В России начали продавать новый бюджетный кроссовер Suzuki Xbee — по цене от 1,46 млн ₽

В России начали принимать заказы на компактный японский кроссовер Suzuki Xbee. Как сообщает «Российская газета», автомобили поставляют по параллельному импорту — стартовая цена составляет 1,46 млн рублей. Модель оборудована гибридной силовой установкой, также доступны версии с полным приводом.

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Для всех версий предусмотрена гибридная силовая установка

Suzuki Xbee выпускается только для внутреннего рынка Японии и относится к B-классу. При этом внешне автомобиль напоминает кей-кар — особый класс сверхкомпактных машин длиной до 3,4 метра, придуманный в Японии ради экономии места и налоговых льгот.

Все представленные в России автомобили оборудованы гибридной силовой установкой с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. и вариатором. В зависимости от комплектации покупателям доступны передний или полный привод.

Suzuki Xbee продают в России только под заказ

По данным «Российской газеты», самый доступный Suzuki Xbee 2026 года выпуска предлагает компания из Владивостока — за 1,464 млн рублей. Это переднеприводная версия с тканевым салоном, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и бесключевым доступом.

Другие продавцы во Владивостоке продают полноприводные версии модели — за 1,559 млн и 1,81 млн рублей.

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Контекст

В агентстве «Автостат» ранее сообщили, что за первое полугодие 2026 года в России продали 30,7 тысячи гибридов — это на 132% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

В тройку самых популярных моделей вошли три кроссовера — Voyah Free, Evolute i-Space и Geely EX5 EM-i.