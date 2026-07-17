В автомобили XPeng для России встроят сервисы Яндекса — экосистема будет доступна в электрокроссоверах G6 и G9

В автомобили китайского бренда XPeng, официально поставляемые на российский рынок, встроят сервисы Яндекса. Водители смогут воспользоваться Яндекс Картами, Навигатором, Музыкой и Видео прямо через мультимедийную систему. В первую очередь обновление установят на электрические кроссовер-купе XPeng G6 и флагманский кроссовер G9.

Сервисы Яндекса будут работать через мультимедийную систему автомобилей

В модели будут встроены Яндекс Карты, Навигатор, Музыка и Видео. Водители смогут пользоваться сервисами напрямую через мультимедийную систему автомобиля, не переключаясь на смартфон.

Компания также сообщила, что владельцам автомобилей XPeng с интегрированными сервисами будут доступны официальная гарантия и сервисное обслуживание.

Обе модели поддерживают быструю зарядку — до 80% всего за 12 минут

В обеих моделях предусмотрена система помощи водителю XPILOT ASSIST с расширенным набором ассистентов движения, парковки и безопасности. Кроме того, автомобили поддерживают быструю зарядку: аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% примерно за 12 минут.

Модели отличаются мощностью силовой установки:

XPeng G6 — мощность 487 л.с., разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды,

XPeng G9 — мощность 575 л.с., разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Автомобили адаптировали для российского рынка

Для российского рынка в обеих моделях предусмотрен расширенный зимний пакет, который включает в себя подогрев всех сидений, рулевого колеса и зоны стеклоочистителей. Также у электрокаров есть функция вентиляции передних сидений.

Во флагманском XPeng G9 дополнительно предусмотрены двухкамерная пневмоподвеска, которая адаптируется к условиям дороги за доли секунды, премиальная аудиосистема и отделка салона кожей наппа.