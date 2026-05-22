Объём крипторынка России превысил 32 трлн ₽ в 2025 году — большая часть операций проходит через легальные площадки

54% оборота криптовалюты приходится на регулируемые биржи и обменники
22 мая 2026, 20:30
Вода из графина переполнила стакан
Деньги
Россия

Объём зачислений на криптокошельки российских пользователей достиг 32,1 трлн рублей, сообщает Forbes. Подавляющее большинство операций (свыше 98 %) классифицированы как мало- или среднеопасные. Доля высокорисковых транзакций не превышает 1%. Эксперты говорят о формировании устойчивого российского крипторынка.

Легальный сегмент лидирует — 17,5 трлн рублей прошли через регулируемые площадки

По данным Forbes, основу низкорискового сегмента крипторынка в России формируют:

  • Централизованные криптобиржи;
  • лицензированные провайдеры виртуальных активов (ПУВА);
  • крупные обменные пункты с разрешениями от регуляторов стран‑партнёров РФ.

Поступления из источников низкого риска составили около 17,5 трлн рублей — 54% от общего объёма всех криптопотоков, сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитического отчёта компании «ШАРД» за 2025 год.

Эксперты «ШАРД» отмечают, что такая динамика отражает укрепление профессиональной инфраструктуры в российской криптоэкосистеме. Крупные сервисы, интегрированные с основными обменными платформами, постепенно аккумулируют у себя большую часть средств. Примечательно, что в их число входят даже площадки, официально приостановившие обслуживание россиян, — например, Binance.

45 % рынка сосредоточено в среднерисковом сегменте

Значительная часть криптоопераций в России проходит через децентрализованные каналы. К среднерисковым транзакциям аналитики «ШАРД» относят:

  • P2P‑сделки (одноранговые обмены);
  • операции через нерегулируемые обменники;
  • внебиржевые сделки с высокой транзитностью;
  • переводы с участием контрагентов с недостаточной прозрачностью.

Совокупный объём таких операций достиг 14,3 трлн рублей, что составляет 45 % от общего потока.

Доля поступлений из источников высокого и очень высокого риска составила чуть более 1% всех операций. В эту категорию «ШАРД» включил:

  • транзакции, связанные с нелегальными азартными играми;
  • переводы в рамках сомнительных финансовых схем;
  • движения средств, имеющие признаки криминальной активности;
  • операции с кошельками лиц, связанных с запрещённой деятельностью.

Крупные площадки усилили контроль над российским крипторынком

На российском рынке сегодня действуют около 500 криптообменных сервисов, ориентированных на местных клиентов и принимающих карты российских банков, сообщает Forbes. Однако число площадок, открыто заявляющих о такой возможности, сократилось до 200 — это связано с усилением борьбы Банка России с дропперством.

Особую нишу занимают около двадцати бирж и обменников, работающих с наличными и использующих лицензии, выданные в Кыргызстане. Основные объёмы торгов сконцентрированы на нескольких крупных площадках, включая инфраструктуру бывшей биржи Garantex.

Международные платформы также играют заметную роль: например, российские пользователи обеспечивают 38 % трафика криптовалютной биржи ByBit.

«ШАРД» также проанализировал, карты каких банков чаще использовались в P2P-обмене криптовалюты в 2024–2025 годах. Распределение оказалось следующим:

  • Сбербанк — 31 % (лидер рынка);
  • Т‑Банк — 23 %;
  • Альфа‑банк — 14 %;
  • Ozon‑банк — 9 %;
  • ВТБ — 6 %;
  • МТС Банк — 4 %;
  • Васл Банк (Таджикистан) — 3 %;
  • прочие банки — 10 %.
Авторы
Никита Стаценко
Никита Стаценко
Редактор
Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме