Ввод новых мощностей для ЦОДов в России сократился в 8 раз: эксперты говорят о необходимости новых мер поддержки

Ввод новых мощностей для ЦОДов в России сократился в восемь раз: если в 2024 году в стране ввели более 40 тыс. стоек для ЦОДов, то в 2025-м — только около 5 тыс., заявили участники сессии «ЦОДы на пределе» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). На этом фоне отрасль обсуждает строительство собственных электростанций, перенос мощностей в регионы и новые ограничения для майнинга.

Одни из причин замедления рынка — высокая ставка и нехватка энергии

Участники рынка на конференции ЦИПР заявили, что отрасль столкнулась с системным замедлением строительства новых дата-центров. Если в 2024 году в России ввели более 40 тыс. стоек, то в 2025-м — около 5 тыс.

При этом спрос на вычислительные мощности продолжает расти из-за ИИ, импортозамещения и цифровизации бизнеса. По словам генерального директора «Базис РТК ЦОД» Давида Мартиросова, предложение новых площадок снижается из-за высокой стоимости денег и ограничений по энергетике.

Окупаемость ЦОДов выросла до 10–12 лет

Одной из главных проблем отрасли генеральный директор «Базис РТК ЦОД» Давид Мартиросов назвал рост сроков окупаемости проектов. Если ещё несколько лет назад дата-центры окупались за 6–8 лет, то сейчас этот срок вырос до 10–12 лет на фоне высокой ключевой ставки, дорогих кредитов и роста капитальных затрат.

На сессии отметили, что часть проектов уже заморожена, а операторы ЦОДов вынуждены повышать тарифы и активнее развивать облачные сервисы, чтобы компенсировать рост расходов.

Москва фактически перестала подключать новые ЦОДы

Ещё одной проблемой для рынка ЦОДов стали ограничения на подключение новых объектов к электросетям в Москве и Московской области. Системный оператор считает столичный регион фактически исчерпавшим свободные мощности для новых проектов.

При этом заказчики не готовы массово переносить инфраструктуру в регионы. За годы компании вложили миллиарды рублей в собственные площадки вокруг Москвы, а переезд требует полной перестройки архитектуры IT-систем.

Майнинг в Москве потребляет почти столько же энергии, сколько все ЦОДы России

Одним из главных конфликтов дискуссии стала конкуренция ЦОДов и майнинга за электроэнергию. По данным участников сессии, майнинг в России потребляет около 11 ГВт, из которых более 1 ГВт приходится на Москву. При этом все коммерческие ЦОДы России потребляют около 1,5 ГВт.

На этом фоне представители отрасли обсуждают ограничения для майнинга в энергодефицитных регионах и разделение регулирования для ЦОДов и криптоферм.

Отрасли не хватает инженеров, а ЦОДы начали конфликтовать с застройкой городов

Рынок столкнулся сразу с несколькими системными проблемами — дефицитом кадров и рисками потери площадок под строительство дата-центров, заявил генеральный директор АНО «Координационный совет ЦОД» Дмитрий Бедердинов.

«У нас на самом деле в отрасли колоссальная проблема с квалифицированными кадрами. Сегодня институт очень мало выпускают выпускают инженеров-проектировщиков, инженеров-электриков по вентиляции, по кондиционерам. Мы с своей стороны пытаемся внутри отрасли это тоже как-то решать. Курс повышения квалификации делаем. Но, конечно, это никаким образом не помогает спасти текущую ситуацию», — рассказал генеральный директор АНО «Координационный совет ЦОД» Дмитрий Бедердинов.

Ещё одним вызовом для отрасли стала программа комплексного развития территорий (КРТ). Дмитрий Бедердинов отметил, что ЦОДы обычно строятся в бывших промышленных зонах, где уже есть доступ к необходимым энергомощностям. Однако именно такие территории всё чаще попадают под городскую застройку и изменения планов развития.

«Хотелось бы, чтобы на законодательном уровне, ЦОДы были бы защищены более серьезно от проблем КРТ», — пояснил Дмитрий Бедердинов.

По словам участников рынка, перенос дата-центра создаёт риски не только для самого объекта, но и для клиентов, которые размещают там инфраструктуру и данные.

ИИ потребляет электричество в объёме многоквартирного дома

Отдельной темой дискуссии стало влияние генеративного ИИ на инфраструктуру дата-центров. Нейросети радикально меняют нагрузку на энергосистему и энергосистему ЦОДов, заявила член правления ПАО «Интер РАО» Тамара Меребашвили. По её словам, если классическая стойка ЦОДа потребляет около 10–15 кВт мощности, то стойка для генеративного ИИ уже требует более 100 кВт.

«15 кВт — это большой дом в Московской области, 300-400 квадратных метров. Квартира современная, оснащенная электроплитой, посудомойкой, теплыми полами — это 15 кВт, в некоторых 30. Это одна стойка. Что мы видим с точки зрения генеративного ИИ? Стойки требует теперь больше 100 кВт. 100 кВт — большая пекарня. Это многоквартирный дом», — пояснила член правления ПАО «Интер РАО» Тамара Меребашвили во время сессии на ЦИПР.

По прогнозу Международного энергетического агентства, который озвучили на дискуссии, доля ЦОДов в мировом потреблении электроэнергии к 2030 году вырастет с 1,5% до 3%.

На этом фоне отрасль всё чаще обсуждает строительство дата-центров рядом с атомными электростанциями и запуск собственных генерирующих мощностей. На сессии также заявили, что России к 2030 году может понадобиться ещё 2–2,5 ГВт мощности только для ЦОДов — это сопоставимо со строительством новой АЭС.

Для новых ЦОДов начали обсуждать налоговые льготы и строительство АЭС

Член Правления ПАО «Интер РАО» Тамара Меребашвили, ссылаясь на ранее озвученные Сбером предложения, предложила ввести дополнительные меры поддержки энергетики на фоне роста энергопотребления ЦОДов. Среди инициатив:

введение налоговых льгот и освобождение крупных энергопроектов от налогов на 10–15 лет;

привлечение пенсионных средств в проекты электроэнергетики;

механизмы совместного строительства ЦОДов самими потребителями;

меры господдержки для строительства новых АЭС и расширения действующих энергоблоков.

Участники рынка также заявили, что отрасли придётся ускорить строительство дата-центров. Как пояснил вице-президент, технический директор Т-Банк Олег Щербаков, сейчас запуск нового ЦОДа занимает около двух лет. Однако, по его словам, рынок должен научиться строить такие объекты за девять месяцев, иначе технологии будут развиваться быстрее, чем вводятся новые мощности.