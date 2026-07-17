УАЗ планирует выйти на рынок Африки — «Буханка» и «Хантер» заинтересовали бизнесменов из Конго

Ульяновский автозавод планирует запустить продажу автомобилей в Демократической Республике Конго, сообщают «Известия». О намерении выйти на новый рынок компания сообщила после делового форума «Бизнес-диалог ДР Конго — Россия». Представители предприятия указали на высокий интерес со стороны потенциальных покупателей из африканской страны.

России начали продавать новый бюджетный кроссовер Suzuki Xbee — по цене от 1,46 млн ₽ Модель поставляют в РФ по параллельному импорту Читайте также

В Конго высоко оценили неприхотливость автомобилей УАЗ для тяжёлых условий

По данным УАЗа, на форуме «Бизнес-диалог ДР Конго» представители бизнес-сообщества из Демократической Республики Конго ​​ознакомились с модельным рядом компании и положительно оценили доступность и неприхотливость российских внедорожников. Со слов африканских предпринимателей, эти машины «идеально подходят для суровых условий эксплуатации» в ДРК.

Наибольший интерес у потенциальных покупателей вызвали классические модели УАЗа — рамный внедорожник «Хантер» и микроавтобус «Буханка».

Компания планирует начать продажи в Демократической Республике Конго — но сроки пока неизвестны

В УАЗе сообщили, что компания уже рассматривает возможность вывести свои автомобили на рынок Демократической Республики Конго.

Другие подробности, включая сроки начала продаж, возможный модельный ряд и формат поставок, компания пока не раскрыла.

Контекст

В июле АвтоВАЗ рассказал о масштабно обновлённой Lada Niva Legend. Главным новшеством стала фронтальная подушка безопасности, которая впервые появилась на модели почти за 50 лет.

Кроме того, внедорожник оснастили новым двигателем объёмом 1,8 литра и модернизировали подвеску, трансмиссию, тормоза и кузов.