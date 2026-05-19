Акционерное общество: определение, виды и способы управления — как устроена главная форма большого бизнеса

Акционерное общество помогает бизнесу привлекать инвесторов через выпуск акций, но требует более сложного управления, чем ООО. И ошибка на старте может привести к проблемам с выпуском акций, уставом, дивидендами и продажей долей участия. Вместе с экспертами разобрались, как устроено АО, чем оно отличается от ООО и когда выбор АО в качестве формы организации действительно имеет смысл.

Коротко об акционерном обществе

Акционерное общество — это компания, уставный капитал которой разделён на акции. Акции закрепляют права акционера: участвовать в управлении, получать дивиденды и претендовать на часть имущества при ликвидации общества — в порядке, установленном законом и уставом.

— это компания, уставный капитал которой разделён на акции. Акции закрепляют права акционера: участвовать в управлении, получать дивиденды и претендовать на часть имущества при ликвидации общества — в порядке, установленном законом и уставом. Акционер не отвечает по долгам компании личными деньгами . Его основной риск — стоимость принадлежащих ему акций. Исключения есть: например, если акции оплачены не полностью или если действия контролирующих лиц привели общество к банкротству.

. Его основной риск — стоимость принадлежащих ему акций. Исключения есть: например, если акции оплачены не полностью или если действия контролирующих лиц привели общество к банкротству. АО бывает публичным и непубличным . ПАО может публично размещать акции и выводить их на рынок. Непубличное АО не рассчитано на свободное обращение акций среди неограниченного круга инвесторов.

. ПАО может публично размещать акции и выводить их на рынок. Непубличное АО не рассчитано на свободное обращение акций среди неограниченного круга инвесторов. Минимальный уставный капитал : 10 тыс. рублей для непубличного АО и 100 тыс. рублей для ПАО.

: 10 тыс. рублей для непубличного АО и 100 тыс. рублей для ПАО. АО, как правило, выбирают под инвестиции, рост и более сложную структуру владения. Для малого бизнеса без инвесторов часто проще и дешевле открыть ООО: там меньше корпоративных процедур и ниже расходы на обслуживание компании.

Что такое акционерное общество

Акционерное общество (АО) — это коммерческая организация, уставный капитал которой разделён на акции. Акции закрепляют права акционера по отношению к обществу: участвовать в управлении, получать дивиденды и претендовать на часть имущества при ликвидации компании. Объём этих прав зависит от типа акций и положений устава.

Акционер может: участвовать в управлении обществом — например, голосовать на общем собрании акционеров, если его акции дают такое право;

— например, голосовать на общем собрании акционеров, если его акции дают такое право; получать дивиденды , если общество приняло решение об их выплате;

, если общество приняло решение об их выплате; получить часть имущества компании при ликвидации, если после расчётов с кредиторами у общества осталось имущество.

Старший юрисконсульт консалтинговой компании Neo Яна Золхоева объясняет, что акция удостоверяет обязательственные права акционера по отношению к обществу, а само АО отвечает по своим обязательствам отдельно от акционеров. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит добавляет, что каждая акция даёт право на часть прибыли компании, участие в управлении в зависимости от типа акций и долю в имуществе при ликвидации общества.

Ключевая особенность акционерного общества в том, что оно изначально создаётся с целью привлечения внешнего капитала. Валерий Богинский Коммерческий директор АО «Доля роста»

Основные признаки АО:

высший орган управления — общее собрание акционеров;

акционеры не отвечают по долгам общества личным имуществом и рискуют в пределах стоимости принадлежащих им акций;

права на акции учитываются в реестре акционеров;

акции можно продавать, передавать или размещать среди инвесторов с учётом требования закона и устава организации;

текущей деятельностью общества руководит директор или генеральный директор;

в ПАО и крупных непубличных АО важную роль играет совет директоров;

прибыль распределяется через дивиденды, если общество принимает решение об их выплате.

Виды акционерных обществ

Согласно ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ и ст. 7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерные общества бывают публичными и непубличными. Публичное акционерное общество может размещать акции по открытой подписке и выводить их в публичное обращение, а непубличное АО не вправе предлагать акции неограниченному кругу инвесторов.

Типы АО: в чём разница между ПАО и непубличным АО

Старший юрист юридической компании Intana Legal София Комиссарова объясняет, что главное различие между публичным и непубличным АО — в доступе к рынку. Публичное акционерное общество (ПАО) может предлагать акции широкому кругу инвесторов, а непубличное АО размещает акции только среди заранее определённого круга лиц.

Критерий ПАО Непубличное АО Размещение акций Возможно по открытой подписке Только среди ограниченного круга лиц Обращение акций Акции могут быть допущены к публичному обращению, в том числе к торгам на бирже Акции не выходят в свободное биржевое обращение Раскрытие информации Требований больше Требований меньше Уставный капитал От 100 тыс. рублей От 10 тыс. рублей Продажа акций Свободнее, без преимущественного права одних акционеров перед другими Устав может предусмотреть преимущественное право акционеров или самого общества на покупку акций, которые продаёт другой акционер Для какого бизнеса Для компаний, которые хотят привлекать деньги с рынка Для компаний, которым нужна акционерная форма без выхода на биржу

У публичных обществ существенно выше требования к раскрытию информации, корпоративным процедурам и структуре управления, тогда как непубличные общества дают собственникам больше гибкости в настройке корпоративной модели. Иван Шиндин Инвестиционный директор инвестиционного фонда Central Asia Capital

Различия в порядке размещения и обращения акций

Размещение акций — это первичная передача акций первым владельцам: учредителям или инвесторам. Обращение акций начинается после размещения: владелец может продать, подарить или иначе передать акции другому лицу, если сделку не ограничивают закон и устав.

Что сравниваем ПАО Непубличное АО Размещение акций Можно предлагать акции широкому кругу инвесторов через открытую подписку Нельзя предлагать акции неограниченному кругу лиц Обращение акций Акции могут быть допущены к публичному обращению, в том числе к торгам на бирже после листинга Акции не выходят в свободное биржевое обращение Продажа третьим лицам Акционер распоряжается акциями свободнее Устав может закрепить преимущественное право покупки для его акционеров или самого общества Контроль над составом владельцев Слабее: акции могут купить рыночные инвесторы Сильнее: устав может усложнить вход новых владельцев через преимущественное право покупки или необходимость согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам

Старший юрисконсульт консалтинговой компании Neo Яна Золхоева отмечает, что ПАО рассчитано на открытый рынок и более жёсткое регулирование, а формат непубличного АО позволяет собственникам сохранить больший контроль над кругом акционеров.

Как перевести непубличное АО в публичное и наоборот

Чтобы непубличное АО стало публичным, одного решения «теперь мы ПАО» недостаточно. По статье 7.1 закона № 208-ФЗ нужно изменить устав, зарегистрировать проспект акций*Проспект акций — это документ с информацией о компании и её ценных бумагах. Он нужен, когда акции планируют публично размещать или допускать к торгам., заключить договор с организатором торговли о листинге*Листинг — это допуск акций к биржевым торгам. После листинга инвесторы могут покупать и продавать акции на бирже через брокера.и внести сведения о публичном статусе в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Переход из непубличного АО в ПАО обычно включает несколько шагов: Принять решение на общем собрании акционеров. Внести в устав указание на публичный статус общества. Увеличить уставный капитал минимум до 100 тыс. рублей, если он был ниже. Зарегистрировать в Банке России проспект акций — документ с информацией о компании и её ценных бумагах. Заключить договор о листинге акций с организатором торговли. Зарегистрировать изменения в уставе и сведения о публичном статусе в ЕГРЮЛ.

Обратный переход — из ПАО в непубличное АО — сложнее: закон предъявляет к нему больше условий. По ст. 7.2 закона № 208-ФЗ общество должно исключить из устава указание на публичный статус, зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ, обратиться в Банк России за освобождением от обязанности раскрывать информацию и, если акции торгуются на бирже, пройти делистинг.

Решение о прекращении публичного статуса принимает общее собрание акционеров большинством в 95% голосов всех акционеров — владельцев акций всех категорий и типов. Акционеры, которые голосовали против или не участвовали в голосовании, вправе потребовать выкупа принадлежащих им акций. Иван Шиндин Инвестиционный директор инвестиционного фонда Central Asia Capital

Чем АО отличается от ООО

АО и ООО — две формы хозяйственных обществ, где владельцы обычно не отвечают по долгам компании личным имуществом. Но устроено владение в них по-разному:

В ООО участнику принадлежит доля в уставном капитале;

В акционерном обществе акционеру принадлежат акции — ценные бумаги, которые закрепляют его права на участие в управлении, дивиденды и часть имущества при ликвидации общества. Объём этих прав зависит от типа акций и устава.

Деятельность АО регулируется Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года, а ООО — Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года.

Старший юрисконсульт консалтинговой компании Neo Яна Золхоева отмечает, что главное различие между АО и ООО в том, как подтверждаются права владельцев бизнеса. В ООО право участника связано с долей: сведения об участниках и размере их долей отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В АО право акционера подтверждается записью в реестре акционеров: именно там учитываются бездокументарные акции и их владельцы.

Основное различие заключается в привлечении инвестиций и гибкости управления долями в бизнесе. В ООО при входе нового участника, как правило, требуется вносить изменения в устав и нотариально заверять сделку. В акционерном обществе используется механизм дополнительной эмиссии акций: инвестор приобретает акции и таким образом становится совладельцем компании. Валерий Богинский Коммерческий директор АО «Доля роста»

Особенности правового регулирования АО и ООО

В ООО структура устроена проще: уставный капитал состоит из долей, список участников ведёт само общество, а минимальный уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Закон также ограничивает число участников ООО: их не может быть больше 50. Если участников станет больше, по закону общество должно преобразоваться в АО или производственный кооператив либо уменьшить число участников.

В АО уставный капитал разделён на акции. Минимальный капитал непубличного АО составляет 10 тыс. рублей, публичного АО — 100 тыс. рублей. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров с момента государственной регистрации. Для бизнеса это означает больше корпоративных процедур, расходов на сопровождение и требований к оформлению решений.

Есть разница и в выходе из бизнеса. Участник ООО может выйти из общества через отчуждение доли самому обществу, если такая возможность предусмотрена уставом. Главное, удостоверить заявление о выходе у нотариуса. В АО отдельного механизма выхода с выплатой стоимости пакета нет: акционер продаёт акции другому акционеру, инвестору, самому обществу в предусмотренных законом случаях или на бирже, если речь идёт о публичном обществе.

Преимущества и недостатки АО и ООО: что выбрать для бизнеса

ООО чаще подходит для малого и среднего бизнеса с понятным кругом владельцев: формат обходится участникам дешевле, им проще управлять и не требуется выпускать акции.

По словам опрошенных Russian Business экспертов, АО выбирают не только крупные компании. Чаще эта форма нужна бизнесу, который планирует привлекать внешних инвесторов, проводить несколько раундов финансирования, запускать опционные программы или готовиться к выходу на биржу. Также АО выбирают, когда бизнес планирует привлекать инвесторов через капитал, выпускать разные категории акций, запускать опционные программы для команды или готовиться к масштабированию.

АО избыточно для торговли, услуг, локального производства и агентств, где нет планов на привлечение новых акционеров или выход на биржу. Сергей Буринов Финансовый директор Russian Business

Ведущий юрист компании «Юридический Омбудсмен» Фанис Галимзянов отмечает, что через выпуск новых акций обществу проще привлекать деньги со стороны, чем предпринимателю или ООО, но это требует отчётности, реестродержателя и более дорогого юридического сопровождения. Для ООО таких затрат меньше, зато привлечь большое число инвесторов сложнее.

Адвокат коллегии адвокатов «Окатов и партнёры», канд. юрид. наук Альфия Зайнутдинова считает, что АО заточено под крупный, инвесторский и публичный бизнес, а ООО — под малый и средний бизнес с простой структурой. По её оценке, решающее значение имеют масштаб проекта, планы по привлечению инвесторов и готовность нести расходы на более сложное регулирование.

АО стоит рассматривать, если бизнесу нужны: внешние инвесторы — фонды, бизнес-ангелы, стратегические партнёры;

несколько раундов привлечения капитала;

опционная программа для ключевых сотрудников;

большое число собственников;

подготовка к публичному размещению акций;

более сложная модель управления с советом директоров и разными категориями акций.

ООО рациональнее выбрать, если у бизнеса один или несколько владельцев, нет планов выходить на биржу и привлекать широкий круг инвесторов, а главная задача — быстро зарегистрировать компанию и не усложнять корпоративное управление.

Сравнение АО и ООО

Критерий АО ООО Что принадлежит владельцу Акции Доля в уставном капитале Чем подтверждаются права Записью в реестре акционеров Сведениями в Едином государственном реестре юридических лиц и документах общества Минимальный уставный капитал 10 тыс. рублей для непубличного АО, 100 тыс. рублей для публичного АО 10 тыс. рублей Число владельцев Верхнего предела нет Не больше 50 участников Привлечение инвесторов Через выпуск или продажу акций Через продажу доли, увеличение уставного капитала или вклад участника Продажа участия в бизнесе Через продажу акций Через продажу долей Выход из бизнеса Отдельного выхода с выплатой стоимости пакета нет, акции нужно продать. В отдельных случаях закон даёт акционеру право требовать выкупа акций обществом Возможен выход с передачей доли обществу, если это предусмотрено уставом Управление Общее собрание акционеров, директор или генеральный директор; больше корпоративных процедур, в ПАО обязателен совет директоров Общее собрание участников, директор или генеральный директор; процедур меньше, совет директоров можно создать по желанию Раскрытие информации Требований больше, особенно у публичных АО Требований меньше, чем к АО Расходы на сопровождение Выше из-за выпуска акций, регистратора, корпоративных процедур и, в отдельных случаях, аудита Ниже, потому что нет выпуска акций и обязательного реестра акционеров Для какого бизнеса подходит Для проектов с инвесторами, масштабированием, большим числом собственников или планами на биржу Для малого и среднего бизнеса с ограниченным кругом владельцев

Устав акционерного общества: что обязательно включить

Устав — основной документ АО: в нём закрепляют сведения о компании, размере уставного капитала, акциях, правах акционеров и системе управления. Согласно п. 3 ст. 98 ГК РФ и ст. 11 закона № 208-ФЗ, без обязательных положений устав не будет соответствовать требованиям закона.

Основные пункты устава: наименование, адрес, уставный капитал

Тип информации Что именно написать Наименование Полное и сокращённое фирменное наименование общества Место нахождения Населённый пункт или муниципальное образование, где находится общество Статус общества Для ПАО указать публичный статус; для непубличного АО можно закрепить непубличный характер общества Уставный капитал Размер уставного капитала Акции Количество, номинальная стоимость, категории акций: обыкновенные и привилегированные; типы привилегированных акций, если они есть Права по акциям Органы управления Права владельцев привилегированных акций каждого типа; при необходимости — права по другим акциям Структура органов общества, их компетенция и порядок принятия решений Общее собрание акционеров Порядок подготовки и проведения собраний или заочного голосования Дополнительные положения Ограничения по акциям, преимущественные права, порядок предоставления информации акционерам и другие правила, если они нужны обществу и не противоречат закону

Порядок формирования и распределения прибыли в уставе

Часть прибыли АО может распределяться между акционерами через дивиденды. Согласно ст. 42 закона № 208-ФЗ, решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров. Размер дивидендов не может быть выше размера, рекомендованного советом директоров, если он создан в обществе.

В уставе достаточно закрепить: кто принимает решение о распределении прибыли;

какие органы готовят рекомендации по дивидендам;

по каким акциям и в какой форме могут выплачиваться дивиденды;

может ли общество утверждать дивидендную политику отдельным внутренним документом.

Органы управления АО: как прописать в учредительных документах

В уставе важно не просто перечислить органы управления, а закрепить, кто за что отвечает. В АО есть три основных уровня управления: общее собрание акционеров, совет директоров — если он обязателен по закону или предусмотрен уставом, — и исполнительный орган (директор, генеральный директор, правление или дирекция).

В уставе нужно указать: какие вопросы решает общее собрание акционеров: согласно ст. 48 закона № 208-ФЗ, к ним относятся изменение устава, реорганизация и ликвидация общества, избрание совета директоров, распределение прибыли, увеличение и уменьшение уставного капитала;

какие полномочия получает совет директоров: например, утверждение стратегии, созыв собрания акционеров, рекомендации по дивидендам, контроль за исполнительными органами и одобрение отдельных сделок;

обязанности, которые ложатся на текущее управление: заключение договоров, работа с сотрудниками, открытие счетов, исполнение решений собрания и совета директоров;

как принимаются решения: какой нужен кворум, сколько голосов требуется по ключевым вопросам, какие решения нельзя передать нижестоящему органу;

какие сделки требуют одобрения совета директоров или общего собрания акционеров: например, крупные сделки, сделки, в совершении которых есть заинтересованность, создание дочерних компаний.

Важно не повторять общие фразы закона, а адаптировать устав под компанию и нужды конкретных акционеров: максимально детально определить, кто в компании какие вопросы решает, кто и как это контролирует. Владимир Данилевский Руководитель корпоративных проектов юридической компании Intana Legal

Требования к учредителям акционерного общества

Учредителями АО могут быть граждане и юридические лица, которые приняли решение создать общество. Согласно ст. 10 закона № 208-ФЗ, государственные органы и органы местного самоуправления не могут быть учредителями АО, если такое право прямо не предусмотрено федеральным законом.

Кто может быть учредителем АО: физические и юридические лица

Учредителем АО может быть:

одно или несколько физических лиц;

одно или несколько юридических лиц;

иностранный гражданин или иностранная компания — если для конкретной сферы бизнеса нет специальных ограничений.

Инвестиционный директор инвестиционного фонда Central Asia Capital Иван Шиндин отмечает, что АО может быть создано одним лицом, а сведения о единственном акционере вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц. По словам эксперта, это делает акционерную форму удобной не только для партнёрского бизнеса, но и для холдингов, проектных компаний и структур, где сначала есть один собственник, а потом к капиталу подключаются инвесторы.

С 1 августа 2025 года АО может иметь единственным учредителем другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если запрет не установлен законом. Раньше такие многоуровневые структуры с единственным владельцем были ограничены, но общий запрет сняли поправками к ГК РФ и закону № 208-ФЗ.

Минимальный уставный капитал и число участников АО

Согласно ст. 26 закона № 208-ФЗ, минимальный уставный капитал публичного АО составляет 100 тыс. рублей, непубличного АО — 10 тыс. рублей. Верхний предел по числу акционеров в законе не указан.

Уставный капитал должен соотноситься с задачами бизнеса: объёмом стартового финансирования, ожидаемым числом раундов, структурой владения, требованиями кредиторов и тем, насколько компания хочет продемонстрировать серьёзность намерений перед инвесторами и контрагентами. Иван Шиндин Инвестиционный директор инвестиционного фонда Central Asia Capital

Старший юрисконсульт консалтинговой компании Neo Яна Золхоева обращает внимание, что на старте можно установить минимальную сумму, а затем увеличить капитал через выпуск дополнительных акций.

Кто и как управляет акционерным обществом

Управление АО состоит из нескольких уровней. Акционеры принимают ключевые решения на общем собрании. Совет директоров, если он создан или обязателен, отвечает за общее руководство обществом и контроль за исполнительными органами. Директор, генеральный директор, правление или дирекция руководят текущей деятельностью компании.Старший юрисконсульт консалтинговой компании Neo Яна Золхоева называет такую систему иерархией компетенций: у каждого органа должен быть свой круг вопросов, которые нельзя смешивать.

Общее собрание акционеров: компетенция и порядок проведения

Общее собрание акционеров — высший орган АО. Согласно п. 1 ст. 47 закона № 208-ФЗ, общество обязано регулярно проводить годовое собрание, а дополнительные собрания считаются внеочередными. Общее собрание решает вопросы, которые влияют на саму структуру общества и права акционеров:

меняет устав;

выносит вердикт о реорганизации или ликвидации;

избирает совет директоров;

решает вопросы об увеличении или уменьшении уставного капитала;

утверждает годовую отчётность, если устав не передал вопрос совету директоров;

распределяет прибыль и принимает решение о дивидендах;

одобряет крупные сделки и сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом.

Общее собрание акционеров задаёт «правила игры» и принимает судьбоносные для компании решения, а совет директоров обеспечивает оперативный контроль. Ни собрание, ни совет директоров сами не заключают сделки: это делает исполнительный орган — генеральный директор или правление. Владимир Данилевский Руководитель корпоративных проектов юридической компании Intana Legal

Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, собрание не проводят в привычном виде: единственный акционер принимает решения письменно по вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания. Такое правило закреплено в п. 6 ст. 47 закона № 208-ФЗ.

Совет директоров и исполнительные органы: функции и полномочия

Совет директоров, или наблюдательный совет, не управляет ежедневной работой компании. Его задача — общее руководство: стратегия, контроль за исполнительными органами, подготовка собраний, рекомендации по дивидендам, одобрение отдельных сделок. Согласно ст. 64 закона № 208-ФЗ, совет директоров руководит деятельностью общества в целом, за исключением вопросов, которые закон относит к компетенции общего собрания.

Совет директоров обязателен не для каждого АО. В публичном обществе совет директоров, или наблюдательный совет, обязателен. В непубличном АО, где меньше 50 акционеров владеют голосующими акциями, устав может передать функции совета директоров общему собранию акционеров.

Текущей работой АО занимается исполнительный орган. По закону это может быть директор или генеральный директор. В более сложной структуре к нему добавляют коллегиальный орган — правление или дирекцию. Исполнительный орган заключает договоры, открывает счета, нанимает сотрудников, исполняет решения собрания и совета директоров.

Права и обязанности акционеров: как участвовать в управлении

Акционер участвует в управлении через голосование, вопросы к обществу, получение информации и продажу акций. По закону объём прав зависит от количества и категории акций: обыкновенные акции дают право голоса по вопросам общего собрания, право на дивиденды и часть имущества при ликвидации общества.

Привилегированные акции могут давать заранее определённый дивиденд или преимущество при ликвидации, но по общему правилу не дают права голоса, если закон или устав не устанавливают исключение. Например, владельцы привилегированных акций голосуют по вопросам реорганизации, ликвидации и изменения устава, если такие изменения ограничивают их права.

На практике акционер может: голосовать на общем собрании лично, через представителя или дистанционно, если такой порядок предусмотрен;

получать материалы к собранию, а также документы общества в порядке и объёме, предусмотренных законом;

предлагать вопросы в повестку в случаях, предусмотренных законом и уставом;

оспаривать решения органов управления, если они нарушают права акционера;

продавать акции с учётом ограничений закона и устава.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отмечает, что акция даёт владельцу не только право на дивиденды, но и возможность участвовать в решениях компании. Объём прав зависит от вида акций: одни дают право голоса почти по всем вопросам, другие — только в отдельных случаях. Для владельца небольшого пакета особенно важны доступ к документам общества и понятные правила голосования: без них сложнее отследить решения, которые могут снизить стоимость его акций.

По долгам АО отвечает само общество. Акционер не погашает долги компании личными деньгами и рискует только той суммой, которую вложил в акции, но по ст. 96 Гражданского кодекса РФ он несёт риск в пределах неоплаченной части акций, а если акционер фактически контролировал общество и его действия или бездействие привели к невозможности погасить требования кредиторов, его могут привлечь к субсидиарной ответственности как контролирующее должника лицо по ст. 61.11 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Как создать акционерное общество: пошаговая инструкция

Создание АО сложнее регистрации ООО: нужно не только зарегистрировать юридическое лицо в ФНС, но и оформить выпуск акций. При учреждении АО документы на выпуск акций подают в Банк России или регистратору до внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ. После регистрации общество также должно обеспечить ведение и хранение реестра акционеров у профессионального регистратора.

Шаг 1. Подготовить учредительные и эмиссионные документы

На старте учредители решают, каким будет общество: публичным или непубличным, кто станет директором, сколько будет акций, какой у них номинал и как распределится уставный капитал.

Основные документы на этом этапе:

решение единственного учредителя или протокол учредительного собрания;

договор о создании АО, если учредителей несколько;

устав;

решение о выпуске акций;

сведения о директоре;

сведения о регистраторе;

документы, подтверждающие адрес, если они нужны.

Шаг 2. Зарегистрировать выпуск акций

До регистрации АО в ЕГРЮЛ нужно получить документ, подтверждающий присвоение выпуску акций регистрационного номера. Выпуск акций при учреждении АО может зарегистрировать Банк России или регистратор, который утверждён решением учредителей.

С 1 марта 2026 года эмиссионные документы в Банк России подают только в электронной форме через личный кабинет участника информационного обмена.

Шаг 3. Зарегистрировать АО в ФНС

В Федеральную налоговую службу (ФНС) подают заявление по форме № Р11001, устав, решение или протокол о создании АО и квитанцию об уплате госпошлины, если она требуется (госпошлина составляет 4 тыс. рублей). При электронной подаче с усиленной квалифицированной электронной подписью или через нотариуса платить пошлину не нужно.

Если документы в порядке, налоговая регистрирует юридическое лицо за три рабочих дня. После регистрации общество получает лист записи ЕГРЮЛ, выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и устав с отметкой регистрирующего органа.

Шаг 4. Разместить акции и начать работу

Акции при учреждении АО распределяются между учредителями. После регистрации общества важно оплатить их в установленные сроки и оформить итоги выпуска.

На этом этапе нужно:

распределить акции между учредителями;

оплатить акции в установленные сроки;

подать уведомление или отчёт об итогах выпуска, если это требуется.

Согласно ст. 34 закона № 208-ФЗ, не менее 50% акций нужно оплатить в течение трёх месяцев после регистрации общества, остальное — в течение года, если договор о создании АО не устанавливает более короткий срок. До полной оплаты акция не даёт права голоса, если его не предусматривает устав.

Старший юрист юридической компании Intana Legal София Комиссарова уточняет, что при проверке оплаты уставного капитала важно не только смотреть на формальные документы по выпуску акций, но и изучать платёжные документы, чтобы подтвердить, что учредители действительно внесли деньги, а не только оформили выпуск на бумаге.

Шаг 5. Получить документы и начать деятельность

После регистрации АО получает лист записи ЕГРЮЛ, устав с отметкой регистрирующего органа и другие регистрационные документы. Затем общество открывает расчётный счёт, оформляет отношения с регистратором, утверждает внутренние документы и запускает операционную работу.

Если для деятельности нужна лицензия или уведомление госоргана, начинать работу можно только после выполнения этих требований.