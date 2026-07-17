Реклама
Искусственный интеллект
Банки
Бизнес
Карьера
Кибербезопасность
Дизайн
HR
IT
Маркетинг
Маркетплейсы
Деньги
Личное
Ритейл
Россия
Стартапы
Технологии
Тренды
Команда
О компании
Контакты
© 2012-2026 ООО «РБточкаРУ»

Госслужащих переведут на российские мессенджеры к 2030-му — требование закрепили в новой стратегии цифровизации

Также Минцифры поручили создать единый защищённый сервис обмена информацией для государственных и социальных услуг
17 июля 2026, 15:26
Время прочтения 2 минуты
Девушка в берёзовой роще
Бизнес
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Правительство России обязало госслужащих полностью перейти на отечественные мессенджеры к 2030 году. Документ также предусматривает создание защищённого сервиса для обмена информацией с госорганами. Платформа должна сделать госуслуги доступнее, а также обеспечить защиту передаваемых данных.

Переход на российские коммуникационные сервисы должен завершиться к 2030 году

Положение о том, что все госслужащие к 2030 году должны использовать отечественные мессенджеры для работы, содержится в обновлённой стратегии цифровой трансформации государственного управления.

Норма уже содержалась в предыдущей редакции стратегического направления, принятой в 2024 году. В обновлённом документе постановление сохранили.

Помимо перехода на российские мессенджеры, правительство планирует внедрить единый сервис обмена информацией, который будет использоваться для предоставления государственных и других социально значимых услуг.

За реализацию задач будет отвечать Минцифры совместно с другими органами власти и внебюджетными организациями.

MAX уже используют школы и госструктуры

Одним из российских коммуникационных сервисов, который уже внедряется в государственном секторе, стал мессенджер MAX.

В марте министр просвещения Сергей Кравцов сообщил президенту Владимиру Путину, что все российские школы организовали рабочие чаты в MAX. Сервисом пользуются более 20 млн учителей, школьников и родителей.

MAX разработан компанией VK в 2025 году и объединяет функции мессенджера с возможностью доступа к государственным услугам.

Контекст

Ранее стало известно, что Минцифры может ввести обязательное подтверждение значимых действий в интернете через SMS или мессенджер MAX. При этом в ведомстве заявили, что подобную норму не разрабатывают. По словам источников изданий, инициатива может войти в третий пакет мер против кибермошенничества.

Россиян могут обязать подтверждать действия в сети через MAX или SMS — эксперты сомневаются в надёжности метода
Россиян могут обязать подтверждать действия в сети через MAX или SMS — эксперты сомневаются в надёжности метода
Бизнес указывает на избыточность мер и предупреждает о росте издержек
Читайте также

Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме