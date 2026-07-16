В России могут запретить продавать сим-карты с деньгами на счете — пополнить баланс разрешат только после покупки

В России могут запретить продажу сим-карт с предоплаченным балансом, сообщают «Известия». По законопроекту «Антифрод 3.0», подготовленного Минцифры, пополнить счет можно будет только после заключения договора с оператором. По данным источников издания, сейчас предоплаченные симки злоумышленники используют для сохранения анонимности. Новые правила позволят сформировать цифровой след платежа, который поможет установить реального пользователя сим-карты, считают эксперты.

Минцифры предлагает обязать операторов продавать сим-карты с нулевым балансом

Запрет на продажу сим-карт с предоплаченным балансом вошёл в рамках третьего антимошеннического пакета «Антифрод 3.0». Соответствующие изменения предлагается внести в законы «О связи», «О защите прав потребителей» и ряд других нормативных актов.

В Минцифры «Известиям» подтвердили, что обсуждается введение обязанности для операторов продавать сим-карты с нулевым балансом, а также запрет на реализацию предактивированных сим-карт.

Платёжный след от пополнения счёта поможет вычислить мошенников, уверены эксперты

Сейчас сим-карты со стартовым балансом от 100 до 300 рублей активно продаются на маркетплейсах и других онлайн-площадках. Источник «Известий» на телеком-рынке считает, что новые правила могут осложнить использование таких сим-карт в мошеннических схемах. По данным собеседника издания, сейчас злоумышленники дистанционно оформляют сим-карту с предоплаченным пакетом услуг, используют и сразу избавляются от нее.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров считает, что обязательное пополнение баланса позволит деанонимизировать пользователя, поскольку платеж сразу попадет в поле зрения систем контроля, в том числе банковских. При внесении средств через терминал или салон связи личность плательщика дополнительно смогут зафиксировать камеры видеонаблюдения.

«Антифрод 3.0» также затронет СМС-рассылки, массовые вызовы и хранение данных пользователей

Законопроект не ограничивается изменением правил продажи сим-карт. В частности, обсуждается введение обязательного указания персональных данных отправителя в СМС-рассылках. При выявлении нарушений оператор будет обязан расторгнуть договор в течение пяти рабочих дней.

Также предусматривается запрет на массовые вызовы, не направленные на установление соединения, например «немые» автообзвоны, используемые для проверки активности номера. Операторы также могут получить право блокировать подобный трафик.

К тому же владельцев интернет-ресурсов и мобильных приложений могут обязать хранить сведения о регистрации и авторизации пользователей в течение трех лет.

Операторы считают, что запрет не повлияет на борьбу с мошенничеством

В «Билайне» «Известиям» подчеркнули, что доступ к услугам связи предоставляется только после идентификации клиента и заключения договора. В компании считают, что регулирование стартового баланса не повлияет на эффективность борьбы с мошенничеством.

В Т2 также подтвердили, что компания не продает сим-карты без идентификации. В компании отметили, что реализация новых инициатив потребует корректировки внутренних процессов, но не должна существенно повлиять на бизнес при условии единых правил для всех участников рынка.

Контекст

Инициатива о запрете продажи сим-карт с предоплаченным балансом — не первая попытка властей ограничить нелегальный оборот сим-карт. В апреле 2026 года Минцифры уже обсуждало ограничение продаж сим-карт на маркетплейсах: ведомство настаивало, чтобы на электронных площадках могли торговать только операторы связи и их официальные дилеры. Тогда Ozon начал согласовывать с сотовыми компаниями списки официальных продавцов.