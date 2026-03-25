Подключённые автомобили: как интернет меняет автопром

Подключённый автомобиль — это уже не просто технологическая функция, а новая бизнес-модель. Благодаря развитию сетей связи машины становятся частью цифровой экосистемы: они собирают данные, получают обновления через интернет и предлагают водителям новые сервисы. Директор департамента продуктов бизнес-рынка МТС Максим Ананченко рассказывает, как сетевая интеграция меняет экономику автопроизводителей и структуру автомобильного рынка.

Что такое подключённый автомобиль и как он влияет на пользовательский опыт

Подключённые автомобили — это машины, где интернет используется для работы мультимедийных и технологических систем автомобиля.

Подключение к сети машины не новая технология. Навигационные и спутниковые системы, решения с сим-картами стали появляться на российском рынке более десяти лет назад. Однако массово машины с полноценной сетевой интеграцией начали распространяться около пяти лет назад.

Подключение настраивается ещё на заводе. Автомобиль оснащают чипами и цифровыми модулями, которые встроены в различные узлы и агрегаты. Через сотовую сеть эти системы передают данные по тому же принципу, как работает смартфон. Владельцу не нужно устанавливать сим-карту или дополнительно настраивать подключение: автомобиль сразу готов работать с мобильным приложением автопроизводителя и цифровыми сервисами.

Для пользователя подключённый автомобиль — это прежде всего новый уровень удобства. Многие функции, к которым люди привыкли в смартфонах, теперь доступны и в машине. Часть из них связана с мультимедиа: музыка, видео и различные приложения.

Но ключевое изменение — возможность управлять автомобилем через мобильное приложение. Владелец может удалённо открыть или закрыть двери, запустить двигатель или получить уведомление о тревожных событиях. В некоторых моделях можно подключиться к камерам машины и посмотреть, что происходит вокруг неё.

Подключённость упрощает и обслуживание автомобиля. Владелец получает данные о состоянии основных узлов и агрегатов, уровне технических жидкостей и прогнозе сервисных работ. Система сама подсказывает, когда может понадобиться обслуживание или замена компонентов.

Появляются и новые способы взаимодействия с машиной. Например, в новых моделях активно внедряется голосовое управление. В некоторых китайских автомобилях голосовой ассистент может управлять более чем 150 функциями: от настройки климата до включения камер и мультимедиа. Это снижает необходимость отвлекаться на экран во время движения.

Как интернет внутри машины меняет автомобильный бизнес

Подключённые автомобили меняют экономику автомобильного бизнеса. Раньше автопроизводители зарабатывали в основном на продаже машин и последующем сервисном обслуживании. Сейчас появляется дополнительный источник дохода — цифровые сервисы и подписочные модели.

У большинства автопроизводителей есть собственные мобильные приложения, через которые владелец может управлять машиной и подключать дополнительные функции. Часть сервисов доступна сразу, а расширенные возможности можно подключать по мере необходимости с помощью подписки и оплачивать только те, которыми владелец пользуется.

При этом многие производители закладывают подключённые цифровые сервисы в стоимость автомобиля и предоставляют их бесплатно на стартовый период — обычно от одного до трёх лет. Это касается удалённого управления автомобилем, мобильного приложения и части мультимедийных функций.

Цифровые сервисы становятся фактором конкуренции между автопроизводителями. У брендов различаются интерфейсы, набор функций, условия подписки и удобство использования приложений. Всё это влияет на пользовательский опыт и на выбор автомобиля.

Массовое внедрение подключённых сервисов на российском авторынке стартовало недавно, поэтому пока рано говорить о сформировавшейся статистике популярности подписок. Спрос на рынке только начинает формироваться и показывать, какие функции пользователи готовы продлевать и за какие сервисы платить.

Самыми востребованными, согласно внутренней статистике МТС, остаются сервисы, которые связаны с ежедневными поездками:

примерно 45–50% пользователей регулярно обращаются к функциям безопасности и ассистентам водителя. Например, предупреждениям о выезде из полосы, системам мониторинга автомобиля или аварийным уведомлениям

около 35–40% используют навигацию и онлайн-карты

25–30% на постоянной основе применяют удалённые функции через мобильное приложение: запуск двигателя, проверка состояния автомобиля или поиск машины на парковке

около 20–30% регулярно пользуются мультимедийными сервисами: онлайн-музыкой, стримингом или голосовыми ассистентами, особенно во время городских поездок.

Как подключённые автомобили превращаются в источник данных для автопрома

Значение подключённости для бизнеса не ограничивается подписками. Подключённый автомобиль позволяет производителям получать данные о реальной эксплуатации машины: как работают различные узлы и агрегаты, какие компоненты изнашиваются быстрее, как используются функции автомобиля в разных условиях. По сути, речь идёт о сборе и анализе больших данных.

Эти данные помогают принимать решения на уровне производства: корректировать конструкцию автомобиля, улучшать программное обеспечение и оптимизировать производственные процессы.

Один из европейских автопроизводителей проанализировал данные подключённых автомобилей. Исследование показало, что водители часто отключают систему удержания в полосе сразу после начала поездки. Телематические данные помогли выявить причину: в городском трафике система слишком резко вмешивалась в управление.

Компания проанализировала обезличенные данные: частоту отключений, скорость движения и сценарии использования. Автопроизводитель скорректировал алгоритм работы ассистента и удалённо развернул обновление. В результате водители стали чаще использовать систему удержания в полосе и их удовлетворённость функцией выросла.

Похожий кейс был у китайского производителя электромобилей. Анализ эксплуатационных данных показал, что в холодную погоду пользователи ожидают более быстрого прогрева салона. По телематике*Телематика —это комплекс технологий, который в реальном времени собирает данные о состоянии автомобиля. компания увидела, как водители вручную меняют настройки климат-системы в первые минуты поездки.

После этого через OTA-обновление*OTA (Over-the-Air) — это метод обновления встроенной системы через беспроводную сеть, например вайфай или мобильную сеть, без подключения к компьютеру. производитель изменил алгоритм климат-контроля. При низких температурах система стала быстрее прогревать салон и иначе распределять поток воздуха. В результате зимой выросла удовлетворённость пользователей.

Подключённость формирует прямую связь между производителем и владельцем автомобиля.

Раньше основная информация о проблемах и эксплуатации машины поступала через дилеров. Теперь значительная часть данных приходит напрямую из автомобиля. Это позволяет быстрее анализировать проблемы и оперативно внедрять изменения в конструкции машины и её программном обеспечении.

Для дилеров подключённость тоже создаёт новые возможности. Вместо обслуживания по фиксированному графику, например каждые 10 тысяч километров, дилер может видеть состояние автомобиля почти в реальном времени. Это позволяет приглашать клиента на сервис тогда, когда обслуживание действительно необходимо, и точнее подбирать услуги.

Кто формирует рынок подключённых автомобилей в России

На начало весны 2026 года около 90% новых автомобилей в России уже оснащены подключёнными функциями. Небольшая часть машин без базовых цифровых сервисов приходится в основном на отечественные модели. При этом даже в них встроена система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, которая обязательна по регуляторным требованиям.

Российские производители находятся в процессе внедрения полноценных подключённых сервисов. Исторически наш автопром был ориентирован на бюджетный сегмент, поэтому автомобили выпускались с ограниченным набором цифровых функций. При этом нельзя сказать, что такие сервисы существенно увеличивают стоимость производства: на рынках с массовым спросом и крупными объёмами выпуска они постепенно становятся стандартом. Например, у китайских производителей подключённые сервисы встроены даже в автомобили бюджетного сегмента.

Чтобы конкурировать даже в экономсегменте, теперь нужно интегрировать автомобиль с сетью. Поэтому ожидается, что новые модели АвтоВАЗа будут сходить с конвейера уже с подключёнными функциями и на рынок выйдет мобильное приложение Lada.

Фактически рынок подключённых автомобилей в России сегодня формируют китайские производители.

Именно они создают основное предложение и задают технологическую повестку. Среди наиболее заметных игроков — Chery и Haval.

При этом китайские производители не были первыми, кто внедрил подключённые сервисы. Европейские и американские бренды давно используют мобильные приложения, подписочные сервисы, цифровых ассистентов и системы автопилота. Однако сегодня такие автомобили практически не поставляются на российский рынок официально. Они попадают в страну в основном через параллельный импорт, и их цифровые функции часто работают ограниченно. Например, мобильные приложения могут быть недоступны или могут требовать дополнительных технических решений.

Дополнительным фактором становится государственная политика. Постепенно усиливаются требования к локализации производства — в том числе из-за роста утилизационного сбора и новых требований к использованию отечественных автомобилей в отдельных сегментах, например в такси. Поэтому рынок постепенно движется в сторону локализации через крупноузловую сборку или создание полноценного производства внутри страны. В этом направлении уже продвигаются китайские бренды, например Haval локализовал производство в России.

Китайские компании в целом стали одним из драйверов развития цифровых возможностей автомобилей. Отчасти это связано с культурой потребления цифровых сервисов в Азии. В Китае такой опыт стал важной частью повседневной жизни и постепенно распространился на автомобильную индустрию.

Например, в некоторых такси пассажиры могут пользоваться мультимедийными системами для караоке. Для местного рынка это привычный элемент цифрового сервиса.

Почему автопилот в России появится нескоро

Российский автомобильный рынок начал 2026 год с неоднозначных результатов. В январе было продано 79,5 тыс. новых автомобилей против 87,5 тыс. годом ранее — падение составило около 9%. Февраль показал небольшое восстановление: продажи выросли на 3% по сравнению с февралём 2025 года. Тем не менее совокупный результат первых месяцев говорит о переходе от активного спроса прошлого года к фазе более сдержанного потребления.

На спрос влияют макроэкономическая ситуация, высокая стоимость кредитов, осторожность покупателей и сезонный фактор: часть клиентов откладывает покупку в ожидании более выгодных условий. В марте рынок, вероятно, продолжит находиться под давлением.

При этом март может оказаться нерепрезентативным месяцем из-за введения новых ограничений с 1 апреля. Ужесточаются правила ввоза автомобилей, чтобы перекрыть «серые» схемы и занижение стоимости. Главное изменение — необходимость доплаты разницы в пошлинах и сборах. На этом фоне возможны краткосрочные всплески ввоза автомобилей по параллельному импорту: участники рынка могут попытаться успеть поставить машины до вступления новых правил.

Ещё один фактор, который сдерживает рынок подключённых автомобилей, — недостаточно развитая инфраструктура связи. Для более сложных функций, например автономного транспорта, требуется высокоскоростное и стабильное покрытие мобильных сетей — технология 5G. Она позволяет в реальном времени принимать мгновенные решения для безопасности, что критично для работы автопилота.

Во многих странах 5G уже активно используется. В России переход на эту технологию с нетерпением ждут: вопрос с распределением частот и внедрением нового стандарта мобильной связи пока остаётся нерешённым. Поэтому если говорить о полноценном автопилоте, то его массовое применение в стране в ближайшей перспективе ограничено не столько технологиями, сколько нормативной базой.

Сегодня на российском рынке уже доступны отдельные элементы автономного управления — адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение, то есть системы уровня ADAS*Уровень ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) — это классификация систем помощи водителю по степени автоматизации управления автомобилем. По шкале от 0 до 5..

В горизонте 3–5 лет можно ожидать расширения использования функций условной автоматизации второго уровня*Уровень 2 (Частичная автоматизация): автомобиль может одновременно управлять ускорением, торможением и рулением, но водитель обязан следить за дорогой., прежде всего в премиальном и технологичном сегменте. Более высокий уровень автономности потребует отдельной регуляторной среды, развития цифровой инфраструктуры дорог и устойчивой телеком-связи.

Поэтому массовое внедрение полноценного автопилота в России — это перспектива более чем пяти лет.

Для развития беспилотного транспорта необходимо практически бесшовное покрытие дорог высокоскоростной связью. Это требует совместной работы бизнеса и государства. Помимо связи, важную роль играет и другая инфраструктура, например электрификация трасс для электротранспорта. С учётом масштабов страны такие изменения будут происходить постепенно.

