Продажу сим-карт на маркетплейсах хотят ограничить — Минцифры предлагает продавать их только через операторов

Минцифры обсуждает новые способы ограничений нелегального оборота активированных сим-карт на маркетплейсах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Ведомство считает торговлю уже зарегистрированными картами небезопасной и настаивает, чтобы на электронных площадках могли продавать только операторы связи и их официальные дилеры. Ozon уже отправил запросы всем сотовым компаниям на согласование перечня селлеров сим-карт.

Маркетплейсы хотят допустить к торговле сим-картами только подтверждённых продавцов

Ozon уже начал регулировать продажу сим-карт на площадке после предложения Минцифры, передают источники «Ъ». Стороны будут принимать решение совместно: маркетплейс обсуждает с операторами, какие селлеры останутся на платформе. Это позволит Ozon допустить к торговле только верифицированных продавцов.

В «Вымпелкоме» назвали маркетплейсы важным каналом сбыта и отметили, что площадки уже ограничили количество карт на одного покупателя. Оператор заверил, что работает только через свои салоны и официальных партнёров.

С 1 ноября 2025 года действует лимит на количество сим-карт на человека

В Минцифры отметили, что ограничение онлайн-продаж активированных сим-карт станет продолжением мер противодействия телефонному мошенничеству. Например, с 1 ноября 2025 года в России установили ограничение на число сим-карт на одного человека. Граждане могут зарегистрировать не более 20 номеров у всех операторов, а иностранцы — не более 10.

Кроме того, с сентября 2025-го запрещено передавать сим-карты посторонним. За нарушение постановления гражданам назначат штраф до 50 тысяч рублей. Все эти меры направлены на уменьшение количества номеров, не связанных с паспортными данными.

При этом в пресс-службе Минцифры подчеркивают, что торговля неактивированными сим-картами на маркетплейсах не противоречит законодательству. Покупатель активирует такую карту через «Госуслуги» или в салоне оператора. Именно этот порядок, по замыслу Минцифры, должен исключить попадание номеров в руки мошенников.

Эксперты считают, что ограничение круга продавцов усилит контроль за распространением сим-карт

Директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина пояснила «Ъ», что регистрация карт через подставных лиц продолжается даже при идентификации через «Госуслуги». Сужение круга продавцов до операторов и их официальных партнёров позволит ужесточить проверку именно на этапе распространения сим-карт.

Основатель проекта Unisimka Анна Кашницкая добавила, что недобросовестные продавцы до сих пор предлагают на маркетплейсах нелегальные сим-карты через личные сообщения. По мнению эксперта, без тотальной верификации всех селлеров эту проблему не решить.

Контекст

За 2025 год на онлайн-площадки пришлось 17% продаж сим-карт — на 4% выше, чем годом ранее, подсчитало агентство Telecom Daily. Параллельно по запросу Роскомнадзора операторы заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% превышает показатель 2024 года.