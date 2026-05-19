Фитнес-индустрия просит у правительства дополнительные налоговые послабления: клубам нужны льготы по НДС и аренде

Национальное фитнес-сообщество (НФС) направило председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать комплекс мер по снижению налогового бремени для предприятий фитнес-отрасли, сообщает Forbes. В 2025–2026 годах нагрузка на бизнес в этой сфере существенно возросла из-за повышения базовой ставки НДС до 22% и роста административных издержек, связанных с налогами. В результате с начала года фитнес-услуги подорожали на 10%, а рентабельность отрасли сократилась до 5–7%.

Действующая льгота по НДС не решает системных проблем отрасли

Хотя оздоровительные и физкультурные услуги освобождены от НДС, это не снимает остроты вопроса с налоговой нагрузкой, сообщает Forbes с опорой на заявления НФС. Сейчас для фитнес-клубов, которые работают по упрощённой системе налогообложения (УСН), действует порог годового дохода. Если клуб его превышает, он теряет право на УСН и автоматически переходит на общую систему налогообложения.

Кроме того, повышение ставки НДС до 22% у контрагентов сказалось на конечной себестоимости услуг для фитнес-центров, что и привело к удорожанию абонементов и обвалу маржинальности.

НФС предложило ввести налоговые льготы для арендодателей

НФС, по данным Forbes, просит премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минфину, Минспорту, Минэкономразвития, ФНС и Минтруду проработать предложения по следующим направлениям:

Единый тариф по страховым взносам. Для предприятий с кодом ОКВЭД 93.13 (Деятельность фитнес-центров) предлагается установить пониженную ставку 7,6% на все выплаты, превышающие 1,5 минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Правовая определённость по НДС на дополнительные сервисы. Сейчас в статье 149 Налогового кодекса льгота распространяется только на сами физкультурно-оздоровительные услуги. В законодательстве прямо не прописано, как облагать налогом сопутствующие сервисы — например, доступ в раздевалку или аренду шкафчика. НФС предлагает два варианта: либо дополнить статью 149 формулировкой об услугах по обеспечению доступа к занятиям, либо установить в статье 164 НК нулевую ставку НДС для фитнес-услуг по клубным картам и всему, что с ними связано.

Корректировка лимитов по УСН. Объединение настаивает на пересмотре ограничений для применения упрощённой системы налогообложения — либо за счёт увеличения порогов дохода, либо путём введения системы налогооблажения с более мягкими условиями.

Налоговые льготы для арендодателей. НФС предлагает рекомендовать регионам снижать ставку налога на имущество до 0,1–0,5% (против текущих 2,2%) для собственников, сдающих площади под фитнес-объекты. При этом обязательное условие предоставления льготы — ограничение роста арендной платы для фитнес-клубов.

Пилотный налоговый эксперимент. Запустить в одном или нескольких субъектах РФ проект с обнулением ставки НДС на фитнес-услуги на срок от полугода до года.

Как пишет Forbes, в НФС уверены, что принятие предложенных мер принесёт несколько ключевых результатов. Государство, предприниматели и потребители смогут найти баланс интересов. Отрасль сохранит рабочие места и станет привлекательнее для инвесторов. Рост цен на клубные карты удастся затормозить, а оздоровительные услуги — сделать более доступными для населения.

Контекст

Обращение к премьеру — не первая попытка фитнес-сообщества привлечь внимание властей к проблемам отрасли. Осенью 2025 года НФС уже просило правительство включить физкультурно-оздоровительную сферу в перечень приоритетных для малого и среднего предпринимательства (МСП) и сохранить действующий порядок расчёта страховых взносов с 2026 года.

Уже тогда игроки отрасли предупреждали: новая налоговая нагрузка ударит по доступности спорта, приведёт к росту издержек и замедлит развитие бизнеса.