работать долгими циклами. Преодолеть разрыв помогают новые формы сотрудничества предпринимателей и учёных.

Ставка на свои разработки

В истории уже был период плотного сотрудничества бизнеса и науки. В XX веке многие крупные компании располагали своими лабораториями. Сегодня собственные разработки вновь востребованы. Они отвечают задачам бизнеса, дают технологическую независимость от импорта и помогают выделяться на фоне конкурентов.

Сейчас искать финансирование для сложных научных проектов проще, чем в 2013 году, когда мы начинали «Моторику» — стартап по созданию киберпротезов. Появились инвесторы, которые уже заработали на ИТ-проектах. Они понимают, что у вложений в технопроекты с элементами научных исследований гораздо больше денежных и идеологических перспектив. Илья Чех Основатель научно-технологической гильдии

Очень часто бизнес полагает, что на полках НИИ лежат готовые выдающиеся изобретения. В свою очередь, учёные ждут, что любую идею бизнесмены превратят в суперпродукт. И то и другое не соответствует действительности. И часто после первых неуспешных попыток взаимодействия наступает разочарование. Владимир Коровкин Доцент

К 2026 году бизнес нашёл новые форматы работы с учёными. Крупные компании вновь строят у себя научно-исследовательские центры и поддерживают кафедры в вузах. Крупнейшими инвесторами в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2024 году, по данным АК&М, стали нефтегазовые и технологические корпорации.

Я вижу несколько прорывных проектов. Например, Сколтех работает одновременно в формате исследовательского института и венчурного фонда. Его сотрудники публикуют статьи и создают реальные рыночные продукты. Владимир Коровкин Доцент

Малый и средний бизнес, у которого нет бюджета на лаборатории, софинансирует наукоёмкие проекты через гранты. Фонды готовы взять на себя не менее половины расходов. Для компании это возможность снизить финансовые риски, но получить необходимую технологию. 85 млрд ₽ Суммарный объём грантовой поддержки через ключевые фонды в 2026 году без учёта региональных программ и частных инвестиций корпораций

Как показал опрос ИСИЭЗ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)*, в 2021–2024 годах больше половины опрошенных компаний (54,4%) из высокотехнологичных отраслей промышленности воспользовались поддержкой государства для проведения исследований.

Нередко предприниматели готовы спонсировать научный проект, но у них нет контактов с инженерами и учёными. В опросе 19% компаний назвали «отсутствие знаний об исполнителях» одним из факторов, сдерживающих рост расходов на НИОКР. На самом деле появляется всё больше площадок, где бизнес может найти исполнителей: от акселераторов до научно-технологических центров.

Бизнесу не нужно «учиться науке» в академическом смысле. Гораздо важнее, чтобы учёный или команда проекта взяли на себя функцию переводчика между научным и предпринимательским мирами. А предприниматель принёс понимание рынка и модели роста. Анна Андрейченко Руководитель лаборатории

У меня был опыт привлечения к решению бизнес-задач известного доктора математических наук. По несколько часов в неделю мы обсуждали проект: я объяснял устройство бизнеса, а он — математику. Через несколько месяцев у нас стало что-то получаться. Владимир Коровкин Доцент

Источник: генерация

Старые и новые барьеры

Вложения компаний в НИОКР увеличиваются, однако темпы прироста снижаются. По данным опроса, основные препятствия — дефицит средств (48%), экономическая нестабильность (32%) и недостаточная господдержка (28%).

Ещё один барьер — дорогой кредит. По данным РСПП, в IV квартале 2025 года с проблемами в получении займов столкнулись 19% компаний. Одно из решений — программа льготных кредитов, которая сейчас действует для малых и средних инновационных предприятий.

Настоящие барьеры — не кредиты, а системные проблемы. Во-первых, фундаментальный конфликт интересов. Учёные часто видят в предпринимателях «наездников», которые наживаются на технологиях, а предприниматели в учёных — оторванных от реальности пессимистов. Преодолеть разрыв можно только через взаимодействие, совместный опыт коммерциализации, понимание асимметрии и динамики рисков. Во-вторых, структура рынка. Крупный бизнес редко готов видеть в учёных партнёров и делить прибыль на горизонте 20 лет. Он ждёт результата под ключ, лишая учёных главного стимула венчурного успеха — доли в долгосрочном результате. Дмитрий Кулиш Профессор

Учёным важно перейти от «проектного» мышления с фиксированным ТЗ к «продуктовому», где неопределённость — норма и требуется постоянная адаптация. Предпринимателям стоит учитывать, что наукоёмкие инновации — длительный и дорогостоящий процесс, требующий терпения и готовности к диалогу, нередко с элементами обучения команды. Ольга Парфенова Генеральный директор

Мы как нация очень хорошо изобретаем, совершаем открытия, добиваемся научных результатов, но редко их коммерциализируем. Есть и другой важный аспект: экономическая нестабильность не позволяет бизнесу закладывать стратегию даже на десять лет вперёд, а это минимум для вложений в наукоёмкие разработки, фундаментальные продукты и новые ниши. Илья Чех Основатель научно-технологической гильдии

Источник: генерация

От теории к практике

Согласно сборнику «Индикаторы науки: 2026», в 2024 году крупные и средние российские организации разработали 2,7 тыс. технологий. Самыми популярными наукоёмкими направлениями стали модели искусственного интеллекта и DeepTech-разработки (Deep Technologies*DeepTech (от англ. Deep Technologies — «глубокие технологии») — разработки, основанные на фундаментальных исследованиях с высокой сложностью воспроизведения, значительными вложениями в НИОКР и ориентацией на решение глобальных проблем., англ. «глубокие технологии». — Прим. ред.). К DeepTech относят технологии, которые требуют серьёзной научной базы и нацелены на решение фундаментальных проблем.

Крупные компании запускают производства, опираясь на результаты работы своих подразделений НИОКР. Так, СИБУР создаёт крупнейший в стране завод катализаторов для полимеров, а «Росатом» запустил гигафабрику литийионных батарей полного цикла.

Благодаря акселераторам и статусу резидента «Сколково» проект «Ф2 Инновации» вырос из студенческого стартапа в одного из лидирующих производителей аддитивного оборудования — промышленных 3D-принтеров для печати крупногабаритных деталей.

Другой пример — NVI Solutions, которая разрабатывает системы видеоаналитики для промышленной безопасности. По словам основателя Филиппа Беляева, сегодня их продукты используют более 1,5 тыс. объектов.

Не все наукоёмкие проекты завязаны исключительно на ИТ. Фудтех-компания Qummy разработала инновационный метод заморозки готовой еды. В его основе лежит матмодель сочетания ингредиентов и физико-химических процессов. За шесть лет проект привлёк больше 1 млрд руб. инвестиций.

Некоторые стартапы только переходят к производству. В 2025 году при поддержке ФСИ проект Auxilium студентов из ИТМО запустил малосерийное производство экзоскелетов нового поколения. Пока только двух моделей, но молодые инженеры работают над расширением линейки.

Есть и яркие команды, которые ещё совершенствуют технологии. Резидент Технопарка Югры «Элайя-Мед» получил грант на доработку «биокаркасов» из коллагена, которые ускоряют заживление ран.

Ещё один перспективный проект — «Геопейджер», вошедший в топ-40 лучших стартапов мира по оценке международного чемпионата Startup World Cup 2025. Ребята разрабатывают систему навигации и связи для роботов и беспилотников.

Источник: генерация

Как компании найти общий язык с наукой

Инновации рождаются на стыке фундаментальной науки, прикладных задач и знаний о потребностях рынка. Поэтому первым «местом встречи» предпринимателей с учёными должны быть лаборатории и стартап-студии при вузах.

В университете ИТМО многое делают для того, чтобы учёные рассказывали о своих проектах разным аудиториям. Когда учёный пишет научный текст, он подстраивается под журнал и рецензентов; в гранте — под фокус фонда и условия конкурса. С бизнесом логика та же: важно говорить не только о новизне, но и о рынке, рисках, сроках и способах окупаемости. В ответ на этот запрос мы открыли трек магистратуры «Аналитика данных о здоровье», где студенты будут учиться навыкам быстрого прототипирования и демонстрации ценности для разных категорий пользователей. Анна Андрейченко Руководитель лаборатории

Подлинный водораздел между наукой и бизнесом кроется в устройстве риска. Предприниматель живёт портфелем проектов: практически у каждого есть три-пять стартапов, а значит, три-пять возможностей стать миллионером. У учёного его DeepTech-стартап, как правило, единственный шанс в коммерции. Отсюда разная степень жёсткости, требовательности и чувствительности к результату. Дмитрий Кулиш Профессор

Предприниматели также выигрывают от финансирования новых «котлов» инноваций — акселераторов и научно-технологических центров. Это возможность кооперироваться с другими компаниями и заказывать разработки, а заодно выстраивать новый рынок наукоёмких решений. 2,7 тыс. Технологий — от промышленных до «зелёных» решений — разработали в 2024 году крупные и средние российские организации, согласно сборнику «Индикаторы науки: 2026»

Одна из задач гильдии «Рубежи науки» — продемонстрировать, что настоящие прорывные технологии появляются только из фундаментальных исследований. Мы хотим первыми инвестировать в такие проекты, доставать для них передовые технологии, заниматься созданием и коммерциализацией продуктов на базе открытий. Конечно, фундаментальные проекты требуют больше времени, чем традиционное производство и ИТ, но и окупаются они кратно больше. Илья Чех Основатель научно-технологической гильдии

Зарождается экосистема взаимодействия бизнеса с наукой. Поддержка со стороны компаний помогает учёным сосредоточиться на прикладных задачах и видеть потенциал для новых разработок. Лаборатории при вузах, акселераторы, центры, программы грантов — это инфраструктура, в которой фундаментальные разработки становятся драйвером долгосрочного экономического развития.

* Результаты экспресс-опроса 66 компаний преимущественно из высокотехнологичных отраслей промышленности. Исследование проводил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Российского союза промышленников и предпринимателей.