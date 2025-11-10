«Вкусно — и точка» представила меню с белорусской кухней

С 24 ноября в ресторанах «Вкусно — и точка» стартуют Белорусские недели. В сетевом меню появятся пять новых блюд, вдохновлённых национальной кухней. Главной новинкой станет Минский Бургер — с картофельным оладушком, беконом и соусом «Сметана-укроп».

Белорусские недели стартуют в ноябре

Сеть «Вкусно — и точка» сообщила, что с 24 ноября во всех ресторанах компании стартует сезонное предложение, вдохновлённое белорусской кухней. В рамках Белорусских недель в меню появятся пять новых позиций: Минский бургер, картофель фри и картофель по-деревенски со сливочно-луковым вкусом, йогуртовый соус с огурчиком и фреш маффин с оладушком.

Впервые в основное дневное меню войдёт картофельный оладушек — ранее он был доступен только на завтраках. Также в продаже останутся популярные десерты и напитки, в том числе пирожок «Клубника со сливками» и пунш «Смородина-Малина».

Минский Бургер — центральная новинка сезона

Ключевой позицией нового меню стал Минский Бургер. Он подаётся на булочке с хрустящей крошкой и включает два слоя сыра, ломтики бекона, маринованные огурцы, свежий салат и фирменный соус «Сметана-укроп». Впервые в состав бургера добавлен румяный картофельный оладушек — он усиливает вкус и делает блюдо более насыщенным.

Новинка доступна в двух вариантах — с бифштексом из говядины или с хрустящей курицей. В качестве дополнения предлагаются гарниры из картофеля Фри или по-деревенски с нежным сливочным соусом и жареным луком.

Картофель и сметана — основа концепции

Белорусское меню объединено вокруг трёх ингредиентов — картофеля, сметаны и укропа. Эти продукты стали основой большинства новинок. Оладушек, вошедший в дневное меню, подаётся с йогуртовым соусом с огурчиком, а фреш маффин с оладушком — с котлетой из свинины, сыром чеддер, салатом и томатом. Компания отмечает, что рецептуры адаптированы под привычные вкусы гостей, но сохраняют отсылку к традиционной белорусской кухне.

Белорусские блюда будут доступны в основном меню ресторанов, а также в доставке. Минский бургер войдёт в состав Комбо-обедов с картофелем и напитком, а фреш маффин с оладушком можно будет заказать только утром — в рамках меню завтраков.

Контекст

Для «Вкусно — и точка» запуск «Белорусских недель» стал продолжением курса на тематические коллаборации и семейные форматы. В октябре компания представила коллекцию игрушек по мультфильму «Финник 2» в детском меню Кидз Комбо. Покупатели могли собрать восемь фигурок домовых, включая новых персонажей сиквела. Игрушки создавались совместно со студией «Рики» — автором проектов «Смешарики» и «Фиксики».

Весной сеть уже выпускала лимитированную серию плюшевых Смешариков, а летом — коллекцию по вселенной «Леди Баг и Суперкот», которая стала одной из самых востребованных в истории бренда. Тогда, по данным маркетплейсов, спрос на игрушки вырос в восемь раз, а тематический мерч перепродавался по цене до 5 000 рублей.