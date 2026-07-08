Что нельзя писать в ответ на негатив клиентов: примеры ответов российских компаний и разбор ошибок от экспертов

Негативный отзыв не всегда становится проблемой для бизнеса — гораздо сильнее репутации может навредить неудачный ответ компании. Агрессия, шаблонные формулировки, попытка спорить с клиентом или публично раскрыть детали заказа способны усилить конфликт и привлечь к нему новую аудиторию. В обзоре Russian Business разбираемся, что нельзя писать в ответ на негатив, как действовать безопасно и какие формулировки помогают сохранить доверие клиентов.

Почему правильный ответ на негатив клиента важнее самого негатива

Негативные отзывы появляются у любой компании, которая регулярно работает с клиентами. Их причинами могут быть ошибки, задержки, грубость сотрудников, несоответствие ожиданий и реальности или недостаток информации. Сам по себе такой отзыв ещё не обязательно наносит серьёзный ущерб репутации. Гораздо важнее, как компания на него реагирует.

Преподаватель и супервизор онлайн-магистратуры «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ Михаил Стависский подчёркивает: компания отвечает не одному недовольному клиенту, а тысячам потенциальных покупателей. По её реакции они оценивают, умеет ли бренд признавать ошибки, разбираться в спорных ситуациях и предлагать решение. Молчание, шаблонная отписка или агрессивная реакция могут создать впечатление, что бизнес не контролирует клиентский опыт и не готов брать ответственность за проблему.

Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office Юлия Савосина отмечает, что негативный отзыв — это входящий риск, который компания не всегда может предотвратить. Зато ответ остаётся управляемым инструментом: с его помощью бизнес может показать, что услышал клиента, проверяет факты и готов исправить ситуацию.

Правильный ответ на критику важнее самого негатива, потому что реакция компании становится публичной демонстрацией её зрелости и готовности работать с конфликтом. В кризисной коммуникации иногда самый сильный ход — признать: «Да, мы ошиблись и готовы это исправить». Это вызывает доверие гораздо больше, чем идеальные, но безжизненные формулировки. Екатерина Петрова Операционный директор агентства ЛАМПА

Грамотный ответ помогает снизить напряжение и одновременно работает на всю аудиторию. Он показывает, что компания сохраняет спокойствие, не уходит от разговора и доводит обращение до результата. Поэтому работа с негативом — это не попытка любой ценой «погасить» жалобу, а часть клиентского сервиса и репутационной стратегии.

Источник: генерация

7 ошибок в ответах на негативные отзывы

Опрошенные Russian Business эксперты чаще всего называют семь ошибок, которые усиливают конфликт и вредят репутации компании.

Ошибка 1. Агрессия и переход на личности

Резкий ответ от имени бренда может разойтись по интернету быстрее самой жалобы. Особенно опасны попытки публично «воспитать» клиента, обвинить его в некомпетентности или доказать, что он сам виноват в произошедшем.

Даже формально вежливый ответ может прозвучать агрессивно, если в нём считывается снисходительность или скрытое обвинение. Клинический психолог платформы Alter Анна Ткач отмечает, что другие пользователи примеряют такую реакцию на себя и могут решить, что компания небезопасно общается с клиентами.

Что не стоит писать:

«Вы сами неправильно оформили заказ, поэтому претензия необоснованна».

Как лучше:

«Понимаем, почему ситуация вызвала недовольство. Проверим детали заказа и уточним, на каком этапе возникла ошибка».

Ошибка 2. Перекладывание ответственности

Фразы «это не наша проблема», «обращайтесь к подрядчику» или «виновата служба доставки» не помогают клиенту решить вопрос. Даже если ошибка произошла на стороне партнёра, покупатель обращается к компании, у которой приобрёл товар или услугу.

В ответе важно не искать виноватого, а объяснить, что именно компания готова сделать: связаться с подрядчиком, проверить заказ, уточнить сроки или предложить другой способ решения.

Что не стоит писать:

«Мы передали заказ курьерской службе, дальше это уже не наша ответственность».

Как лучше:

«Мы свяжемся со службой доставки, уточним причину задержки и вернёмся к вам с ответом до 18:00».

Ошибка 3. Шаблонные отписки и сложный язык

Фразы вроде «спасибо за обратную связь» или «ваше обращение принято в работу» сами по себе не снижают напряжение. Если в ответе нет конкретики, срока и следующего шага, клиент воспринимает его как автоматическую отписку.

Также плохо работают канцелярские формулировки, внутренние сокращения и выдержки из регламентов. Руководитель службы поддержки платформы Alter Мария Логунова рекомендует писать понятным языком и не заставлять клиента расшифровывать внутреннюю терминологию компании.

Что не стоит писать:

«Ваше обращение зарегистрировано и направлено в ответственное подразделение для дальнейшей обработки».

Как лучше:

«Проверим, почему не прошёл возврат, и напишем вам сегодня до 17:00».

Ошибка 4. Отрицание фактов и обесценивание опыта клиента

Фразы «у нас такого быть не могло», «вы всё неправильно поняли» или «остальные клиенты не жалуются» только усиливают конфликт. Компания может не соглашаться с выводами автора отзыва, но не должна спорить с самим фактом его недовольства.

Если информации недостаточно, безопаснее запросить детали и провести проверку. Это особенно важно при подозрении на фейковый отзыв: публичное обвинение автора во лжи без доказательств выглядит как попытка уйти от ответственности.

Что не стоит писать:

«Такого не могло произойти, вы, вероятно, перепутали нашу компанию».

Как лучше:

«Мы не нашли описанную ситуацию в базе. Подскажите, пожалуйста, номер заказа и дату обращения, чтобы мы могли всё проверить».

Ошибка 5. Неуместный юмор и сарказм

Юмор допустим только тогда, когда он соответствует tone of voice бренда, ситуации и не направлен против клиента. В конфликте шутка легко превращается в насмешку, а сарказм — в публичное унижение.

Даже компании с неформальным стилем общения должны учитывать контекст. Если клиент сообщает о потере денег, нарушении сроков или серьёзной ошибке, попытка отшутиться может показать, что бренд не воспринимает проблему всерьёз.

Что не стоит писать:

«Ну, бывает. Зато теперь у вас есть интересная история».

Как лучше:

«Понимаем, что ситуация неприятная. Уже проверяем, почему произошла ошибка, и вернёмся с решением».

Ошибка 6. Давление и требование удалить отзыв

Просьбы удалить публикацию, скрытые угрозы, шантаж или предложение компенсации в обмен на молчание создают дополнительный репутационный риск. Сам по себе негативный тон не даёт компании права требовать удаления отзыва.

Если отзыв содержит недостоверные сведения, персональные данные или нарушает правила площадки, компания может обратиться к модераторам и приложить доказательства. Но публично давить на автора не стоит.

Отдельный риск — предлагать бонус или скидку прямо в комментариях. Предприниматель Даниил Бредихин отмечает, что это может создать у аудитории впечатление: жалоба — способ получить выгоду.

Что не стоит писать:

«Удалите отзыв, и мы начислим вам бонусы».

Как лучше:

«Хотим разобраться в ситуации и предложить решение. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения».

Ошибка 7. Раскрытие персональных данных

В публичном ответе нельзя указывать телефон, адрес, детали заказа, содержание переписки, медицинскую и другую чувствительную информацию клиента. Даже если эти данные подтверждают позицию компании, их публикация может создать юридические риски, связанные с законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Для уточнения деталей клиента следует пригласить в личные сообщения, попросить написать на почту или связаться со службой поддержки.

Что не стоит писать:

«Ваш заказ № 18452 был доставлен по адресу…»

Как лучше:

«Чтобы проверить детали заказа, напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения или на почту службы поддержки».

Даже если вам кажется, что отзыв фейковый, написан конкурентами или клиентами, которые хотят добиться скидки или подарка, стратегия остаётся та же: использовать эту возможность для качественной коммуникации со всей аудиторией, оборачивая её себе во благо. Анна Ткач Клинический психолог, специалист Alter

Формула безопасного ответа на негатив клиента

Перед публикацией ответа важно проверить факты: найти заказ или обращение в CRM, уточнить детали у сотрудника, посмотреть переписку и историю взаимодействия с клиентом. Если информации пока недостаточно, компания может дать промежуточный ответ и сообщить, что уже разбирается в ситуации.

Дальше можно действовать в четыре шага.

Шаг 1. Эмпатия и признание факта

Сначала важно показать, что компания увидела обращение и относится к нему серьёзно. Для этого подойдут нейтральные формулировки: «Нам жаль, что возникла такая ситуация» или «Спасибо, что сообщили о проблеме».

Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office Юлия Савосина подчёркивает: в ответе не должно быть оценки клиента, спора с его эмоциями или попытки поставить его на место. Шаг 2. Конкретика без оправданий

Компания должна коротко объяснить, что именно будет проверять: заказ, переписку, работу службы доставки, качество товара или действия сотрудника. При этом важно не перекладывать ответственность на клиента, подрядчика или коллег. Вместо общей фразы «мы разберёмся» лучше написать: «Проверим историю заказа и уточним, почему доставка задержалась». Шаг 3. Действие и дедлайн

Клиенту нужно понимать, что произойдёт дальше и когда ждать ответ. Поэтому в сообщении стоит назвать конкретное действие и срок.

Например: «Проверим информацию и вернёмся с ответом до 18:00» или «Менеджер свяжется с вами сегодня». Шаг 4. Перевод диалога в приватный канал

Номера заказов, телефоны, адреса, медицинские и другие чувствительные данные нельзя обсуждать публично. Для уточнения деталей клиента лучше пригласить в личные сообщения, попросить написать на почту или связаться со службой поддержки.

При этом публичный ответ не должен обрываться на формулировке «напишите нам в личку». В нём важно показать, что компания уже включилась в работу и готова довести вопрос до решения.

Если конфликт получил широкий резонанс, после его разрешения можно обновить публичный комментарий — например, сообщить, что компания связалась с клиентом, разобралась в ситуации и передала информацию в профильный отдел. Это уже не отдельный шаг формулы, а финальная фиксация результата.

Как российские компании исправляли ситуацию после фатальных ответов клиентам

В 2018 году предприниматель Александр Соколовский публично раскритиковал «Аэрофлот» после вынужденной посадки рейса в Вене: пассажиров пересадили на другой самолёт, а его багаж потеряли. В январе 2019 года Соколовский сообщил, что авиакомпания аннулировала его аккаунт в программе «Аэрофлот Бонус» и списала накопленные мили; в ответе поддержки причиной назвали «негативное информационное воздействие» на компанию. «Аэрофлот» позже заявил «Коммерсанту», что решение было связано с ненормативной лексикой и оскорблениями в адрес сотрудников и авиакомпании.

В ноябре 2019 года голосовой помощник «Олег» резко ответил клиентке на жалобу о сбое идентификации по отпечатку пальца, заявив: «Пальцы бы вам отрезать». В банке назвали ответ своеобразным юмором, сообщили, что не оставят ситуацию без внимания, и позже пояснили РБК, что с помощником «провели разъяснительную работу».

В феврале 2026 года Dodo Pizza столкнулась с волной критики после истории в челябинском филиале сети: курьер Михаил Савицкий укрыл фирменным пледом бездомную собаку Додобоню, жившую у пиццерии, за что был уволен. Сначала компания объясняла увольнение рабочими нарушениями, но позже CEO Dodo Brands Дмитрий Соловьёв извинился за резкий тон коммуникации, управляющую отстранили, а основатель сети Фёдор Овчинников пообещал сделать пиццерии доступными для посетителей с питомцами и запустить программу поддержки приютов.

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Чек-лист: 10 пунктов проверки ответа перед публикацией

Проверить данные: заказ, обращение, филиал, ответственного сотрудника, дату и канал коммуникации. Убрать раздражение, сарказм, снисходительность и попытку поставить клиента на место. Зафиксировать ситуацию: показать, что компания увидела отзыв и относится к нему серьёзно. Исключить спор с эмоциями клиента и обвинения в его адрес. Заменить шаблонные фразы конкретикой по ситуации. Обозначить дальнейшие действия: проверку, возврат денег, замену товара или повторное оказание услуги. Указать срок: когда компания вернётся с ответом или решением. Проверить, что в ответе нет персональных и других закрытых сведений: телефона, адреса, номера заказа, деталей переписки. Убедиться, что ответ соответствует стилю бренда, и передать его на повторную проверку второму сотруднику. Перевести детали в личный канал: почту, телефон, мессенджер или личные сообщения.

Инструменты мониторинга отзывов в России

Работа с негативом начинается не с ответа, а с того, что компания вовремя замечает отзыв. Клиенты могут писать на сайтах-отзовиках, в «Яндекс Картах» и «2ГИС», на маркетплейсах, в соцсетях, телеграм-каналах, комментариях СМИ и локальных чатах. Поэтому отслеживать только одну площадку обычно недостаточно.

Для мониторинга компании используют специализированные сервисы, например Brand Analytics, YouScan, «Медиалогию» и «ПрессИндекс». Они помогают находить упоминания бренда на разных площадках, оценивать динамику обсуждений и быстрее замечать всплески негатива. Для телеграма дополнительно применяют TGStat и Telemetr. При этом карточки компании на картах и маркетплейсах часто приходится проверять отдельно: именно там клиенты оставляют отзывы, которые напрямую влияют на выбор других пользователей.

Автоматический мониторинг не заменяет работу специалиста. Системы могут ошибаться при определении тональности, особенно если в отзыве есть ирония, сарказм или неоднозначные формулировки. Поэтому спорные упоминания важно перепроверять вручную, с учётом контекста и особенностей продукта.

Сам по себе мониторинг не решает проблему. Если компания раз в месяц выгружает отчёт и складывает жалобы в общий файл, негатив продолжает копиться. Важно не только увидеть упоминание, но и быстро определить источник проблемы, передать обращение в нужный отдел и проследить, чем закончилась ситуация. Екатерина Петрова Операционный директор агентства ЛАМПА

Чтобы мониторинг приносил пользу, компании важно заранее определить: какие площадки нужно отслеживать;

кто отвечает за первичную проверку отзыва;

в какой отдел передавать жалобы на доставку, качество, оплату или работу поддержки;

в какие сроки сотрудник должен дать первый ответ;

где фиксировать историю обращения и его результат;

как собирать повторяющиеся жалобы и передавать их продуктовой или сервисной команде.

Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office Юлия Савосина отмечает, что отзывы важно использовать не только для реакции на отдельные конфликты. Если клиенты регулярно жалуются на одну и ту же проблему, это уже сигнал о сбое в процессе, регламенте или продукте. В таком случае задача компании — не просто ответить каждому пользователю, а устранить причину повторяющегося негатива.

Дополнить внешний мониторинг помогает внутренняя обратная связь. Компания может запрашивать оценку сразу после покупки, доставки, разговора с менеджером или обращения в поддержку. Это позволяет заметить недовольство до того, как клиент вынесет его в публичное поле, и быстрее решить проблему напрямую.