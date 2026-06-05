В Госдуме предложили продлить режим для самозанятых до 2035-го — годовой лимит дохода хотят повысить до 3 млн ₽

В Госдуме предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года, сообщили «Известия». Также в государственный орган поступило предложение увеличить максимальный годовой доход для применения налога на профессиональный доход (НПД) с 2,4 млн до 3 млн рублей с 2027 года. Эксперты Russian Business считают, что такого повышения недостаточно с учётом инфляции.

Действующее ограничение дохода самозанятых не менялось с 2019 года

Действующий лимит дохода для самозанятых был установлен ещё в 2019 году в размере 2,4 млн рублей в год и с тех пор не менялся, несмотря на накопленную инфляцию. За этот период она превысила 68%. Теперь в Госдуме предложили повысить лимит годового дохода для применения налога на профессиональный до 3 млн рублей с 2027 года. Это позволит увеличить количество самозанятых, а значит — вырастет доля налоговых поступлений.

Екатерина Болдинова, партнёр, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting, поделилась с Russian Business, что, с учётом накопленной инфляции, повышение лимита до 4 млн рублей в год лучше отражало бы текущие экономические условия.

«Сейчас многих самозанятых отпугивает как раз низкий лимит и перспектива перехода в статус ИП на УСН при хороших доходах. Поэтому люди продолжают работать нелегально, получая доходы “на карту”, и не оплачивая никаких налогов», — сообщила Екатерина Болдинова, партнёр, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting.

Александр Андропов, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», подтвердил Russian Business, что повышение лимита доходов самозанятых до 3 млн рублей — недостаточно.

«Самым комфортным лимитом на 2027 год является сумма в 3,5 млн рублей», — сообщил Александр Андропов, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП».

Анна Калачева, старший юрист налоговой практики в ЮК «Центральный округ», сообщила Russian Business, что появление инициатив о продлении действия режима самозанятости ожидаемо.

«Несмотря на то, что инициатива — это не 100% гарантия, видится, что продление режима НПД с его последующей трансформацией после 2028 года весьма вероятно. », — отметила Анна Калачева, старший юрист налоговой практики в ЮК «Центральный округ».

Увеличение лимита на доход самозанятых поддержат ИТ и бьюти-индустрию

Эксперты «Известий» считают, что изменение лимита поддержит развитие уже существующих направлений, в которых работают самозанятые, — ИТ, образование, креативные индустрии и локальные сервисы.

Александр Андропов, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», сообщил Russian Business, что малый и микробизнес смогут значительно выиграть от повышения лимита и продления самозанятости.

«Самого быстрого роста числа самозанятых стоит ожидать в сфере бьюти индустрии, это парикмахеры, стилисты, визажисты, ногтевые мастера и другие, — поделился Александр Андропов, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП».

Увеличение лимита на доход не приведёт к массовому переводу штатных сотрудников на самозанятость

Екатерина Болдинова, партнёр, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting, сообщила Russian Business, что риск распространения схем с подменой трудовых отношений самозанятостью существует. Однако ФНС очень хорошо научилась определять и раскрывать такие схемы с помощью скоринговых систем.

«Если компания взаимодействует с сотней самозанятых годами и практически не имеет сотрудников – ее деятельность будут проверять», — сообщила Екатерина Болдинова, партнёр, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting.

Эксперт отметила, что ФНС очень активно следит за использованием этого налогового режима, компании, взаимодействующие с большим количеством самозанятых, регулярно проверяются.