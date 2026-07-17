УАЗ планирует выйти на рынок Африки — «Буханка» и «Хантер» заинтересовали бизнесменов из Конго

УАЗ планирует выйти на рынок Африки — «Буханка» и «Хантер» заинтересовали бизнесменов из КонгоПредприниматели из африканской страны оценили доступность и неприхотливость российских внедорожников
Ульяновский автозавод планирует запустить продажу автомобилей в Демократической Республике Конго, сообщают «Известия». О намерении выйти на новый рынок компания сообщила после делового форума «Бизнес-диалог ДР Конго — Россия». Представители предприятия указали на высокий интерес со стороны потенциальных покупателей из африканской страны.
В Конго высоко оценили неприхотливость автомобилей УАЗ для тяжёлых условий
По данным УАЗа, на форуме «Бизнес-диалог ДР Конго» представители бизнес-сообщества из Демократической Республики Конго ознакомились с модельным рядом компании и положительно оценили доступность и неприхотливость российских внедорожников. Со слов африканских предпринимателей, эти машины «идеально подходят для суровых условий эксплуатации» в ДРК.
Наибольший интерес у потенциальных покупателей вызвали классические модели УАЗа — рамный внедорожник «Хантер» и микроавтобус «Буханка».
Компания планирует начать продажи в Демократической Республике Конго — но сроки пока неизвестны
В УАЗе сообщили, что компания уже рассматривает возможность вывести свои автомобили на рынок Демократической Республики Конго.
Другие подробности, включая сроки начала продаж, возможный модельный ряд и формат поставок, компания пока не раскрыла.
Контекст
В июле АвтоВАЗ рассказал о масштабно обновлённой Lada Niva Legend. Главным новшеством стала фронтальная подушка безопасности, которая впервые появилась на модели почти за 50 лет.
Кроме того, внедорожник оснастили новым двигателем объёмом 1,8 литра и модернизировали подвеску, трансмиссию, тормоза и кузов.