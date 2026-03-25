Подключённые автомобили: как интернет меняет автопром
О новой экономике авторынка: модели монетизации, большие данные и переход к автопилоту
Подключённый автомобиль — это уже не просто технологическая функция, а новая бизнес-модель. Благодаря развитию сетей связи машины становятся частью цифровой экосистемы: они собирают данные, получают обновления через интернет и предлагают водителям новые сервисы. Директор департамента продуктов бизнес-рынка МТС Максим Ананченко рассказывает, как сетевая интеграция меняет экономику автопроизводителей и структуру автомобильного рынка.
Что такое подключённый автомобиль и как он влияет на пользовательский опыт
Подключённые автомобили — это машины, где интернет используется для работы мультимедийных и технологических систем автомобиля.
Подключение к сети машины не новая технология. Навигационные и спутниковые системы, решения с сим-картами стали появляться на российском рынке более десяти лет назад. Однако массово машины с полноценной сетевой интеграцией начали распространяться около пяти лет назад.
Подключение настраивается ещё на заводе. Автомобиль оснащают чипами и цифровыми модулями, которые встроены в различные узлы и агрегаты. Через сотовую сеть эти системы передают данные по тому же принципу, как работает смартфон. Владельцу не нужно устанавливать сим-карту или дополнительно настраивать подключение: автомобиль сразу готов работать с мобильным приложением автопроизводителя и цифровыми сервисами.
Для пользователя подключённый автомобиль — это прежде всего новый уровень удобства. Многие функции, к которым люди привыкли в смартфонах, теперь доступны и в машине. Часть из них связана с мультимедиа: музыка, видео и различные приложения.
Но ключевое изменение — возможность управлять автомобилем через мобильное приложение. Владелец может удалённо открыть или закрыть двери, запустить двигатель или получить уведомление о тревожных событиях. В некоторых моделях можно подключиться к камерам машины и посмотреть, что происходит вокруг неё.
Подключённость упрощает и обслуживание автомобиля. Владелец получает данные о состоянии основных узлов и агрегатов, уровне технических жидкостей и прогнозе сервисных работ. Система сама подсказывает, когда может понадобиться обслуживание или замена компонентов.
Появляются и новые способы взаимодействия с машиной. Например, в новых моделях активно внедряется голосовое управление. В некоторых китайских автомобилях голосовой ассистент может управлять более чем 150 функциями: от настройки климата до включения камер и мультимедиа. Это снижает необходимость отвлекаться на экран во время движения.
Как интернет внутри машины меняет автомобильный бизнес
Подключённые автомобили меняют экономику автомобильного бизнеса. Раньше автопроизводители зарабатывали в основном на продаже машин и последующем сервисном обслуживании. Сейчас появляется дополнительный источник дохода — цифровые сервисы и подписочные модели.
У большинства автопроизводителей есть собственные мобильные приложения, через которые владелец может управлять машиной и подключать дополнительные функции. Часть сервисов доступна сразу, а расширенные возможности можно подключать по мере необходимости с помощью подписки и оплачивать только те, которыми владелец пользуется.
При этом многие производители закладывают подключённые цифровые сервисы в стоимость автомобиля и предоставляют их бесплатно на стартовый период — обычно от одного до трёх лет. Это касается удалённого управления автомобилем, мобильного приложения и части мультимедийных функций.
Цифровые сервисы становятся фактором конкуренции между автопроизводителями. У брендов различаются интерфейсы, набор функций, условия подписки и удобство использования приложений. Всё это влияет на пользовательский опыт и на выбор автомобиля.
Массовое внедрение подключённых сервисов на российском авторынке стартовало недавно, поэтому пока рано говорить о сформировавшейся статистике популярности подписок. Спрос на рынке только начинает формироваться и показывать, какие функции пользователи готовы продлевать и за какие сервисы платить.
Самыми востребованными, согласно внутренней статистике МТС, остаются сервисы, которые связаны с ежедневными поездками:
- примерно 45–50% пользователей регулярно обращаются к функциям безопасности и ассистентам водителя. Например, предупреждениям о выезде из полосы, системам мониторинга автомобиля или аварийным уведомлениям
- около 35–40% используют навигацию и онлайн-карты
- 25–30% на постоянной основе применяют удалённые функции через мобильное приложение: запуск двигателя, проверка состояния автомобиля или поиск машины на парковке
- около 20–30% регулярно пользуются мультимедийными сервисами: онлайн-музыкой, стримингом или голосовыми ассистентами, особенно во время городских поездок.
Как подключённые автомобили превращаются в источник данных для автопрома
Значение подключённости для бизнеса не ограничивается подписками. Подключённый автомобиль позволяет производителям получать данные о реальной эксплуатации машины: как работают различные узлы и агрегаты, какие компоненты изнашиваются быстрее, как используются функции автомобиля в разных условиях. По сути, речь идёт о сборе и анализе больших данных.
Эти данные помогают принимать решения на уровне производства: корректировать конструкцию автомобиля, улучшать программное обеспечение и оптимизировать производственные процессы.
Один из европейских автопроизводителей проанализировал данные подключённых автомобилей. Исследование показало, что водители часто отключают систему удержания в полосе сразу после начала поездки. Телематические данные помогли выявить причину: в городском трафике система слишком резко вмешивалась в управление.
Компания проанализировала обезличенные данные: частоту отключений, скорость движения и сценарии использования. Автопроизводитель скорректировал алгоритм работы ассистента и удалённо развернул обновление. В результате водители стали чаще использовать систему удержания в полосе и их удовлетворённость функцией выросла.
Похожий кейс был у китайского производителя электромобилей. Анализ эксплуатационных данных показал, что в холодную погоду пользователи ожидают более быстрого прогрева салона. По компания увидела, как водители вручную меняют настройки климат-системы в первые минуты поездки.
После этого через производитель изменил алгоритм климат-контроля. При низких температурах система стала быстрее прогревать салон и иначе распределять поток воздуха. В результате зимой выросла удовлетворённость пользователей.
Подключённость формирует прямую связь между производителем и владельцем автомобиля.
Раньше основная информация о проблемах и эксплуатации машины поступала через дилеров. Теперь значительная часть данных приходит напрямую из автомобиля. Это позволяет быстрее анализировать проблемы и оперативно внедрять изменения в конструкции машины и её программном обеспечении.
Для дилеров подключённость тоже создаёт новые возможности. Вместо обслуживания по фиксированному графику, например каждые 10 тысяч километров, дилер может видеть состояние автомобиля почти в реальном времени. Это позволяет приглашать клиента на сервис тогда, когда обслуживание действительно необходимо, и точнее подбирать услуги.
Кто формирует рынок подключённых автомобилей в России
На начало весны 2026 года около 90% новых автомобилей в России уже оснащены подключёнными функциями. Небольшая часть машин без базовых цифровых сервисов приходится в основном на отечественные модели. При этом даже в них встроена система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, которая обязательна по регуляторным требованиям.
Российские производители находятся в процессе внедрения полноценных подключённых сервисов. Исторически наш автопром был ориентирован на бюджетный сегмент, поэтому автомобили выпускались с ограниченным набором цифровых функций. При этом нельзя сказать, что такие сервисы существенно увеличивают стоимость производства: на рынках с массовым спросом и крупными объёмами выпуска они постепенно становятся стандартом. Например, у китайских производителей подключённые сервисы встроены даже в автомобили бюджетного сегмента.
Чтобы конкурировать даже в экономсегменте, теперь нужно интегрировать автомобиль с сетью. Поэтому ожидается, что новые модели АвтоВАЗа будут сходить с конвейера уже с подключёнными функциями и на рынок выйдет мобильное приложение Lada.
Фактически рынок подключённых автомобилей в России сегодня формируют китайские производители.
Именно они создают основное предложение и задают технологическую повестку. Среди наиболее заметных игроков — Chery и Haval.
При этом китайские производители не были первыми, кто внедрил подключённые сервисы. Европейские и американские бренды давно используют мобильные приложения, подписочные сервисы, цифровых ассистентов и системы автопилота. Однако сегодня такие автомобили практически не поставляются на российский рынок официально. Они попадают в страну в основном через параллельный импорт, и их цифровые функции часто работают ограниченно. Например, мобильные приложения могут быть недоступны или могут требовать дополнительных технических решений.
Дополнительным фактором становится государственная политика. Постепенно усиливаются требования к локализации производства — в том числе из-за роста утилизационного сбора и новых требований к использованию отечественных автомобилей в отдельных сегментах, например в такси. Поэтому рынок постепенно движется в сторону локализации через крупноузловую сборку или создание полноценного производства внутри страны. В этом направлении уже продвигаются китайские бренды, например Haval локализовал производство в России.
Китайские компании в целом стали одним из драйверов развития цифровых возможностей автомобилей. Отчасти это связано с культурой потребления цифровых сервисов в Азии. В Китае такой опыт стал важной частью повседневной жизни и постепенно распространился на автомобильную индустрию.
Например, в некоторых такси пассажиры могут пользоваться мультимедийными системами для караоке. Для местного рынка это привычный элемент цифрового сервиса.
Почему автопилот в России появится нескоро
Российский автомобильный рынок начал 2026 год с неоднозначных результатов. В январе было продано 79,5 тыс. новых автомобилей против 87,5 тыс. годом ранее — падение составило около 9%. Февраль показал небольшое восстановление: продажи выросли на 3% по сравнению с февралём 2025 года. Тем не менее совокупный результат первых месяцев говорит о переходе от активного спроса прошлого года к фазе более сдержанного потребления.
На спрос влияют макроэкономическая ситуация, высокая стоимость кредитов, осторожность покупателей и сезонный фактор: часть клиентов откладывает покупку в ожидании более выгодных условий. В марте рынок, вероятно, продолжит находиться под давлением.
При этом март может оказаться нерепрезентативным месяцем из-за введения новых ограничений с 1 апреля. Ужесточаются правила ввоза автомобилей, чтобы перекрыть «серые» схемы и занижение стоимости. Главное изменение — необходимость доплаты разницы в пошлинах и сборах. На этом фоне возможны краткосрочные всплески ввоза автомобилей по параллельному импорту: участники рынка могут попытаться успеть поставить машины до вступления новых правил.
Ещё один фактор, который сдерживает рынок подключённых автомобилей, — недостаточно развитая инфраструктура связи. Для более сложных функций, например автономного транспорта, требуется высокоскоростное и стабильное покрытие мобильных сетей — технология 5G. Она позволяет в реальном времени принимать мгновенные решения для безопасности, что критично для работы автопилота.
Во многих странах 5G уже активно используется. В России переход на эту технологию с нетерпением ждут: вопрос с распределением частот и внедрением нового стандарта мобильной связи пока остаётся нерешённым. Поэтому если говорить о полноценном автопилоте, то его массовое применение в стране в ближайшей перспективе ограничено не столько технологиями, сколько нормативной базой.
Сегодня на российском рынке уже доступны отдельные элементы автономного управления — адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение, то есть системы .
В горизонте 3–5 лет можно ожидать расширения использования функций условной автоматизации , прежде всего в премиальном и технологичном сегменте. Более высокий уровень автономности потребует отдельной регуляторной среды, развития цифровой инфраструктуры дорог и устойчивой телеком-связи.
Поэтому массовое внедрение полноценного автопилота в России — это перспектива более чем пяти лет.
Для развития беспилотного транспорта необходимо практически бесшовное покрытие дорог высокоскоростной связью. Это требует совместной работы бизнеса и государства. Помимо связи, важную роль играет и другая инфраструктура, например электрификация трасс для электротранспорта. С учётом масштабов страны такие изменения будут происходить постепенно.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое подключённый автомобиль?
Подключённый автомобиль — это машина, которая связана с интернетом и может обмениваться данными с внешними системами: мобильным приложением, серверами автопроизводителя и другими сервисами.
Какие сервисы в подключённых авто самые популярные в России?
Согласно внутренней аналитике МТС, самыми популярными сервисами в подключённых автомобилях в России остаются:
- функции безопасности и ассистенты водителя — ими пользуются около 45–50% владельцев
- навигация и онлайн-карты — 35–40%
- удалённые функции через мобильное приложение, такие как запуск двигателя и проверка состояния автомобиля — 25–30%
- мультимедийные сервисы: музыка, стриминг и голосовые ассистенты, применяют 20–30% владельцев.
Работают ли подключённые сервисы без интернета?
Большинство подключённых сервисов требуют связи. Без интернета не работают удалённое управление через приложение, онлайн-навигация с пробками, стриминг музыки, обновления программного обеспечения и передача данных производителю. Независимо от интернета могут работать некоторые локальные системы, например базовые ассистенты водителя или офлайн-навигация, если карты заранее загружены.
Увеличивает ли подключённость стоимость автомобиля?
Нет. В массовом сегменте такие функции уже стали стандартом и закладываются в базовую комплектацию, особенно у китайских производителей. При этом часть расходов переносится в сервисную модель: базовые функции часто включены в цену автомобиля или предоставляются бесплатно на ограниченный период (1–3 года), а дополнительные возможности доступны по подписке.
Поэтому подключённость скорее меняет структуру дохода автопроизводителей, чем напрямую повышает цену транспортного средства.
Безопасны ли данные, которые собирает подключённый автомобиль?
Данные подключённых автомобилей передаются в зашифрованном и чаще всего обезличенном виде, а производители обязаны соблюдать требования кибербезопасности. При этом полностью исключить риски невозможно: как и любая цифровая система, автомобиль может стать потенциальной целью для атак. Однако массовых инцидентов на рынке пока не наблюдается.
Работают ли подключённые сервисы у автомобилей из параллельного импорта?
Автомобили из параллельного импорта могут иметь подключённые сервисы, но они не всегда полноценно работают в России. Это связано с тем, что такие машины не поддерживаются официальной инфраструктурой производителя в стране.
В результате мобильные приложения могут быть недоступны, могут требовать обходных решений или работать частично. Ограничения также могут затрагивать обновления, телематику и онлайн-сервисы.
