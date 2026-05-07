Гендерный разрыв зарплат в России достиг максимума за 13 лет — мужчины зарабатывают на 34% больше женщин

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в России достиг максимума за 13 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Финэкспертиза». В 2025 году мужчины зарабатывают примерно на 34% больше женщин. Разрыв увеличивается из-за более быстрого роста зарплат у мужчин.

Больше всего разница заметна в креативных и технологических отраслях

Больше всего разрыв в оплате труда выражен в креативных и технологических сферах. В сфере культуры, спорта и развлечений женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин, в области информации и связи — на 37,1%.

В профессиональной, научной и технической деятельности разница достигает 31,3%, в добыче полезных ископаемых — 27,9%, в торговле — 27,7%.

Минимальный разрыв в зарплатах зафиксирован в следующих сферах:

строительство — 8,4%;

образование — 14,1%;

обеспечение электроэнергией, газом и паром — 17,7%;

операции с недвижимостью — 19,1%;

водоснабжение и обращение с отходами — 19,7%;

здравоохранение — 22,6%.

В 2010-х разрыв в зарплатах начал снижаться — но тренд угас

В начале 2010-х разница в зарплатах мужчин и женщин постепенно сокращалась, но затем снова начала увеличиваться. В 2013 году мужчины зарабатывали в среднем на 25,8% больше женщин — 28,9 тыс. рублей против 21,5 тыс. рублей.

К 2015 году разрыв вырос до 27,4%, в 2019-м — до 30,9%, а в 2021-м — до 31,1%. Уже в 2023 году женщины зарабатывали в среднем на 33% меньше мужчин.

Аналитики связывают рост разрыва с тем, что зарплаты мужчин растут быстрее. За последние два года доходы мужчин увеличились на 33,7%, женщин — на 32,2%.

Опрос показал расхождение между восприятием и реальными доходами

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что представления россиян о высокооплачиваемых «женских» профессиях заметно отличаются от реальной структуры доходов.

Чаще всего респонденты называли финансово-банковскую сферу — так ответили около трети опрошенных. На втором месте оказались медицина и ветеринария — 33%.

За ними следуют:

сфера красоты и здоровья — 25%;

IT и телекоммуникации — 22%;

культура и искусство — 21%.

При этом именно в сфере культуры и искусства аналитики зафиксировали один из самых высоких разрывов в оплате труда между мужчинами и женщинами.