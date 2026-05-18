«Ростелеком» планирует выйти на рынок Smart TV: первые умные телевизоры компания выпустит уже в 2026-м

«Ростелеком» планирует запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ», сообщает «Коммерсант». В устройства будут встроены ИИ-ассистент и система защиты от несанкционированного использования. Компания рассчитывает за три года занять до 30% рынка Smart TV, целевой аудиторией станет госсектор.

Главные особенности — российская ОС и встроенное федеральное ТВ

В «Ростелекоме» сообщили «Коммерсанту», что компания планирует выпускать телевизоры диагональю от 24 до 55 дюймов. Устройства будут работать на базе ОС «Аврора ТВ» и получат систему защиты цифрового контента DRM от производителя «Электра».

ООО «Электра» — дочерняя компания «Ростелекома», которая производит сервисные платформы и оборудование для операторов связи. В 2025 году выручка компании составила 2,073 млрд рублей, а чистая прибыль — 20,3 млн рублей.

В компании заявили, что телевизоры на базе «Авроры ТВ» будут защищены «от воздействия из-за границы», смогут работать с персональными данными в соответствии с российским законодательством, а также поддерживать различные виды приложений. Кроме того, устройства смогут бесплатно транслировать обязательные федеральные телеканалы без модуля цифрового ТВ.

Первая партия составит около 200 тыс. устройств

Первая партия телевизоров может составить 150–200 тыс. устройств до конца 2026 года. Основным заказчиком компания считает госсегмент, однако рассчитывает и на спрос со стороны бизнеса и частных пользователей.

«Ростелеком» также рассматривает возможность устанавливать «Аврору ТВ» на телевизоры других производителей — в том числе потенциально зарубежных брендов.

Рынок Smart TV в России превысил 58 млрд рублей за квартал

По данным «М.Видео», в первом квартале 2026 года продажи умных телевизоров и смарт-панелей в России достигли 58,2 млрд рублей. Всего за квартал было продано 2 млн устройств — это на 10% больше год к году.

При этом Android TV и Google TV сейчас занимают более 40% рынка среди программных платформ. В «Яндексе» сообщили «Коммерсанту», что количество активных телевизоров с YaOS выросло на 22,6%, до 5,8 млн устройств. В компании также заявили, что в 2025 году операционная система YaOS была установлена на каждом пятом телевизоре, проданном в России.

В «Сбере» отметили, что продажи телевизоров с ОС «Салют ТВ» растут быстрее рынка. В натуральном выражении рост составил 71% против 10% по рынку в целом, а в денежном — 54% против 0,7%.

Эксперты оценили разработку ОС для Smart TV в 5 млрд рублей

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что телевизоры «Ростелекома» попадают в наиболее массовый сегмент рынка, а первая партия в 150–200 тыс. устройств выглядит как пилотный объём для тестирования производства и логистики.

По оценкам аналитиков, разработка собственной ОС для Smart TV с нуля может потребовать 3–5 млрд рублей первоначальных инвестиций и около 1 млрд рублей ежегодно на развитие платформы. При развитии партнёрств и каналов продаж «Ростелеком» сможет занять 15–25% рынка Smart TV.