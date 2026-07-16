«Сбер» начал продажи телевизоров с QD-miniLED-матрицей и ИИ-помощником — ими можно управлять голосом

«Сбер» начал продажи телевизоров серии 8000. В новую линейку добавили ИИ-помощника «ГигаЧат», голосовое управление без пульта и QD-miniLED-экран с повышенной яркостью и контрастностью. Стоимость устройств начинается от 52 999 рублей.

«ГигаЧат» ищет фильмы и управляет умным домом

Телевизорами можно управлять голосом через технологию FarField: запускать приложения, менять громкость и ставить видео на паузу без пульта. При необходимости функцию голосового управления можно отключить.

На устройствах установлена операционная система «Салют ТВ» со встроенным ИИ-помощником «ГигаЧат». Он помогает искать фильмы и сериалы, даёт персональные рекомендации, может включать музыку и управлять устройствами умного дома.

В телевизорах обновили изображение и звук

В телевизоры встроена матрица QD-miniLED с разрешением 4К. По данным компании, матрица обеспечивает насыщенную цветопередачу, глубокий чёрный цвет и высокую контрастность. Адаптивная подсветка автоматически подстраивается под освещение в комнате, а технология MEMC*Motion Estimation and Motion Compensation - технология обработки видео, которая делает динамичные сцены более плавными и четкими. делает более плавными динамичные сцены в фильмах и спортивных трансляциях. Специально для игр в телевизорах используется технология DLG с частотой обновления до 144 Гц, которая улучшает восприятие быстро меняющихся сцен.

Впервые в телевизоры серии 8000 встроили аудиосистему 2.1 с сабвуфером мощностью до 52 Вт. В компании отмечают, что она позволяет смотреть фильмы, спортивные трансляции и играть без подключения саундбара.

Новая серия представлена моделями с диагональю 50, 55 и 65 дюймов. Телевизоры поступили в продажу в интернет-магазине SberDevices и сети DNS.

Контекст

По данным компании, в первом полугодии 2026 года продажи телевизоров «Сбер» выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля бренда на российском рынке ТВ составила 8%.