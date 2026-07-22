8 книг, которые российские предприниматели рекомендуют прочитать перед запуском бизнеса в 2026 году

Российские предприниматели, которые уже прошли через запуск собственного дела, порекомендовали Russian Business книги для тех, кто собирается открыть бизнес в 2026 году. Эти издания помогут проверить спрос, найти отличие от конкурентов, подготовиться к переговорам и выстроить работу команды. В обзоре — 8 книг российских и зарубежных авторов, среди которых практические руководства и мировые бизнес-бестселлеры.

Зарубежные книги

«Бизнес с нуля. Метод Lean Startup» — Эрик Рис

Источник: генерация

Рекомендуют: финансовый директор и руководитель компании «Альфа» Валерия Келеменьян; основатель строительной компании «СтройЯсно» Евгений Ермаков

Для какого этапа: проверка идеи и запуск первой версии продукта.

Эрик Рис — американский предприниматель и создатель метода Lean Startup, который предлагает развивать продукт через короткие циклы проверки гипотез. В своей книге автор объясняет, как выпустить минимальную версию продукта, оценить реакцию клиентов и на основе полученных данных решить, что доработать. Издание вошло в список бестселлеров The New York Times, разошлось тиражом более миллиона экземпляров и было переведено более чем на 30 языков.

«Книга для тех, кто открывает дело с новой идеей», — отмечает Валерия Келеменьян, финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа». И добавляет: «Не стройте продукт, пока не проверили, что он кому-то нужен. Книга для тех, кто открывает дело с новой идеей».

Евгений Ермаков, основатель строительной компании «СтройЯсно»: «„Бизнес с нуля. Метод Lean Startup“ Эрика Риса — отличный труд о том, как быстро тестировать идеи и выбирать бизнес-модели. Книга позволяет трезво смотреть на бизнес, в том числе на неудачи, и не перегорать раньше времени».

«Алмазный огранщик. Система управления бизнесом и жизнью» — Майкл Роуч

Рекомендует руководитель строительной компании «Вернисаж паркет» Леонид Хлебников

Для какого этапа: подготовка к запуску и формирование принципов работы компании.

Майкл Роуч — выпускник Принстонского университета, который провёл 25 лет в тибетском монастыре и первым из американцев получил степень геше, мастера буддийских наук. Он участвовал в создании американской ювелирной компании Andin International и на протяжении 17 лет применял в работе принципы буддийской философии. В «Алмазном огранщике» Роуч объясняет, как решения предпринимателя, отношения с сотрудниками и клиентами влияют на устойчивость компании. Книга стала международным бестселлером.

«В „Алмазном огранщике“ хорошо показано, что в бизнесе важны не только быстрые решения, но и те самые „10 тысяч часов“ — время, практика, повторение, взросление, накопление профессиональной глубины, — отмечает руководитель строительной компании «Вернисаж паркет» Леонид Хлебников. — Это книга о том, что долгий бизнес строится не только на стратегии и деньгах, но и на честности, справедливости и уважении к продукту, которым ты занимаешься, и к людям, с которыми ты ведёшь бизнес, к сотрудникам и клиентам. В „Алмазном огранщике“ хорошо показано, что в бизнесе важны не только быстрые решения, но и те самые „10 тысяч часов“ — время, практика, повторение, взросление, накопление профессиональной глубины».

«Открывая организации будущего» — Фредерик Лалу

Источник: генерация

Рекомендует сооснователь диджитал-агентства Digital Strategy Роман Прохоров.

Для какого этапа: формирование команды и настройка процессов.

Фредерик Лалу — специалист по управлению организациями, бывший ассоциированный партнёр McKinsey & Company и выпускник программы MBA бизнес-школы INSEAD. В книге «Открывая организации будущего» он разбирает, как менялись модели управления компаниями, и на примерах показывает, как организации могут работать с меньшим количеством иерархии и большим уровнем самостоятельности сотрудников. Произведение стало международным бестселлером: продано более 800 тыс. экземпляров в переводе более чем на 20 языков.

Сооснователь диджитал-агентства Digital Strategy Роман Прохоров: «Книга помогла структурировать наш HR-бренд — мы не планируем становиться „бирюзовой“ компанией, нам комфортнее на уровне „эффективности“. Заодно нашли некоторые „бюрократические“ пережитки прошлого в компании».

«Продавец обуви» — Фил Найт

Источник: генерация

Рекомендует сооснователь агентства Digital Strategy Роман Прохоров.

Для какого этапа: подготовка к запуску, первые продажи, финансовая нестабильность.

Фил Найт — сооснователь Nike, бывший генеральный директор и председатель совета директоров компании, сейчас занимает должность почётного председателя. В мемуарах «Продавец обуви» он рассказывает, как начинал с продажи японских кроссовок из багажника автомобиля и вместе с партнёрами превратил небольшой бизнес в международную компанию. В книге подробно описаны проблемы с деньгами, банками, поставщиками и производством, из-за которых Nike неоднократно оказывалась под угрозой закрытия. «Продавец обуви» вошёл в список бестселлеров The New York Times.

Роман Прохоров, сооснователь диджитал-агентства Digital Strategy: «Можно работать сколько угодно, но иногда результат определяет внешний фактор, который от предпринимателя не зависит».

Российские книги

«Вырулим! Книга открытий предпринимателя» — Игорь Рыбаков

Источник: генерация

Рекомендует финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа» Валерия Келеменьян

Для какого этапа: выбор направления бизнеса и подготовка к его запуску.

Авторы «Вырулим! Книги открытий предпринимателя» — сооснователь корпорации «Технониколь» и участник рейтинга Forbes Игорь Рыбаков и предприниматель, наставник образовательной академии X10 Academy Антон Писчиков. Книга о том, как не теряться в период перемен, замечать новые возможности и перестраивать планы по ходу дела.

Валерия Келеменьян, финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа»: «Российский предприниматель о том, как видеть возможности там, где другие видят хаос. Для тех, кто боится непредсказуемости рынка».

«Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными» — Игорь Рызов

Источник: генерация

Рекомендует предприниматель, основатель строительной компании «СтройЯсно» Евгений Ермаков

Для какого этапа: поиск партнёров, первые продажи и заключение договоров.

Игорь Рызов — эксперт по деловым переговорам с 25-летним опытом в продажах и закупках, автор книг и корпоративных программ обучения. В книге «Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего» он разбирает встречи с оппонентами, у которых больше власти, денег или влияния, и объясняет, как справляться с давлением, шантажом и жёсткими требованиями. В 2018 году книга получила высшую награду премии «Деловая книга года» по версии PwC.

Основатель строительной компании «СтройЯсно» Евгений Ермаков: «Сильная книга про то, как говорить с людьми, в том числе с неадекватными, и выстраивать свою позицию. Полезный вопрос, который стоит себе задавать: „А чего же мы хотим достичь?“».

«История ИП. История взлётов и падений одного российского индивидуального предпринимателя» — Илья Пискулин

Рекомендует основатель проекта «Умный стикер», номинант в категории «Социальные практики» рейтинга Forbes «30 до 30» 2025 года Даниил Бредихин

Для какого этапа: подготовка к запуску и преодоление страха перед первым шагом.

Илья Пискулин — предприниматель, основатель форума недвижимости «Движение» и девелоперской компании «Творчество». В книге он рассказывает, как в 22 года открыл маркетинговое агентство, запускал рестораны, закрывал и заново создавал компании, переживал финансовые трудности и менял направление бизнеса. В 2022 году «История ИП» победила в номинации «Лучшая книга российского автора» премии «Деловая книга года в России».

Даниил Бредихин, основатель проекта «Умный стикер» и участник рейтинга Forbes «30 до 30»:

«„История одного ИП“ — вдохновляющая пошаговая история предпринимателя, после которой бизнес перестаёт казаться чем-то недосягаемым. Подойдёт тем, кто сомневается, стоит ли вообще начинать. Мой главный вывод из неё: путь предпринимателя складывается из маленьких понятных действий, а не из одного героического рывка».

«Хулиномика. Хулиганская экономика» — Алексей Марков

Рекомендует основатель проекта «Умный стикер», номинант в категории «Социальные практики» рейтинга Forbes «30 до 30» 2025 года Даниил Бредихин

Для какого этапа: подготовка финансовой модели и расчёт расходов перед запуском.

Алексей Марков — кандидат экономических наук, бизнес-ангел и бывший преподаватель Международной школы бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова, где он семь лет вёл курс о международных фондовых рынках. В «Хулиномике» автор простым и ироничным языком объясняет, как устроены деньги, кредиты, инвестиции, биржа и финансовые рынки. Книга стала бестселлером издательства АСТ.

Даниил Бредихин, основатель проекта «Умный стикер» и участник рейтинга Forbes «30 до 30»: «„Хулиномика“ Алексея Маркова — база про деньги, рассказанная живым, местами хулиганским языком. Книга, после которой перестаёшь бояться слов „финансы“ и „инвестиции“».

Российские или зарубежные авторы: кого выбрать

Финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа» Валерия Келеменьян предлагает выбирать книги, отталкиваясь от задачи. По мнению эксперта, зарубежные книги помогают проверить идею, оценить спрос и стоимость запуска, а российские ближе к условиям, в которых работает местный бизнес: дорогим кредитам, изменениям законодательства, дефициту кадров и взаимодействию с госорганами.

Зарубежные книги читайте ради инструментария, российские — ради реалий; и те и другие бесполезны без навыка адаптировать, а не копировать. Валерия Келеменьян Руководитель компании «Альфа»

Основатель проекта «Умный стикер» и участник рейтинга Forbes «30 до 30» Даниил Бредихин считает, что происхождение автора особенно важно при выборе книг по менеджменту. По его мнению, российские и западные компании по-разному выстраивают отношения внутри команды: различаются культура общения, отношение к иерархии, скорость принятия решений и горизонт планирования. Поэтому идеи из западных книг об управлении сотрудниками стоит соотносить с условиями, в которых работает российский бизнес, и адаптировать под конкретную компанию.

Руководитель строительной компании «Вернисаж паркет» Леонид Хлебников предлагает оценивать книгу по тому, можно ли применить её идеи в конкретной компании. Один и тот же подход даст разный результат в зависимости от рынка, команды, клиентов и внутренних процессов.

Советы из западных бестселлеров часто не работают в России не потому, что они плохие, а потому, что их пытаются копировать без адаптации. У нас другая деловая среда, другая скорость принятия решений, другая культура управления, другие ожидания сотрудников и клиентов. Для меня бизнес-книга — источник идей, которые нужно пропустить через собственную реальность, опыт, рынок и команду. Леонид Хлебников Руководитель компании «Вернисаж паркет»

Источник: генерация

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