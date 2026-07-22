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8 книг, которые российские предприниматели рекомендуют прочитать перед запуском бизнеса в 2026 году

Что читать, чтобы проверить идею, собрать рабочую модель бизнеса и подготовиться к сложным решениям
22 июля 2026, 19:35
Время прочтения 9 минут
генерация
Фото: генерация
Бизнес
Маркетинг
Автор:
Вера Наумова
Эксперты
Валерия Келеменьян
Валерия Келеменьян
Руководитель компании «Альфа»
Даниил Бредихин
Даниил Бредихин
Предприниматель, бизнес-наставник
Леонид Хлебников
Леонид Хлебников
Руководитель компании «Вернисаж паркет»
Евгений Ермаков
Евгений Ермаков
Основатель строительной компании "СтройЯсно"
Роман Прохоров
Роман Прохоров
Сооснователь Digital Strategy

Российские предприниматели, которые уже прошли через запуск собственного дела, порекомендовали Russian Business книги для тех, кто собирается открыть бизнес в 2026 году. Эти издания помогут проверить спрос, найти отличие от конкурентов, подготовиться к переговорам и выстроить работу команды. В обзоре — 8 книг российских и зарубежных авторов, среди которых практические руководства и мировые бизнес-бестселлеры.

Содержание

Зарубежные книги

«Бизнес с нуля. Метод Lean Startup» — Эрик Рис

Источник: генерация
Источник: генерация

Рекомендуют: финансовый директор и руководитель компании «Альфа» Валерия Келеменьян; основатель строительной компании «СтройЯсно» Евгений Ермаков

Для какого этапа: проверка идеи и запуск первой версии продукта.

Эрик Рис — американский предприниматель и создатель метода Lean Startup, который предлагает развивать продукт через короткие циклы проверки гипотез. В своей книге автор объясняет, как выпустить минимальную версию продукта, оценить реакцию клиентов и на основе полученных данных решить, что доработать. Издание вошло в список бестселлеров The New York Times, разошлось тиражом более миллиона экземпляров и было переведено более чем на 30 языков.

«Книга для тех, кто открывает дело с новой идеей», — отмечает Валерия Келеменьян, финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа». И добавляет: «Не стройте продукт, пока не проверили, что он кому-то нужен. Книга для тех, кто открывает дело с новой идеей».

Евгений Ермаков, основатель строительной компании «СтройЯсно»: «„Бизнес с нуля. Метод Lean Startup“ Эрика Риса — отличный труд о том, как быстро тестировать идеи и выбирать бизнес-модели. Книга позволяет трезво смотреть на бизнес, в том числе на неудачи, и не перегорать раньше времени».

«Алмазный огранщик. Система управления бизнесом и жизнью» — Майкл Роуч

Рекомендует руководитель строительной компании «Вернисаж паркет» Леонид Хлебников

Для какого этапа: подготовка к запуску и формирование принципов работы компании.

Майкл Роуч — выпускник Принстонского университета, который провёл 25 лет в тибетском монастыре и первым из американцев получил степень геше, мастера буддийских наук. Он участвовал в создании американской ювелирной компании Andin International и на протяжении 17 лет применял в работе принципы буддийской философии. В «Алмазном огранщике» Роуч объясняет, как решения предпринимателя, отношения с сотрудниками и клиентами влияют на устойчивость компании. Книга стала международным бестселлером.

«В „Алмазном огранщике“ хорошо показано, что в бизнесе важны не только быстрые решения, но и те самые „10 тысяч часов“ — время, практика, повторение, взросление, накопление профессиональной глубины, — отмечает руководитель строительной компании «Вернисаж паркет» Леонид Хлебников. — Это книга о том, что долгий бизнес строится не только на стратегии и деньгах, но и на честности, справедливости и уважении к продукту, которым ты занимаешься, и к людям, с которыми ты ведёшь бизнес, к сотрудникам и клиентам. В „Алмазном огранщике“ хорошо показано, что в бизнесе важны не только быстрые решения, но и те самые „10 тысяч часов“ — время, практика, повторение, взросление, накопление профессиональной глубины».

«Открывая организации будущего» — Фредерик Лалу

Источник: генерация
Источник: генерация

Рекомендует сооснователь диджитал-агентства Digital Strategy Роман Прохоров.

Для какого этапа: формирование команды и настройка процессов.

Фредерик Лалу — специалист по управлению организациями, бывший ассоциированный партнёр McKinsey & Company и выпускник программы MBA бизнес-школы INSEAD. В книге «Открывая организации будущего» он разбирает, как менялись модели управления компаниями, и на примерах показывает, как организации могут работать с меньшим количеством иерархии и большим уровнем самостоятельности сотрудников. Произведение стало международным бестселлером: продано более 800 тыс. экземпляров в переводе более чем на 20 языков.

Сооснователь диджитал-агентства Digital Strategy Роман Прохоров: «Книга помогла структурировать наш HR-бренд — мы не планируем становиться „бирюзовой“ компанией, нам комфортнее на уровне „эффективности“. Заодно нашли некоторые „бюрократические“ пережитки прошлого в компании».

«Продавец обуви» — Фил Найт

Источник: генерация
Источник: генерация

Рекомендует сооснователь агентства Digital Strategy Роман Прохоров.

Для какого этапа: подготовка к запуску, первые продажи, финансовая нестабильность.

Фил Найт — сооснователь Nike, бывший генеральный директор и председатель совета директоров компании, сейчас занимает должность почётного председателя. В мемуарах «Продавец обуви» он рассказывает, как начинал с продажи японских кроссовок из багажника автомобиля и вместе с партнёрами превратил небольшой бизнес в международную компанию. В книге подробно описаны проблемы с деньгами, банками, поставщиками и производством, из-за которых Nike неоднократно оказывалась под угрозой закрытия. «Продавец обуви» вошёл в список бестселлеров The New York Times.

Роман Прохоров, сооснователь диджитал-агентства Digital Strategy: «Можно работать сколько угодно, но иногда результат определяет внешний фактор, который от предпринимателя не зависит».

Российские книги

«Вырулим! Книга открытий предпринимателя» — Игорь Рыбаков

Источник: генерация
Источник: генерация

Рекомендует финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа» Валерия Келеменьян

Для какого этапа: выбор направления бизнеса и подготовка к его запуску.

Авторы «Вырулим! Книги открытий предпринимателя» — сооснователь корпорации «Технониколь» и участник рейтинга Forbes Игорь Рыбаков и предприниматель, наставник образовательной академии X10 Academy Антон Писчиков. Книга о том, как не теряться в период перемен, замечать новые возможности и перестраивать планы по ходу дела.

Валерия Келеменьян, финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа»: «Российский предприниматель о том, как видеть возможности там, где другие видят хаос. Для тех, кто боится непредсказуемости рынка».

«Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными» — Игорь Рызов

Источник: генерация
Источник: генерация

Рекомендует предприниматель, основатель строительной компании «СтройЯсно» Евгений Ермаков

Для какого этапа: поиск партнёров, первые продажи и заключение договоров.

Игорь Рызов — эксперт по деловым переговорам с 25-летним опытом в продажах и закупках, автор книг и корпоративных программ обучения. В книге «Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего» он разбирает встречи с оппонентами, у которых больше власти, денег или влияния, и объясняет, как справляться с давлением, шантажом и жёсткими требованиями. В 2018 году книга получила высшую награду премии «Деловая книга года» по версии PwC.

Основатель строительной компании «СтройЯсно» Евгений Ермаков: «Сильная книга про то, как говорить с людьми, в том числе с неадекватными, и выстраивать свою позицию. Полезный вопрос, который стоит себе задавать: „А чего же мы хотим достичь?“».

«История ИП. История взлётов и падений одного российского индивидуального предпринимателя» — Илья Пискулин

Рекомендует основатель проекта «Умный стикер», номинант в категории «Социальные практики» рейтинга Forbes «30 до 30» 2025 года Даниил Бредихин

Для какого этапа: подготовка к запуску и преодоление страха перед первым шагом.

Илья Пискулин — предприниматель, основатель форума недвижимости «Движение» и девелоперской компании «Творчество». В книге он рассказывает, как в 22 года открыл маркетинговое агентство, запускал рестораны, закрывал и заново создавал компании, переживал финансовые трудности и менял направление бизнеса. В 2022 году «История ИП» победила в номинации «Лучшая книга российского автора» премии «Деловая книга года в России».

Даниил Бредихин, основатель проекта «Умный стикер» и участник рейтинга Forbes «30 до 30»:
«„История одного ИП“ — вдохновляющая пошаговая история предпринимателя, после которой бизнес перестаёт казаться чем-то недосягаемым. Подойдёт тем, кто сомневается, стоит ли вообще начинать. Мой главный вывод из неё: путь предпринимателя складывается из маленьких понятных действий, а не из одного героического рывка».

«Хулиномика. Хулиганская экономика» — Алексей Марков

Рекомендует основатель проекта «Умный стикер», номинант в категории «Социальные практики» рейтинга Forbes «30 до 30» 2025 года Даниил Бредихин

Для какого этапа: подготовка финансовой модели и расчёт расходов перед запуском.

Алексей Марков — кандидат экономических наук, бизнес-ангел и бывший преподаватель Международной школы бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова, где он семь лет вёл курс о международных фондовых рынках. В «Хулиномике» автор простым и ироничным языком объясняет, как устроены деньги, кредиты, инвестиции, биржа и финансовые рынки. Книга стала бестселлером издательства АСТ.

Даниил Бредихин, основатель проекта «Умный стикер» и участник рейтинга Forbes «30 до 30»: «„Хулиномика“ Алексея Маркова — база про деньги, рассказанная живым, местами хулиганским языком. Книга, после которой перестаёшь бояться слов „финансы“ и „инвестиции“».

Российские или зарубежные авторы: кого выбрать

Финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа» Валерия Келеменьян предлагает выбирать книги, отталкиваясь от задачи. По мнению эксперта, зарубежные книги помогают проверить идею, оценить спрос и стоимость запуска, а российские ближе к условиям, в которых работает местный бизнес: дорогим кредитам, изменениям законодательства, дефициту кадров и взаимодействию с госорганами.

Зарубежные книги читайте ради инструментария, российские — ради реалий; и те и другие бесполезны без навыка адаптировать, а не копировать.

Валерия Келеменьян Руководитель компании «Альфа»

Основатель проекта «Умный стикер» и участник рейтинга Forbes «30 до 30» Даниил Бредихин считает, что происхождение автора особенно важно при выборе книг по менеджменту. По его мнению, российские и западные компании по-разному выстраивают отношения внутри команды: различаются культура общения, отношение к иерархии, скорость принятия решений и горизонт планирования. Поэтому идеи из западных книг об управлении сотрудниками стоит соотносить с условиями, в которых работает российский бизнес, и адаптировать под конкретную компанию.

Руководитель строительной компании «Вернисаж паркет» Леонид Хлебников предлагает оценивать книгу по тому, можно ли применить её идеи в конкретной компании. Один и тот же подход даст разный результат в зависимости от рынка, команды, клиентов и внутренних процессов.

Советы из западных бестселлеров часто не работают в России не потому, что они плохие, а потому, что их пытаются копировать без адаптации. У нас другая деловая среда, другая скорость принятия решений, другая культура управления, другие ожидания сотрудников и клиентов. Для меня бизнес-книга — источник идей, которые нужно пропустить через собственную реальность, опыт, рынок и команду.

Леонид Хлебников Руководитель компании «Вернисаж паркет»
Источник: генерация
Источник: генерация

Какие ещё книги рекомендуют предприниматели

  • «Построение бизнес-моделей» — Александр Остервальдер и Ив Пинье: помогает собрать основные элементы бизнеса в единую модель.
  • «Семь навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови: помогает расставить приоритеты и организовать работу.
  • «Легко не будет» — Бен Хоровиц: учит принимать сложные управленческие решения.
  • «К чёрту всё! Берись и делай» — Ричард Брэнсон: даёт поддержку перед первым шагом.
  • «ВкусВилл. Как совершить революцию в ретейле, делая всё не так» — Евгений Щепин: рассказывает о культуре российского розничного бизнеса.
  • «Измеряйте самое важное» — Джон Дорр: учит ставить цели и оценивать результаты.
  • «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги» — Дэвид Майстер: помогает выстроить работу компании, продающей экспертизу.
  • «Сырок» — Борис Александров: раскрывает историю российского потребительского бренда.
  • «Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры» — Дэйв Логан, Джон Кинг и Хэли Фишер-Райт: учит оценивать атмосферу в команде.
  • «45 татуировок менеджера» — Максим Батырев: знакомит с управленческими принципами из российской практики.
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Эксперты
Валерия Келеменьян
Валерия Келеменьян
Руководитель компании «Альфа»
Даниил Бредихин
Даниил Бредихин
Предприниматель, бизнес-наставник
Леонид Хлебников
Леонид Хлебников
Руководитель компании «Вернисаж паркет»
Евгений Ермаков
Евгений Ермаков
Основатель строительной компании "СтройЯсно"
Роман Прохоров
Роман Прохоров
Сооснователь Digital Strategy
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