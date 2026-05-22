В «Москва-Сити» резко выросла доля пустующих офисов: площадь свободных метров достигла максимума за 10 лет

Доля свободных офисных площадей в деловом центре «Москва-Сити» за неполный II квартал 2026 года выросла сразу до 17,4%, сообщили «Ведомости». Это рекордный показатель за последние десять лет. Главной причиной стал формальный выход на рынок небоскрёба Moscow Towers, который РЖД пыталась продать за 280,8 млрд рублей, но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Moscow Towers обеспечил 83% пустующих площадей в «Сити»

По данным «Ведомостей», с конца марта 2026-го свободных офисных площадей в «Москва-Сити» стало больше на 15,9%. Для сравнения: в целом по Москве показатель вырос лишь на 1,2% — до 7,4%, или 1,6 млн кв. м. В годовом выражении разрыв оказался ещё заметнее: в столице доля свободных офисов выросла на 2%, а в «Москва-Сити» — сразу на 17,3%.

Основной вклад в рост пустых площадей внесло появление на рынке бизнес-центра Moscow Towers площадью 243 тыс. кв. м, который продаёт РЖД. По оценке Nikoliers, на которую ссылаются «Ведомости», объект сейчас формирует 83% всех свободных площадей в «Москва-Сити» и около 15% вакантных офисов по всей Москве.

Изначально РЖД планировала разместить в комплексе штаб-квартиру компании, однако правительство настояло на продаже актива для снижения долговой нагрузки. В марте объект выставили на торги за 280,83 млрд рублей, но покупателей не нашлось.

О росте вакантных площадей из-за Moscow Towers сообщили и другие эксперты «Ведомостей». По данным IBC Real Estate, которые приводит издание, с учётом небоскрёба РЖД доля свободных метров в «Москва-Сити» достигла 16,1%, а без него составила бы лишь 5,2%.

Свободные в «Москва-Сити» метры нельзя арендовать

Участники рынка, чьи слова приводят «Ведомости» считают, что скачок показателей пока не означает реального появления большого объёма офисов в аренде. То есть формально свободен почти каждый шестой метр, но их нельзя арендовать. По словам экспертов издания, собственник может повторно попытаться продать башни на других условиях либо реализовывать объект частями.

По словам экспертов «Ведомостей», РЖД не сможет сдать объект в аренду напрямую из-за внутренних регламентов, поэтому дальнейшая судьба комплекса пока остаётся неопределённой.

Снижения цены на аренду офисов ожидать не стоит

Дополнительное влияние на рынок оказал и рекордный ввод новых бизнес-центров. По данным «Ведомостей», только в апреле 2026 года в Москве ввели 14 офисных объектов общей площадью 314,8 тыс. кв. м. Это максимальный показатель для данного периода за последние десять лет. Приобрести можно лишь около 25% новых офисов — примерно 77 тыс. кв. м.

Несмотря на формальный рост свободных площадей, участники рынка не ожидают снижения цен на аренду, сообщают «Ведомости». По словам экспертов издания, в «Москва-Сити» последние годы сохранялся острый дефицит качественных площадей — уровень свободных офисов держался ниже 3–5%. Даже если Moscow Towers выйдет на открытый рынок аренды, это позволит прежде всего закрыть накопившийся отложенный спрос.