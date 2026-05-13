«Итальянские недели» возвращаются: «Вкусно — и точка» запустит новое тематическое меню с 28 мая

«Вкусно — и точка» с 28 мая запустит «Итальянские недели» во всех предприятиях сети, сообщили в компании. В меню вернётся Панини Тоскана, который в компании назвали хитом прошлых лет, а также в линейке появятся уникальные Венецианские пончики и лимонад со вкусом манго. Позже в меню добавят сырные палочки с моцареллой.

Панини Тоскана впервые получит острую версию

Главным продуктом первой летней линейки станет Панини Тоскана в двух вариантах. В классической версии — две рубленые котлеты из говядины, помидоры, лук, рукола и базиликовый соус на пите.

Во «Вкусно — и точка» также представят острую версию панини. В компании уточнили, что в неё добавили специальный соус с пикантным вкусом.

В меню появятся пончики с шоколадной начинкой

В рамках «Итальянских недель» сеть добавит Венецианские пончики — десерт из пяти мини-пончиков с жидкой шоколадной начинкой. Во «Вкусно — и точка» сообщили, что пончики будут обжаривать во фритюре до хрустящей корочки.

В середине лета пончики заменят Сырные палочки Моцарелла с томатным соусом «Пицца». В июле в меню также появится новая специя «Приправа — и точка» Оливки и Орегано для картофеля и наггетсов.

Маффин в утреннем меню получит базиликовый соус

Во «Вкусно — и точка» заявили, что часть позиций адаптировали под итальянскую тематику. Так, в составе утреннего Фреш Маффина появится базиликовый соус, а лимонад получит вкус манго.

Фреш Маффин Базиликовый можно будет заказать только во время завтраков — до 10:00.

Итальянские недели появились во «Вкусно — и точка» в 2024 году

Первый раз «Итальянские недели» во «Вкусно — и точка» проводились в 2024 году. Тогда в меню особенно выделились Римский Бургер, Лимонад Капри со вкусом малины и ежевики, Сырные Колечки Моцарелла и десерт Айс Де Люкс Папайя-Манго.

За время проведения «Итальянских недель» гости сети особенно полюбили Панини Тоскана, поэтому компания рассчитывает, что аудитория положительно воспримет возвращение позиции и новую острую версию, отметила директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Наталья Бородавкина.

«Вкусно — и точка» регулярно запускает тематические сезонные меню

Сеть активно развивает сезонные линейки и тематические меню. В ноябре 2025 года во «Вкусно — и точка» проводились Белорусские недели. Главным хитом стал Минский бургер, а картофельный оладушек впервые появился в основном дневном меню.

В феврале 2026 года сеть представила сезонные бургеры к Китайскому Новому году — Чикен Хит Пекинский барбекю и Чикен Премьер Пекинский барбекю с новым соусом. Одновременно во «Вкусно — и точка» запустили азиатскую линейку напитков и десертов. В меню были представлены такие позиции как капучино и латте «Красный дракон».

В компании заявляли, что азиатская линейка напитков и десертов стала одним из самых успешных запусков сети в 2025 году.